Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch Thủ đô 100 năm khai thác tối đa 'tài nguyên không gian' theo chiều thẳng đứng

TPO - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ với báo chí về Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ông cho biết, thành phố sẽ tạo đột phá về tái cấu trúc đô thị, đây là cuộc cách mạng về nhà ở và di sản. Việc di dời phải mang tính nhân văn, người dân sẽ được tái định cư tại các khu đô thị hiện đại với tiêu chuẩn sống, hạ tầng và sinh kế tốt hơn nơi ở cũ.

Năm 2025 được xem là năm “tạo đà, tạo thế” cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Từ góc độ người đứng đầu chính quyền Thành phố, ông có thể cho biết đâu là dấu ấn lớn nhất, phản ánh sự chuyển biến về tư duy, phương thức lãnh đạo và năng lực hành động của Hà Nội?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Đúng vậy, năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt. Đây là năm về đích của nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, mở ra giai đoạn phát triển mới 2026-2030.

Ngay sau thành công của Đại hội, Thành phố đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm đến cùng” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Thành phố. Chỉ trong 3 tháng cuối năm, nhiều kết quả, nội dung của Đại hội đã được cụ thể hóa và đưa vào cuộc sống, đạt kết quả tích cực, đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và trong công tác chỉnh trang, phát triển đô thị.

Nhiều công việc còn tồn đọng trong nhiều năm, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đã được tháo gỡ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường Vành đai 1, Vành đai 2,5. Kết quả này có được nhờ việc điều chỉnh kịp thời phương thức lãnh đạo, quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ; Đảng lãnh đạo toàn diện, HĐND quyết nghị, UBND tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, vận động nhân dân.

Bốn trục công tác - Đảng, HĐND, UBND và Mặt trận được điều phối nhịp nhàng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ mục tiêu. Từ đó, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là trong công tác vận động giải phóng mặt bằng.

Tinh thần chủ động của các cấp, ngành, địa phương, nhất là 126 xã, phường theo mô hình chính quyền hai cấp, được phát huy mạnh mẽ. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tạo luồng sinh khí mới, lan tỏa tinh thần đổi mới, quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị.

Quan trọng nhất là niềm tin của Nhân dân Thủ đô đối với các quyết sách và sự điều hành quyết đoán của Thành phố được củng cố. Với nền tảng đó, Hà Nội bước vào năm 2026 và nhiệm kỳ mới với tâm thế vững vàng, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Vào đầu năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết nâng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng lên từ 1,5 đến 2 lần so với quy định. Ông đánh giá thế nào về tác động của quyết sách này trong việc tạo đồng thuận, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Theo quy định hiện hành, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực tiễn cho thấy, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu như hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm Vành đai 1, Vành đai 4 và các dự án cầu bắc qua sông Hồng như cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi.

Tuy nhiên, trước yêu cầu triển khai khẩn trương các dự án lớn, quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 và HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND nâng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ 1,5 đến 2 lần là quyết sách rất kịp thời. Chính sách đặc thù này sẽ tạo đồng thuận xã hội lớn hơn, giảm tâm lý thiệt thòi của người dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải ngân đầu tư công.

Đồng thời, cơ chế này giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch triển khai, giảm rủi ro tiến độ, tăng sức hấp dẫn môi trường đầu tư của Thủ đô. Để bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân - doanh nghiệp, cần thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, gắn bồi thường với tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội tạo đột phá trong công tác GPMB, thúc đẩy các dự án chiến lược và phát triển theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh.

Năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng truyền thống đang thu hẹp, đâu sẽ là những động lực mới mang tính quyết định và Thành phố sẽ làm gì để bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, thưa ông?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Chúng tôi xác định đây không chỉ là năm tăng tốc mà còn năm xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Thủ đô. Đó là chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động và đất đai sang tăng trưởng dựa trên năng suất, sáng tạo và bền vững.

Thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng từ 11% trở lên là yêu cầu chiến lược để Hà Nội thực sự bứt phá, góp phần vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng với đó, Thành phố thống nhất thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, kết hợp với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Đây chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của Thành phố.

Để đảm bảo tăng trưởng nhanh nhưng vẫn giữ vững chất lượng, ổn định và các cân đối lớn, chúng tôi tập trung 3 nhóm giải pháp cốt lõi:

Thứ nhất là đột phá thể chế và chính sách, khai thác tối đa các cơ chế đặc thù, phát hành trái phiếu Thủ đô, hình thành quỹ đầu tư hạ tầng.

Thứ hai là huy động nguồn lực xã hội mạnh mẽ, với tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 khoảng 248 tỷ USD, chủ yếu từ vốn xã hội và các dự án hạ tầng lớn tạo hệ số lan tỏa 1,7 lần, theo như các chuyên gia tính toán.

Thứ ba là tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi. Chúng tôi đã xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo quý, ngành, địa bàn; yêu cầu các đơn vị giải ngân hằng tháng và đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể, trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ lạm phát, thu chi ngân sách, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần “Hà Nội đã nói là làm”, từ ngày đầu, tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống chính trị Thành phố đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt. Hà Nội cam kết sẽ biến khát vọng tăng trưởng hai con số thành hiện thực cụ thể, đưa Hà Nội ngày càng xanh hơn, thông minh hơn, văn minh hơn và xứng đáng là Thủ đô của cả nước trong kỷ nguyên mới.

Từ thực tiễn năm 2025, ông đánh giá đâu là “điểm nghẽn” lớn nhất trong công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô và Thành phố sẽ có những giải pháp đột phá nào để nâng cao chất lượng sống của người dân?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Năm 2025, chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận rằng, ô nhiễm môi trường là một trong năm “điểm nghẽn” lớn của Thành phố cần được tập trung giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực phát thải ngày càng gia tăng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn và cường độ hoạt động kinh tế - xã hội cao.

Trong đó nổi lên là tình trạng ô nhiễm không khí theo mùa, việc thu gom và xử lý nước thải, rác thải đô thị ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu, cùng với các vấn đề môi trường có tính chất liên vùng, vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính của Thành phố. Đây là những thách thức lớn, phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận căn cơ, đồng bộ, bài bản và có tầm nhìn dài hạn.

Trước thực tế đó, Thành phố không chỉ tập trung “xử lý tình thế” mà đặt mục tiêu chiến lược là xây dựng một mô hình phát triển đô thị thực sự bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô nhằm tạo lập đầy đủ hơn các cơ chế, công cụ đặc thù để quản lý phát triển đô thị theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, đặc biệt trong kiểm soát nguồn thải, phân bổ không gian phát triển và bảo vệ hệ sinh thái đô thị.

Trong năm 2026, Thành phố xác định việc kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các nguồn phát thải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Trọng tâm trước mắt là tập trung xử lý quyết liệt ô nhiễm không khí - vấn đề đang tác động trực tiếp và rõ rệt nhất đến sức khỏe, đời sống của người dân; đồng thời tăng cường giám sát, quản lý các nguồn thải lớn cả trong và ngoài địa bàn Thành phố.

Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ làm sạch các dòng sông, hồ nội đô; tiếp tục đầu tư và nâng cao năng lực, hiệu quả vận hành các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy đốt rác phát điện theo công nghệ hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hệ thống quan trắc môi trường thông minh để nâng cao hiệu quả quản trị môi trường theo thời gian thực, minh bạch và chính xác hơn.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật và quản lý, Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm cao và chủ động dẫn dắt, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực chất với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để cùng giải quyết các vấn đề môi trường mang tính liên vùng, liên tỉnh hướng tới hình thành một Vùng Thủ đô phát thải thấp, phát triển cân bằng, hài hòa giữa đô thị - nông thôn và bền vững về lâu dài.

Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Thành phố là phát triển nhanh nhưng kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; coi bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm, vừa là động lực cho phát triển. Thành phố xác định chất lượng môi trường sống, sức khỏe và sự hài lòng của người dân về môi trường là thước đo trung tâm để đánh giá hiệu quả điều hành của chính quyền và là kim chỉ nam cho định hướng phát triển tương lai của Thủ đô.

Quy hoạch Thủ đô xác định tổ chức không gian đa cực, đa trung tâm với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực nhằm phân bổ lại không gian phát triển và giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị. Xin ông cho biết Hà Nội sẽ triển khai mô hình này như thế nào để các cực tăng trưởng thực sự vận hành hiệu quả, gắn với hạ tầng, thu hút đầu tư và tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đô thị thời gian tới?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Việc xác lập mô hình 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực là một chiến lược phân bổ lại động lực phát triển. Quy hoạch này hướng tới việc giải quyết triệt để những mâu thuẫn tồn tại bấy lâu nay giữa bảo tồn và phát triển, giữa mật độ dân cư quá tải tại lõi di sản và sự thiếu hụt hạ tầng kết nối tại vùng ngoại vi. Để mô hình này vận hành hiệu quả và tạo chuyển biến rõ nét, Thành phố sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp chiến lược sau.

Thứ nhất, hạ tầng giao thông phải đi trước, đóng vai trò xương sống kết nối, trong đó, Hà Nội xác định hệ thống đường sắt đô thị là chủ đạo để kết nối các cực tăng trưởng. Theo quy hoạch, chúng ta sẽ đầu tư mạng lưới 15 tuyến Metro với tổng chiều dài khoảng 616,9km. Giai đoạn đến năm 2035, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 410,8km để kết nối lõi nội đô với các đô thị phía Bắc, phía Tây và khu vực phía Nam. Đi kèm với đó là mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), cho phép hình thành các đô thị nén, hiện đại xung quanh các nhà ga, tối ưu hóa giá trị từ đất đai để tái đầu tư cho hạ tầng.

Thứ hai, đồng thời xây dựng, sửa đổi Luật Thủ đô nhằm tạo đòn bẩy về thể chế, trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù vượt trội trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai... giúp tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn đầu tư mà không phải chờ đợi quy trình trình duyệt phức tạp. Đặc biệt là các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư chiến lược vào các trung tâm lớn như Khu công nghệ cao Hòa Lạc hay các khu đô thị thông minh, từ đó giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu hạ tầng khổng lồ và áp lực ngân sách nhà nước.

Thứ ba, quản trị thông minh và giảm áp lực cho lõi đô thị: Thành phố triển khai hệ thống Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) làm "bộ não số" để giám sát và điều hành toàn bộ mạng lưới đa cực dựa trên dữ liệu thời gian thực. Song song với đó là lộ trình di dời các trụ sở bộ ngành, đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô lịch sử trong phát triển quy hoạch Thủ đô. Quỹ đất sau di dời sẽ được dành cho không gian xanh và hạ tầng xã hội, biến trục sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm - biểu tượng văn hóa sáng tạo mới của Thủ đô.

Quy hoạch trục sông Hồng được xác định là đột phá chiến lược của Thủ đô. Xin ông cho biết tầm nhìn và cách triển khai quy hoạch này để vừa bảo đảm phòng chống lũ, gìn giữ giá trị văn hóa - lịch sử, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội?

-Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong những đột phá trong chiến lược phát triển Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi không chỉ coi đây là một dự án hạ tầng mà là cuộc cách mạng không gian, chuyển dịch từ tư duy “đô thị quay lưng vào sông" sang "đô thị hướng sông", đưa sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm và là một trong các cực phát triển của Thủ đô. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thành phố sẽ triển khai theo 5 nguyên tắc chính sau:

Bảo đảm an toàn thoát lũ: Đây là nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo phát triển đô thị bền vững. Hà Nội triển khai quy hoạch dựa trên phương án không thu hẹp không gian thoát lũ và không xây dựng đê bối mới. Điểm đột phá là việc tổ chức không gian theo phân lớp cao độ nền trên 11,5m cho phép xây dựng thông thường; từ 9,5m - 11,5m bố trí các công trình thích ứng, chấp nhận ngập một số ngày mưa lũ; dưới 7,5m chỉ dành cho công viên ngập nước và đường dạo.

