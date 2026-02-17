Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sáng mùng 1 Tết, người Cần Thơ chen chân đi lễ chùa

Hòa Hội

TPO - Từ sáng sớm mùng 1 Tết (17/2), trong không khí se lạnh của ngày đầu năm mới, các ngôi chùa tại TP. Cần Thơ đã đông nghẹt người dân đến chiêm bái, gửi gắm những ước nguyện về một năm hạnh phúc, an yên.

21.jpg
Ngay từ tờ mờ sáng, tiếng chuông chùa ngân vang đã gọi mời bước chân của những người con xứ Tây Đô tìm về chốn thanh tịnh. Khác với sự ồn ào, vội vã của những ngày cuối năm, dòng người đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết mang theo một tâm thế nhẹ nhàng, thành kính. Ảnh: Hòa Hội
4.jpg
Giữa làn khói hương trầm mặc, mỗi người một lời cầu nguyện, nhưng điểm chung lớn nhất vẫn là mong cầu sức khỏe cho cha mẹ, sự thuận hòa cho gia đình và sự bình an﻿ cho cộng đồng. Những tà áo dài thướt tha, những gương mặt rạng rỡ nụ cười đã dệt nên một bức tranh xuân đầy sức sống và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
tp-11.jpg
tp-7.jpg
tp-2.jpg
tp-6.jpg
Giữa đám đông đang thành tâm dâng hương tại chùa Phật Học ở Phường Ninh Kiều, chị Huệ Thi cùng gia đình dành những phút giây tĩnh lặng để cảm nhận hồn Xuân. Đối với chị và nhiều gia đình tại Cần Thơ, đi chùa sáng mùng 1 đã trở thành một "cái lệ" không thể thiếu, một sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình mong một năm mới bình an.
10.jpg
Những lời cầu an năm mới được dâng lên cửa phật.
tp-12.jpg
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Chùa Phật Học ở phường Ninh Kiều, một trong những điểm đến được nhiều người dân Cần Thơ lựa chọn vào dịp đầu năm mới.
18.jpg
Tại chùa Ông ở bến Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cũng đông nghẹt người dân viếng ngày đầu năm mới.
tp-19.jpg
tp-22.jpg
tp-24.jpg
Chùa Ông là một ngôi chùa cổ ở miền Tây Nam Bộ, mang đậm kiến trúc Trung Hoa lâu đời.
17.jpg
Chùa Ông đã trường tồn hơn 120 năm, là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của TP. Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội
Hòa Hội
#Cần Thơ #viếng chùa đầu năm #mùng 1 Tết

