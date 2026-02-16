Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mâm cơm tất niên ấm tình đồng đội ở Trung đoàn Tàu ngầm 196

Nguyễn Minh
TPO - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 16/2 (tức ngày 29 Tết), Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân tổ chức Hội thi “Mâm cơm tất niên - Ấm tình đồng đội”, với sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn.

Theo Trung đoàn Tàu ngầm 196, hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó cán bộ, chiến sĩ trước thềm năm mới; đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo, khéo léo và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong môi trường quân đội.

196-2.jpg
Hội thi nhằm tạo động lực để toàn Trung đoàn bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tham gia hội thi, mỗi đội chuẩn bị một mâm cơm tất niên bảo đảm tiêu chí đủ dinh dưỡng, cân đối khẩu phần, trình bày đẹp, ý nghĩa, tiết kiệm và đúng quy định an toàn thực phẩm.

Các mâm cơm được chuẩn bị công phu với đầy đủ hương vị ngày Tết như bánh chưng, giò chả, thịt kho, canh măng, nem rán, các món xào, món tráng miệng…

Mỗi mâm cơm không chỉ thể hiện sự khéo léo, đảm đang của bộ đội mà còn gửi gắm thông điệp về tình đồng chí, đồng đội gắn bó, sẻ chia. Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong cách trang trí, lồng ghép hình ảnh nghệ thuật cắt tỉa thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.

Thượng tá Phạm Văn Sơn - Chính ủy Trung đoàn Trung đoàn Tàu ngầm 196, khẳng định, hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị gia đình, quê hương. Từ đó yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ trực Tết, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

196-1.jpg
Ban tổ chức Hội thi sẽ tổng hợp và trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc vào dịp đầu năm mới Bính Ngọ năm 2026.
Nguyễn Minh
#Mâm cơm tất niên #ấm tình đồng đội #Trung đoàn Tàu ngầm 196 #Quân chủng Hải quân #Tết cổ truyền của dân tộc #Xuân Bính Ngọ 2026