Trục di sản và bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử: Sông Hồng là mạch nguồn văn hóa Thăng Long. Thành phố sẽ rà soát, bảo tồn các làng cổ lâu đời như Bát Tràng, giữ lại các không gian cây xanh để duy trì các nghề trồng đào, trồng quất và hệ thống di tích, lễ hội ven sông. Trục cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành "trục di sản" kết nối các không gian văn hóa sáng tạo, bảo tàng và công viên chuyên đề, tạo nên bản sắc riêng biệt của Hà Nội.

Khai thác hiệu quả quỹ đất và tái thiết đô thị nhân văn: Với quy mô nghiên cứu lên tới 11.000 ha, Thành phố sẽ thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ các khu dân cư hiện hữu, không phát triển nhà ở mật độ cao tại bãi sông mà ưu tiên dành quỹ đất cho công viên cây xanh, quảng trường và các tiện ích cộng đồng. Mô hình "đô thị tái định cư tiêu chuẩn" sẽ được triển khai ngay tại chỗ hoặc tại các quỹ đất đối ứng để đảm bảo người dân di dời có điều kiện sống tốt hơn, hiện đại và thông minh hơn.

Đột phá hạ tầng kết nối đa phương thức: Để xóa bỏ sự ngăn cách hai bên bờ sông, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng hệ thống 16 cầu qua sông Hồng. Đặc biệt, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dài khoảng 80-92km sẽ là xương sống giao thông gắn với tuyến đường sắt đô thị dài 84km chạy dọc hai bờ. Các tuyến vận tải thủy và bến thuyền du lịch cũng sẽ được phát triển để tối đa hóa khả năng tiếp cận mặt nước cho người dân và du khách.

Tạo động lực tăng trưởng mới qua các siêu dự án: Thành phố đang khẩn trương triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, xác định các nhà đầu tư chiến phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, các tổ hợp tài chính, dịch vụ, du lịch và các công trình kiến trúc biểu tượng như Bảo tàng sông Hồng hay các tòa tháp cao tầng tại các vị trí chiến lược nhằm tạo tạo động lực để phát triển và là dự án kiểu mẫu trong tái cấu trúc đô thị của Thành phố.

Với sự hỗ trợ từ các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, Hà Nội quyết tâm biến quy hoạch sông Hồng thành một "kỳ tích", tạo ra không gian phát triển mới bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và đưa Thủ đô vững bước trong kỷ nguyên mới.

Để giải bài toán quỹ đất hạn hẹp, Hà Nội sẽ khai thác tối đa "tài nguyên không gian" theo chiều thẳng đứng. Thành phố sẽ tạo đột phá về Tái cấu trúc đô thị. Đây là cuộc cách mạng về nhà ở và di sản. Hà Nội thực hiện lộ trình giãn dân ra khỏi nội đô để giảm tải áp lực cho lõi di sản. Tuy nhiên, việc di dời phải mang tính nhân văn, người dân sẽ được tái định cư tại các khu đô thị hiện đại với tiêu chuẩn sống, hạ tầng và sinh kế tốt hơn nơi ở cũ. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được xây dựng với tầm nhìn 100 năm, hướng tới kiến tạo một “Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”. Ông có thể chia sẻ rõ hơn tư duy xuyên suốt, những đột phá cốt lõi của Quy hoạch tổng thể lần này cũng như cách Hà Nội tổ chức triển khai để quy hoạch không chỉ là định hướng dài hạn, mà sớm chuyển hóa thành động lực phát triển thực chất trong từng giai đoạn?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là quy hoạch tích hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội và không gian và kế hoạch thực hiện với mục tiêu phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn. Khát vọng của chúng ta là kiến tạo một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Về tư duy và các đột phá cốt lõi, Hà Nội xác định lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách quy hoạch. Trong đó, tư duy mới của Hà Nội là không "hút" nguồn lực của các địa phương khác mà đóng vai trò là "bộ não" dẫn dắt, lan tỏa và điều phối phát triển cho cả Vùng Thủ đô và Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội sẽ tập trung vào các chức năng cao cấp như quản trị, tài chính, nghiên cứu phát triển (R&D) và thiết kế công nghệ lõi, trong khi các tỉnh lân cận đóng vai trò là "công xưởng" sản xuất và hỗ trợ logistics. Hà Nội cũng quy hoạch các vùng đệm rộng lớn tiếp giáp các tỉnh để bảo tồn môi trường và dự trữ không gian cho thế hệ mai sau.

