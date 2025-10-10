Tân sinh viên Học viện Cảnh sát rạng rỡ trong ‘Ước mơ màu xanh’

SVO - Trong không khí rộn ràng đầu năm học mới, hàng nghìn học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hòa mình trong chương trình 'Ước mơ màu xanh', đêm hội chào tân sinh viên khóa D51 và sinh viên quốc tế. Những giai điệu, ánh sáng và sắc phục xanh hòa quyện, tạo nên bức tranh đầy tự hào về tuổi trẻ mang trong tim lý tưởng phụng sự Tổ quốc.

Chương trình không chỉ là buổi lễ chào tân sinh viên, mà còn là dịp truyền lửa, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến của thế hệ chiến sĩ công an tương lai.

Lan tỏa niềm tự hào người chiến sĩ CAND

Tham dự chương trình, có Thiếu tá Đậu Bá Tuấn – Phó Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân, Đại tá, PGS. TS Hoàng Anh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức quần chúng và đông đảo giảng viên, học viên của Học viện.

Tân sinh viên Học viện Cảnh sát rạng rỡ trong ‘Ước mơ màu xanh’.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Anh Tuấn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các tân sinh viên khóa D51, những học viên vừa vượt qua kỳ thi đầy thử thách để chính thức khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân. Ông nhấn mạnh:

“Khoác trên mình màu áo xanh Công an là niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi tin rằng, các em sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ bản lĩnh, trí tuệ, giàu phẩm chất đạo đức, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và bình yên của Tổ quốc”.

Tân sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham dự chương trình.

Tại chương trình, Học viện đã vinh danh thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào và trao tặng những suất học bổng ý nghĩa cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập, rèn luyện. Mỗi phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, mà còn là động lực để các em tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi thử thách trên con đường trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân.

Sắc màu tuổi trẻ và giao lưu quốc tế

Điểm nhấn của “Ước mơ màu xanh” là chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính học viên Học viện và sinh viên quốc tế biểu diễn. Những ca khúc ca ngợi Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân, xen lẫn các tiết mục mang âm hưởng văn hóa của Lào, Trung Quốc, Cu Ba, Mông Cổ... đã tạo nên bức tranh đa sắc màu, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng hòa bình của tuổi trẻ các quốc gia.

Tân sinh viên Học viện Cảnh sát rạng rỡ trong ‘Ước mơ màu xanh’.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ, đội, nhóm trong Học viện cũng tranh thủ dịp này để giới thiệu hoạt động, tuyển chọn thành viên mới. Không khí giao lưu sôi nổi, rộn ràng giữa các tân sinh viên và các khóa trước khiến sân trường như bừng lên sức sống, năng lượng và nhiệt huyết của tuổi trẻ Công an nhân dân.