‘Gian hàng 0 đồng’ ấm lòng dân nghèo ngày cận Tết

TPO - Những ngày cận Tết, không khí xuân như đến sớm hơn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi lực lượng công an và quân đội tổ chức các "Gian hàng 0 đồng" dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động khó khăn có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, đây là một trong những hoạt động nhằm tạo khí thế phấn khởi dịp đầu năm mới; chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn khu vực biên giới; đồng thời tăng cường đoàn kết quân - dân và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.