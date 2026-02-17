Biển người đi lễ Phủ Tây Hồ ngay thời khắc chuyển giao năm mới

TPO - Thay vì trở về nhà sau pháo hoa, hàng nghìn người dân Hà Nội đã chọn Phủ Tây Hồ là điểm đến đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ. Biển người chen chân dâng hương xuyên đêm, xin lộc tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy ngay thời khắc đầu xuân.