Thành phố sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm" bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Cùng với đó, chúng tôi thực hiện phương châm "Hạ tầng đi trước dẫn dắt đô thị". Trọng tâm là mạng lưới 15 tuyến đường sắt đô thị, kèm với đó là mô hình TOD - phát triển đô thị nén xung quanh các nhà ga Metro. Đây là giải pháp "định giá lại" đất đai, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tạo ra lối sống xanh, hiện đại cho người dân.

Để giải bài toán quỹ đất hạn hẹp, Hà Nội sẽ khai thác tối đa "tài nguyên không gian" theo chiều thẳng đứng. Thành phố sẽ tạo đột phá về Tái cấu trúc đô thị. Đây là cuộc cách mạng về nhà ở và di sản. Hà Nội thực hiện lộ trình giãn dân ra khỏi nội đô để giảm tải áp lực cho lõi di sản. Các trụ sở bộ ngành, đại học, bệnh viện cũng sẽ chuyển ra các đô thị vệ tinh để nhường quỹ đất trung tâm cho không gian công cộng và các trung tâm tài chính cao cấp. Tuy nhiên, việc di dời phải mang tính nhân văn, người dân sẽ được tái định cư tại các khu đô thị hiện đại với tiêu chuẩn sống, hạ tầng và sinh kế tốt hơn nơi ở cũ.

Để quy hoạch sớm chuyển hóa thành động lực thực chất, Hà Nội thực hiện lộ trình "Làm ngay - Làm nhanh - Làm hiệu quả". Trong đó, giai đoạn 2026-2030, Thành phố tập trung triển khai các dự án biểu tượng như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Thành phố thông minh phía Bắc và Khu đô thị Olympic phía Nam... từng bước triển khai tái cấu trúc đô thị khu vực nội đô với mục tiêu giải quyết toàn diện các điểm nghẽn của Thành phố.

Đồng thời, huy động nguồn lực đa phương thức, khuyến khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng văn hóa, giáo dục và y tế. Chúng ta cũng áp dụng các cơ chế tài chính đột phá tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để thu hút các tập đoàn toàn cầu, biến nơi đây thành "cực tăng trưởng trí tuệ" của cả nước.

Với tinh thần "đã nói là làm, đã làm là phải xong và hiệu quả", chúng tôi tin tưởng rằng các định hướng dài hạn của Quy hoạch sẽ sớm hiện hữu trên từng công trình, từng tuyến phố, mang lại sự chuyển biến rõ nét và cuộc sống hạnh phúc hơn cho mỗi người dân Thủ đô.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng. Ông muốn gửi thông điệp hành động gì đến các cán bộ, doanh nghiệp và người dân Thủ đô để đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc trong kỷ nguyên mới?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Những kết quả của năm 2025 mới chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường mới.

Thay mặt UBND Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Nhân dân; cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức đã nỗ lực triển khai mô hình chính quyền hai cấp, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Bước sang năm 2026 còn nhiều thách thức, chúng tôi mong toàn hệ thống chính trị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; Nhân dân và doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng thành phố.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!