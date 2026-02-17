Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhà 3 tầng ở TPHCM phát hỏa trong đêm giao thừa, 4 người kịp thoát thân

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 16/2 (tức 29 tháng Chạp), một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường số 9, phường Thông Tây Hội, TPHCM khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng ba căn nhà có diện tích khoảng 80 m², sau đó lan nhanh, khói bốc nghi ngút.

img-7858.jpg
img-7857.jpg
Vụ cháy xuất phát từ tầng 3 của một căn nhà trong các căn liền kề.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ. Các thành viên đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng. Do khu vực xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề khiến nhiều người lo lắng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Sau thời gian khẩn trương xử lý, đám cháy được khống chế.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
#Cháy nhà #Đêm giao thừa #Cứu hộ #Gia đình #Cơ quan chức năng #Bình chữa cháy #cháy nhà trong đêm giao thừa #cháy nhà ở TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục