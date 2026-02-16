Khởi tố cựu lãnh đạo, cán bộ địa chính phường vì làm giả hồ sơ đất đai

Ngày 16/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phan Văn Ngọc (1966, nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng cũ) và khởi tố bị can đối với Lê Thanh Châu (1956, nguyên phó chủ tịch phường Hòa Khánh cũ, hiện đang chấp hành án tại trại giam An Điềm, Bộ Công an) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố bị can Phan Văn Ngọc

Quá trình điều tra xác định, năm 2015 và 2016 thông qua các mối quan hệ xã hội, lợi dụng chính sách pháp luật về đất đai đối với việc cấp giấy chứng nhận hồ sơ quyền sử dụng đất và gắn liền trên đất đối với các dự án chậm triển khai, kéo dài trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cũ, các đối tượng Lê Thanh Châu (thời điểm này đang là phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Liên Chiểu) và Phan Văn Ngọc (thời điểm này đang là cán bộ tư pháp phường Hòa Khánh Nam) đã xác nhận nhiều hồ sơ đất “2 lá, 3 lá” lùi thời điểm trước năm 2004 để các hộ dân này được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc làm này đã gây thất thoát ngân sách nhà nước về phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và ảnh hưởng đến việc bồi thường giải tỏa đối với các dự án sau này.

Khởi tố bị can Lê Thanh Châu

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.