Nhà 3 tầng ở TPHCM phát hỏa trong đêm giao thừa, 4 người kịp thoát thân

TPO - Đêm 16/2 (tức 29 tháng Chạp), một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường số 9, phường Thông Tây Hội, TPHCM khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng ba căn nhà có diện tích khoảng 80 m², sau đó lan nhanh, khói bốc nghi ngút.



Vụ cháy xuất phát từ tầng 3 của một căn nhà trong các căn liền kề.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ. Các thành viên đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng. Do khu vực xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề khiến nhiều người lo lắng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Sau thời gian khẩn trương xử lý, đám cháy được khống chế.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.