‘Gian hàng 0 đồng’ ấm lòng dân nghèo ngày cận Tết

Thái Lâm

TPO - Những ngày cận Tết, không khí xuân như đến sớm hơn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi lực lượng công an và quân đội tổ chức các "Gian hàng 0 đồng" dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

tp-4-162.jpg
Những ngày cận Tết, Chi đoàn thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết Bính Ngọ 2026﻿”, với mô hình "Gian hàng 0 đồng", trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
tp-3.jpg
Tại các gian hàng, bà con được gửi tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo,… mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
tp-2-536.jpg
tp-16-3479.jpg
tp-5-7672.jpg
tp-13-3263.jpg
Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động khó khăn có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.
tp-1-9910.jpg
Chương trình được triển khai từ nguồn kinh phí do đoàn viên, hội viên và cán bộ chiến sĩ Công an xã Hiệp Thạnh đóng góp.
tp-10.jpg
Còn hoạt động "Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương" được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Tỉnh ủy, UBND Lâm Đồng tổ chức tại xã Đức Lập. Đây là xã biên giới tỉnh Lâm Đồng.
tp-14.jpg
Với thông điệp "Yêu thương, chia sẻ, không để ai bị bỏ lại phía sau", Ban tổ chức đã mời 1.000 người dân đại diện các hộ khó khăn ở các xã biên giới đến tham quan, mua sắm.
tp-9.jpg
Mỗi hộ được nhận 500.000 đồng tiền mặt và lựa chọn các mặt hàng Tết, như: Bánh chưng, gạo nếp, miến, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo, cá hộp, lịch Tết…
tp-8.jpg
Hàng trăm bánh chưng được chuẩn bị phục vụ người dân.
tp-11.jpg
tp-7.jpg
tp-12.jpg
Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, đây là một trong những hoạt động nhằm tạo khí thế phấn khởi dịp đầu năm mới; chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn khu vực biên giới; đồng thời tăng cường đoàn kết quân - dân và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Thái Lâm
