Sáng mùng 1 Tết, người Cần Thơ chen chân đi lễ chùa

TPO - Từ sáng sớm mùng 1 Tết (17/2), trong không khí se lạnh của ngày đầu năm mới, các ngôi chùa tại TP. Cần Thơ đã đông nghẹt người dân đến chiêm bái, gửi gắm những ước nguyện về một năm hạnh phúc, an yên.