Sáng mùng 1 Tết, người Cần Thơ chen chân đi lễ chùa

TPO - Từ sáng sớm mùng 1 Tết (17/2), trong không khí se lạnh của ngày đầu năm mới, các ngôi chùa tại TP. Cần Thơ đã đông nghẹt người dân đến chiêm bái, gửi gắm những ước nguyện về một năm hạnh phúc, an yên.
Giữa đám đông đang thành tâm dâng hương tại chùa Phật Học ở Phường Ninh Kiều, chị Huệ Thi cùng gia đình dành những phút giây tĩnh lặng để cảm nhận hồn Xuân. Đối với chị và nhiều gia đình tại Cần Thơ, đi chùa sáng mùng 1 đã trở thành một "cái lệ" không thể thiếu, một sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình mong một năm mới bình an.
Chùa Phật Học ở phường Ninh Kiều, một trong những điểm đến được nhiều người dân Cần Thơ lựa chọn vào dịp đầu năm mới.
Chùa Ông là một ngôi chùa cổ ở miền Tây Nam Bộ, mang đậm kiến trúc Trung Hoa lâu đời.