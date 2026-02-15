Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức 'Vui Tết Việt' cho hơn 100 học viên trực Xuân 2026

Dương Triều

SVO - Trong khi phần lớn sinh viên cả nước nghỉ Tết 2–3 tuần để về sum họp gia đình, hơn 100 học viên năm thứ hai của Học viện Cảnh sát nhân dân ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực, bảo đảm an ninh dịp Tết.

z7532117913318-4cc31400cc75970033eaac50dbe727aa.jpg
z7532117906171-51861ede29c2a27785b77ceca7a47ba3.jpg
z7532117952846-3be2edf77dcca1eb4b79b0bfdf5973ab.jpg
Theo đại diện Học viện, trực Tết là nội dung rèn luyện thường niên, giúp học viên nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phần lớn học viên tham gia đều lần đầu đón Tết xa nhà.
z7532119698081-b5401e39ef62711f6ef02042317d1f6d.jpg
Để động viên tinh thần học viên, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo Phòng Quản lý học viên tổ chức chuỗi hoạt động “Vui Tết Việt” ngay trong khuôn viên trường. Bên cạnh việc duy trì nghiêm chế độ trực gác, đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố.
z7532118623582-89bb8f75cc329675c58730e00af909b7.jpg
z7532118683502-7b438ceb17398402a9408f3519781213.jpg
z7532118407049-7b248a33f5a3a7799fab5afd24b60aaa.jpg
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động gói bánh chưng và trải nghiệm trang phục truyền thống. Sân trường được bố trí thành không gian văn hóa thu nhỏ, tái hiện không khí Tết cổ truyền.
z7532118189747-b719a4f2645026bce94406ba718f3636.jpg
Xuân 2026 cũng là năm đặc biệt khi có 6 học viên quốc tế đến từ Cuba cùng tham gia trực Tết. Các lưu học sinh được trực tiếp gói bánh chưng, tìm hiểu phong tục đón năm mới của người Việt.
z7533343445782-e3d0677adf893c99735f6c9fa52479c7.jpg
Học viên Hà Thị Bích (khóa D50) cho biết, việc ở lại trực không phải là thiệt thòi mà là trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. “Sự quan tâm của nhà trường và hoạt động giao lưu giúp chúng mình có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ”, Bích nói.
z7532117978421-ad409d7ea454ffb2ccf0c471829c2cdd.jpg
z7532118098269-a72634678aa59d20b19831138fe731de.jpg
z7532119863656-805c020b70409aa6be9aba937af04fb2.jpg
Yadier Rodriguez, học viên người Cu Ba chia sẻ, đây là lần đầu anh tham gia kéo co tại Việt Nam. “Không khí rất sôi động. Tôi hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam”, anh cho biết.
z7532120016425-0bd94ca1ca74c67a8c7d0947b686d42d.jpg
Theo đại diện Học viện, các hoạt động được tổ chức nhằm bảo đảm đời sống tinh thần cho học viên trực, đồng thời tăng cường giao lưu quốc tế trong môi trường đào tạo lực lượng Công an nhân dân.
