Tết của lính trẻ ở trạm ra đa cao nhất Vịnh Bắc Bộ

TPO - Khi đất liền rộn ràng sắc xuân, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ngày Tết, ở nơi cao nhất của Vịnh Bắc Bộ, những người lính trẻ vẫn bám trụ bên màn hình ra đa.

Giữa trùng khơi, những người lính ra đa vẫn ngày đêm bám trạm, bám máy, lặng thầm dõi theo từng con sóng, từng mục tiêu trên màn hình. Họ không chỉ là “mắt thần” bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là điểm tựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi bám biển, cho nhân dân cả nước yên tâm đón những mùa xuân bình yên.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên xa nhà, đón Tết ở trạm ra đa. Chiến sĩ Trần Phương Thế Tài (sinh năm 2006, quê xã Phát Diệm, Ninh Bình), nhập ngũ tháng 2/2025. Chỉ sau vài tháng huấn luyện, đến giữa tháng 11/2025, Tài được điều động ra công tác tại Trạm ra đa 480 trên đảo Trần (Quảng Ninh).

“Thời gian đầu, từ sinh hoạt đến công việc đều khác hẳn ở nhà. Đồi cao, đường dốc quanh co, nhiều hôm tôi còn chưa quen đường đi. Mỗi tuần phải leo đồi lên xuống vài lần'', Trần Phương Thế Tài chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Phó tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, lì xì kíp trực sẵn sàng chiến đấu Trạm ra đa 485.

Môi trường khó khăn giúp người lính trẻ dần trưởng thành. Từ việc làm quen với nếp sống kỷ luật, đến những ca trực kéo dài, mọi thứ đều rèn cho Tài sự kiên trì và bản lĩnh. “Giờ tôi thấy mình cứng cáp hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Được đứng trong hàng ngũ canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc là điều rất tự hào”, Trần Phương Thế Tài nói.

Lần đầu tiên Trần Phương Thế Tài đón Tết xa nhà, dù nhớ gia đình, nhớ không khí xuân nơi quê nhà, nhưng khi bước vào ca trực, mọi cảm xúc riêng đều nhường chỗ cho trách nhiệm.

Chiến sĩ Trần Trọng Khôi công tác tại Trạm ra đa 485 trên đảo Trà Bản tưới luống rau tăng gia sản xuất.

Đón cái Tết đầu tiên xa nhà, tân binh Trần Trọng Khôi (sinh năm 2006, quê xã Thư Vũ, Hưng Yên) công tác tại Trạm ra đa 485 trên đảo Trà Bản. Khôi ra đảo nhận nhiệm vụ từ tháng 11/2025, khi vừa tròn 20 tuổi.

“Lần đầu ra đảo, tôi cũng lo lắng. Nhưng được các anh đi trước hướng dẫn tận tình, từ công việc đến sinh hoạt, tôi nhanh chóng hòa nhập”, Trần Trọng Khôi chia sẻ. Với Khôi, môi trường công tác tại trạm ra đa tuy khắc nghiệt nhưng lại rất đặc biệt. Giữa núi rừng và biển cả, mỗi ca trực không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là bài học về tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó tập thể.

Thượng tá Phạm Đăng Cường - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 151 Vùng 1 Hải quân, trao đổi với chiến sĩ ở trạm ra đa 480 trên đảo Trần.

Tết ở trạm ra đa không có những nghi lễ cầu kỳ. Một mâm cơm giản dị, lời chúc năm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng đủ làm ấm lòng người lính trẻ. “Năm đầu tiên xa nhà, ai cũng nhớ gia đình. Nhưng khi quây quần cùng đồng đội, tôi cảm thấy như đang có một gia đình thứ hai”, Trần Trọng Khôi nói.

Cán bộ chiến sĩ tại trạm ra đa 480 duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong những ngày Tết.

Trong những ngày Tết, chế độ trực được duy trì 24/24 giờ. Các kíp trực thay nhau bám máy, bám trạm, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Với những chiến sĩ trẻ, đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh.

Đàn gà được chiến sĩ nuôi chuẩn bị đón Tết.

Là trạm ra đa cao nhất Vịnh Bắc Bộ, trạm 485 đặt trên đỉnh Nàng Tiên (cao 485 m) thuộc đảo Trà Bản. Những cánh sóng ra đa cảnh giới bờ kiểm soát vùng biển và không phận tầng thấp của Việt Nam. Từ chân núi, cán bộ chiến sĩ lên trạm phải đi bộ khoảng 7 km đường đồi núi.

Giữa gió lạnh đầu năm, trên đỉnh núi cao nhìn ra biển lớn, những người lính trẻ vẫn âm thầm đón xuân theo cách rất riêng, đầy trách nhiệm và niềm tin. Tết của họ là ca trực an toàn, là tín hiệu ra đa ổn định, là sự bình yên cho tàu thuyền ngư dân ngoài khơi xa.