Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Biển người đi lễ Phủ Tây Hồ ngay thời khắc chuyển giao năm mới

Dương Triều - Trọng Tài - Công Hướng

TPO - Thay vì trở về nhà sau pháo hoa, hàng nghìn người dân Hà Nội đã chọn Phủ Tây Hồ là điểm đến đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ. Biển người chen chân dâng hương xuyên đêm, xin lộc tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy ngay thời khắc đầu xuân.

VIDEO: Biển người đổ về Phủ Tây Hồ sau giao thừa cầu lộc năm Bính Ngọ.
tp-phu-tay-ho00015.jpg
Ngay khoảnh khắc đầu Xuân, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ dâng hương, cầu lộc, cầu bình an. Dòng người cầm hương, lễ vật nối đuôi nhau từ cổng vào chính điện.
tp-phu-tay-ho00010.jpg
tp-phu-tay-ho00001.jpg
tp-phu-tay-ho00002.jpg
Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, đi lễ đầu năm, đặc biệt ngay sau giao thừa, là cách “xin lộc sớm”, cầu một năm làm ăn thuận lợi, gia đạo yên ấm.
tp-phu-tay-ho00008.jpg
tp-phu-tay-ho00006.jpg
tp-phu-tay-ho00007.jpg
Anh Nguyễn Văn Hưng (quận Long Biên) cho biết gia đình anh duy trì thói quen đi lễ phủ sau giao thừa nhiều năm nay. “Thời khắc chuyển giao rất thiêng. Đi lễ xong mới về nghỉ ngơi, coi như đã hoàn thành việc quan trọng đầu năm”, anh nói.
tp-phu-tay-ho00011.jpg
tp-phu-tay-ho00014.jpg
tp-phu-tay-ho00009.jpg
Lễ vật chủ yếu là hương, hoa, trầu cau, bánh kẹo, xôi chè. Người dân vái vọng từ xa ở khu vực sân phủ.
tp-phu-tay-ho00004.jpg
Tại khuôn viên phủ, ban quản lý liên tục nhắc nhở xếp hàng trật tự, không chen lấn, hạn chế đốt vàng mã.
tp-phu-tay-ho00019.jpg
tp-phu-tay-ho00018.jpg
Không chỉ người trung niên, nhiều bạn trẻ cũng chọn đi lễ ngay trong đêm. “Em cầu thi cử thuận lợi, công việc suôn sẻ trong năm mới”, một sinh viên chia sẻ.
tp-phu-tay-ho00005.jpg
Theo ghi nhận, lượng người tiếp tục tăng, tục đi lễ Phủ Tây Hồ sau giao thừa vẫn được duy trì như một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc trưng của người Hà Nội mỗi dịp xuân về.
Dương Triều - Trọng Tài - Công Hướng
#Phủ Tây Hồ #Giao thừa #Lễ hội #Hà Nội #Tết Nguyên đán #Lộc đầu năm #Văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục