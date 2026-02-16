Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố cựu lãnh đạo, cán bộ địa chính phường vì làm giả hồ sơ đất đai

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt giữ các bị can liên quan đến làm giả hồ sơ đất đai, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngày 16/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phan Văn Ngọc (1966, nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng cũ) và khởi tố bị can đối với Lê Thanh Châu (1956, nguyên phó chủ tịch phường Hòa Khánh cũ, hiện đang chấp hành án tại trại giam An Điềm, Bộ Công an) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

khoi-to-2747-3802.jpg
Khởi tố bị can Phan Văn Ngọc

Quá trình điều tra xác định, năm 2015 và 2016 thông qua các mối quan hệ xã hội, lợi dụng chính sách pháp luật về đất đai đối với việc cấp giấy chứng nhận hồ sơ quyền sử dụng đất và gắn liền trên đất đối với các dự án chậm triển khai, kéo dài trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cũ, các đối tượng Lê Thanh Châu (thời điểm này đang là phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Liên Chiểu) và Phan Văn Ngọc (thời điểm này đang là cán bộ tư pháp phường Hòa Khánh Nam) đã xác nhận nhiều hồ sơ đất “2 lá, 3 lá” lùi thời điểm trước năm 2004 để các hộ dân này được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc làm này đã gây thất thoát ngân sách nhà nước về phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và ảnh hưởng đến việc bồi thường giải tỏa đối với các dự án sau này.

khoi-to-bi-can-6278.jpg
Khởi tố bị can Lê Thanh Châu

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #khởi tố #đất đai #giả mạo #công an #nguyên lãnh đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục