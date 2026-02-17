Lâm Đồng: Người dân vùng lũ phấn khởi đón Tết trong ngôi nhà mới

TPO - Sau những tháng ngày oằn mình gượng dậy sau mưa lũ, nhiều hộ dân vùng lũ Lâm Đồng lần đầu tiên được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.

'Điều quý giá nhất là tình người'

Những ngày đầu năm, hàng chục hộ dân xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng từng có nhà bị sập, hư hỏng nặng do đợt lũ tháng 10/2025 nay vỡ òa niềm vui khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang. Những căn nhà được xây dựng từ chương trình hỗ trợ do Chính phủ phát động theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bà Thơm tranh thủ dọn nhà mới.

Trong ngôi nhà mới còn vương lại mùi sơn, bà Nguyễn Thị Ngọc Thơm (61 tuổi, trú thôn Lạc Thiện 1, xã D'ran) vẫn không thể quên những ngày lũ về, nước dâng lên quá nhanh, cả nhà chỉ kịp ôm nhau chạy ra ngoài. Bà Thơm cho biết, nhìn căn nhà bị nước cuốn, đồ đạc trôi hết mà lòng quặn thắt, nghĩ không biết rồi sẽ sống ra sao. Có lúc tưởng như mọi thứ đã mất trắng.

Vừa quét nhà, bà Thơm phấn khởi chia sẻ: "Vậy mà hôm nay, tôi được đứng trong căn nhà mới kiên cố, tường xây chắc chắn và mái lợp vững vàng. Ngôi nhà không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà là chỗ để gia đình yên tâm làm ăn, để con cháu có góc học tập đàng hoàng, để mỗi bữa cơm không còn thấp thỏm khi trời mưa".

Căn nhà của gia đình bà Thơm do Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng xây dựng.

"Chúng tôi biết ơn chính quyền, Quân khu 7 và bà con gần xa đã chung tay giúp đỡ. Nếu không có sự sẻ chia ấy, chắc gia đình tôi còn phải ở tạm bợ rất lâu. Sau biến cố, điều quý giá nhất tôi nhận ra là tình người. Căn nhà mới này không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn được dựng lên từ sự đùm bọc, nghĩa tình. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống, để không phụ tấm lòng của mọi người", bà Thơm bộc bạch.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lý (trú dọc quốc lộ 27, xã D'ran) xúc động cho biết, niềm vui của bà không chỉ là có một mái nhà mới khang trang sau những ngày lũ dữ, mà còn là cảm giác an tâm khi tuổi già đã có chỗ ở vững chãi. "Trước đây cứ nghe mưa lớn là tôi thấp thỏm, sợ nước lại tràn vào. Giờ thì yên tâm rồi, đêm ngủ cũng ngon hơn", bà Lý chia sẻ.

Căn nhà mới của gia đình chị Lý được xây dựng kiên cố.

Theo bà, căn nhà mới còn là động lực để các con, các cháu cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống. "Nhà cửa đàng hoàng rồi, con cháu có chỗ học hành tử tế, gia đình cũng có thêm niềm tin để bắt đầu lại. Sau mất mát, được như thế này là hạnh phúc lắm rồi", bà Lý nói, ánh mắt ánh lên niềm phấn khởi và hy vọng cho chặng đường phía trước.

Nghĩa tình ngày trở lại

Những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có dịp trở lại thăm bà con vùng lũ. Nơi mà hơn ba tháng trước các anh từng chạy đua với thời gian dựng lại những mái nhà từ đổ nát.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân xây nhà để kịp đón Tết.

Ký ức về đợt bão lũ lịch sử tháng 10/2025 vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân. Nước lũ đi qua, để lại những căn nhà xiêu vẹo, tài sản cuốn trôi, cuộc sống đảo lộn. Giữa thời khắc gian khó ấy, màu áo xanh cảnh sát cơ động đã kịp thời có mặt và trở thành điểm tựa vững vàng cho bà con.

Với tinh thần 'thần tốc', các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng không quản ngày đêm, dốc sức xây dựng, sửa chữa và bàn giao những căn nhà mới kiên cố. Mục tiêu khi ấy rất rõ ràng: Phải giúp người dân có mái ấm ổn định, kịp đón Tết. Lời hứa ấy đã thành hiện thực khi những ngôi nhà nghĩa tình lần lượt hoàn thành, mở ra hy vọng mới sau thiên tai.

Vì vậy, sau hơn một tháng triển khai, 27/27 căn nhà do Công an tỉnh Lâm Đồng phụ trách đã hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, được chính quyền và người dân ghi nhận.

Phòng CSCĐ thăm hỏi người dân dịp Tết.

Trong lần trở lại này, chứng kiến những mái nhà đã đỏ lửa, cuộc sống dần ổn định, ai cũng không giấu được xúc động. Thiếu tá Doãn Quang Phóng - đại diện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: "Chúng tôi trở lại đây như những người con, người em đi xa về thăm gia đình. Thấy bà con khỏe mạnh, an cư lạc nghiệp trong những ngôi nhà do chính tay anh em đơn vị góp sức xây dựng, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính."

Bên cạnh những lời thăm hỏi ân cần, đoàn công tác cảnh sát cơ động còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực, cùng người dân dọn dẹp đường làng, trang hoàng nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, chuẩn bị đón năm mới. Tiếng cười nói rộn ràng giữa xóm nhỏ như xua tan ký ức nặng nề của mùa lũ năm nào.

Cán bộ chiến sĩ treo cờ Tổ quốc, giúp người dân rộn ràng đón Tết.