Tri ân lực lượng trực Tết nơi tuyến đầu bảo vệ bình yên và sự sống

SVO - Trước thềm Năm mới, đoàn công tác do anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu tại TP. HCM.

Giữ bình yên cho thành phố trong những ngày đầu Xuân

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4, Phòng PK02 (Công an TP. HCM), đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất trong dịp cao điểm Tết.

Tri ân lực lượng trực Tết, nơi tuyến đầu bảo vệ bình yên cuộc sống.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Biện Thanh Điền - Tiểu đoàn trưởng cho biết, lực lượng của đơn vị phần lớn là cán bộ, chiến sĩ trẻ, luôn xung kích, chủ động nhận nhiệm vụ. Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên của Tiểu đoàn tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các lễ hội, sự kiện lớn của thành phố; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Dịp Tết, cán bộ, chiến sĩ duy trì chế độ trực 24/24, tăng cường tuần tra, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu. “Nhiều đồng chí gác lại việc riêng, xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Biện Thanh Điền chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã đến thăm, chúc Tết Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4, Phòng PK02 (Công an TP. HCM).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng đang trực Tết. Theo anh, việc chấp nhận thiệt thòi cá nhân để giữ gìn bình yên cho người dân thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Anh đề nghị tổ chức Đoàn trong đơn vị tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì dân; đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhân dịp Năm mới, đoàn công tác thăm hỏi, động viên và lì xì chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, gửi lời chúc sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vẫn sáng đèn đêm Giao thừa

Cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ – một trong những cơ sở sản phụ khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam.

Bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc bệnh viện cho biết, năm qua, bệnh viện thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có các ca can thiệp tim bào thai, xử lý những tình huống nguy kịch cho cả mẹ và bé.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà cho lãnh đạo bệnh viện.

Theo Bác sĩ Hải, đặc thù của ngành y là làm việc trong môi trường áp lực cao, nơi ranh giới giữa sự sống và nguy kịch rất mong manh. “Mỗi ca bệnh thành công là hạnh phúc của một gia đình. Niềm vui của chúng tôi không ồn ào, nhưng rất sâu sắc”, ông nói.

Dịp Tết, bệnh viện bố trí đầy đủ kíp trực, bảo đảm công tác cấp cứu, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh diễn ra liên tục. Nhiều y, bác sĩ trẻ tình nguyện ở lại bệnh viện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trao đổi với đội ngũ cán bộ y tế, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ ấn tượng trước những câu chuyện nghề giàu tính nhân văn. Theo anh, mỗi ca bệnh được cứu sống có thể là “một thành tích đơn lẻ”, nhưng cộng lại là đóng góp bền bỉ cho tương lai của nhiều gia đình và cho xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn những câu chuyện chuyên môn, những hành trình vượt khó trong nghề y được lan tỏa rộng rãi hơn.

Anh mong muốn những câu chuyện chuyên môn, những hành trình vượt khó trong nghề y được lan tỏa rộng rãi hơn, đặc biệt tới người trẻ, để khơi dậy tinh thần dấn thân và trách nhiệm nghề nghiệp.

Thay mặt T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh gửi lời chúc Năm mới tới tập thể bệnh viện, chúc đội ngũ y, bác sĩ giữ vững nhiệt huyết, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chuyến thăm dịp đón Năm mới không chỉ là hoạt động động viên thường niên, mà còn là dịp tri ân những con người lặng thầm làm việc trong những ngày đoàn viên của toàn xã hội, góp phần giữ bình yên cho thành phố và bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.