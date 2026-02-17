Biển người đi lễ Phủ Tây Hồ ngay thời khắc chuyển giao năm mới

TPO - Thay vì trở về nhà sau pháo hoa, hàng nghìn người dân Hà Nội đã chọn Phủ Tây Hồ là điểm đến đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ. Biển người chen chân dâng hương xuyên đêm, xin lộc tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy ngay thời khắc đầu xuân.
Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, đi lễ đầu năm, đặc biệt ngay sau giao thừa, là cách “xin lộc sớm”, cầu một năm làm ăn thuận lợi, gia đạo yên ấm.
Anh Nguyễn Văn Hưng (quận Long Biên) cho biết gia đình anh duy trì thói quen đi lễ phủ sau giao thừa nhiều năm nay. “Thời khắc chuyển giao rất thiêng. Đi lễ xong mới về nghỉ ngơi, coi như đã hoàn thành việc quan trọng đầu năm”, anh nói.
Lễ vật chủ yếu là hương, hoa, trầu cau, bánh kẹo, xôi chè. Người dân vái vọng từ xa ở khu vực sân phủ.
Không chỉ người trung niên, nhiều bạn trẻ cũng chọn đi lễ ngay trong đêm. “Em cầu thi cử thuận lợi, công việc suôn sẻ trong năm mới”, một sinh viên chia sẻ.