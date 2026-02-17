Tàu Hà Nội 5 cửa ô ‘mở hàng’ chương trình đặc biệt sáng Mùng 1 Tết

TPO - “Chở mùa xuân về” là chương trình đặc biệt của The Hanoi Train, khởi động từ 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ) tái hiện ký ức Tết xưa Hà Nội, là hành trình trải nghiệm văn hóa và du lịch nối liền Thăng Long - Kinh Bắc.

Đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train khởi động chương trình đặc biệt “Chở mùa xuân về”, từ 17/2 đến 8/3. Chương trình đánh dấu mùa xuân đầu tiên chuyến tàu du lịch - văn hóa vận hành, góp thêm một lựa chọn du xuân thú vị cho đông đảo du khách.

Trở về Tết xưa là xu thế ngày càng được nhiều thế hệ lựa chọn trong thời gian gần đây. Phong vị Tết cổ truyền không đơn thuần là phông nền chỉ để “check-in”, mà đó chính là sợi dây kết nối với quá khứ, kết nối cảm xúc con người trong bối cảnh guồng quay gấp gáp và nhiều áp lực.

"Chở mùa xuân về" được thiết kế như hành trình để chạm vào ký ức, vào phong vị Tết cổ truyền thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch.

Tàu Hà Nội 5 cửa ô: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác vốn đã gây ấn tượng với phong cách thiết kế đầy hoài niệm về Hà Nội xưa. Trong dịp đầu xuân Bính Ngọ, 5 toa tàu được trang hoàng như phòng khách gia đình Hà Nội xưa, gợi không khí đoàn viên trong dịp đầu năm, để gợi nhắc những ký ức đẹp.

“Đoàn tàu chỉ là phương tiện hữu hình, điều chúng tôi chuyên chở là cảm giác được trở về. Giữa xã hội vận động nhanh, chúng tôi tin rằng được chậm lại, chạm vào chiều sâu văn hóa và ký ức là nhu cầu rất thật. Hành trình Thăng Long - Kinh Bắc chính là một khoảng lặng, một cánh cửa thời gian nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm văn hóa, gặp lại Tết và những hồi ức xưa”, đại diện The Hanoi Train nói.

Không gian nghệ thuật mở giúp du khách hòa vào dòng chảy trên chuyến tàu đặc biệt.

Đại diện đơn vị cho biết, The Hanoi Train giữ nguyên giá vé trong dịp Tết, miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi và áp dụng ưu đãi dành cho gia đình, khách đoàn.

Có thể những chuyến đi kết nối Thăng Long - Kinh Bắc không xa lạ với đông đảo du khách, tuy nhiên trải nghiệm trên chuyến tàu du lịch - văn hóa Hà Nội 5 cửa ô đem lại những trải nghiệm đầy ắp cảm xúc, giúp du khách có được những phút giây lắng lại trong không khí rộn ràng đầu xuân.

Toa tàu được thiết kế như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa.

Từ Ga Hà Nội, đoàn tàu 5 cửa ô đưa du khách tới Ga Từ Sơn (Bắc Ninh) để khám phá miền đất của di sản. Trước khi dừng chân ở Đền Đô - thờ tám vị vua triều Lý, gợi nhắc dấu mốc dời đô về Thăng Long - du khách có thể di chuyển chụp ảnh với từng toa tàu được thiết kế độc bản.

Ẩm thực Hà Nội tinh tế, âm nhạc và nghệ thuật cũng là những điểm chạm để du khách thưởng thức ngay trên chuyến tàu. Đó là lý do khiến chuyến tàu 5 cửa ô càng trở nên đặc biệt - không chỉ là phương tiện di chuyển mà thực sự trở thành cầu nối với văn hóa, cội nguồn.