Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Tàu Hà Nội 5 cửa ô ‘mở hàng’ chương trình đặc biệt sáng Mùng 1 Tết

Nguyên Khánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Chở mùa xuân về” là chương trình đặc biệt của The Hanoi Train, khởi động từ 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ) tái hiện ký ức Tết xưa Hà Nội, là hành trình trải nghiệm văn hóa và du lịch nối liền Thăng Long - Kinh Bắc.

Đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train khởi động chương trình đặc biệt “Chở mùa xuân về”, từ 17/2 đến 8/3. Chương trình đánh dấu mùa xuân đầu tiên chuyến tàu du lịch - văn hóa vận hành, góp thêm một lựa chọn du xuân thú vị cho đông đảo du khách.

Trở về Tết xưa là xu thế ngày càng được nhiều thế hệ lựa chọn trong thời gian gần đây. Phong vị Tết cổ truyền không đơn thuần là phông nền chỉ để “check-in”, mà đó chính là sợi dây kết nối với quá khứ, kết nối cảm xúc con người trong bối cảnh guồng quay gấp gáp và nhiều áp lực.

611791526-122141566928978163-5033494350119359205-n.jpg
607469733-26349631747957883-1620695938057567757-n.jpg
545099075-10163338312269461-6890356757426063296-n.jpg
626642539-2441716602913695-1936947312456940977-n.jpg
"Chở mùa xuân về" được thiết kế như hành trình để chạm vào ký ức, vào phong vị Tết cổ truyền thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch.

Tàu Hà Nội 5 cửa ô: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác vốn đã gây ấn tượng với phong cách thiết kế đầy hoài niệm về Hà Nội xưa. Trong dịp đầu xuân Bính Ngọ, 5 toa tàu được trang hoàng như phòng khách gia đình Hà Nội xưa, gợi không khí đoàn viên trong dịp đầu năm, để gợi nhắc những ký ức đẹp.

“Đoàn tàu chỉ là phương tiện hữu hình, điều chúng tôi chuyên chở là cảm giác được trở về. Giữa xã hội vận động nhanh, chúng tôi tin rằng được chậm lại, chạm vào chiều sâu văn hóa và ký ức là nhu cầu rất thật. Hành trình Thăng Long - Kinh Bắc chính là một khoảng lặng, một cánh cửa thời gian nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm văn hóa, gặp lại Tết và những hồi ức xưa”, đại diện The Hanoi Train nói.

581954054-122152808054784771-4493530037615407836-n.jpg
Không gian nghệ thuật mở giúp du khách hòa vào dòng chảy trên chuyến tàu đặc biệt.

Đại diện đơn vị cho biết, The Hanoi Train giữ nguyên giá vé trong dịp Tết, miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi và áp dụng ưu đãi dành cho gia đình, khách đoàn.

Có thể những chuyến đi kết nối Thăng Long - Kinh Bắc không xa lạ với đông đảo du khách, tuy nhiên trải nghiệm trên chuyến tàu du lịch - văn hóa Hà Nội 5 cửa ô đem lại những trải nghiệm đầy ắp cảm xúc, giúp du khách có được những phút giây lắng lại trong không khí rộn ràng đầu xuân.

ha-noi-5-cua-o-1.jpg
ha-noi-5-cua-o-2.jpg
ha-noi-5-cua-o-3.jpg
ha-noi-5-cua-o-4.jpg
Toa tàu được thiết kế như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa.

Từ Ga Hà Nội, đoàn tàu 5 cửa ô đưa du khách tới Ga Từ Sơn (Bắc Ninh) để khám phá miền đất của di sản. Trước khi dừng chân ở Đền Đô - thờ tám vị vua triều Lý, gợi nhắc dấu mốc dời đô về Thăng Long - du khách có thể di chuyển chụp ảnh với từng toa tàu được thiết kế độc bản.

Ẩm thực Hà Nội tinh tế, âm nhạc và nghệ thuật cũng là những điểm chạm để du khách thưởng thức ngay trên chuyến tàu. Đó là lý do khiến chuyến tàu 5 cửa ô càng trở nên đặc biệt - không chỉ là phương tiện di chuyển mà thực sự trở thành cầu nối với văn hóa, cội nguồn.

Nguyên Khánh
#Chương trình tàu du lịch văn hóa #Trải nghiệm ký ức Tết cổ truyền #Hành trình Thăng Long - Kinh Bắc #Phong cách thiết kế hoài niệm Hà Nội #Giao lưu nghệ thuật ẩm thực trên tàu #Kết nối di sản Hà Nội - Bắc Ninh #Chương trình du xuân đặc biệt #Không gian ký ức và cảm xúc #Phương tiện kết nối quá khứ và hiện tại #Ưu đãi vé tàu Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục