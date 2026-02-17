Xuyên Tết bám biển, ngư dân kể chuyện đón giao thừa giữa trùng khơi

TPO - Với ngư dân, Tết không bắt đầu bằng pháo hoa hay bánh chưng, mà bằng một chuyến vươn khơi dài ngày, xuyên qua thời khắc giao thừa.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều ngư dân Gia Lai tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ để rời bến, tiếp tục hành trình vươn khơi bám biển.

Tại cảng cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), không khí lao động diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Trên cầu cảng, tiếng máy nổ rền vang, từng cây đá lạnh được xay nhuyễn đưa xuống hầm; lương thực, thực phẩm cũng được khẩn trương chuyển xuống khoang tàu để kịp giờ xuất bến.

Đá lạnh được đưa xuống tàu để chuẩn bị xuất bến. Ảnh: Trương Định

Tàu BĐ-99118 TS đang hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi rời bến. Con tàu này không trực tiếp khai thác mà làm nhiệm vụ vận chuyển đá lạnh, nhu yếu phẩm ra “tiếp tế” cho hai con tàu trong tổ đội đang bám ngư trường Trường Sa.

Hơn 25 năm lênh đênh cùng sóng nước, ngư dân Trần Ngọc Ngôn (45 tuổi, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), thuyền viên trên tàu BĐ-99118 TS cho biết, đã quen với việc đón Tết giữa mênh mông biển trời. Ông bảo: "Nghề biển là vậy! Cá vào mùa là phải đi".

Những chuyến tàu không chỉ chở hàng hóa mà còn mang theo sự tiếp sức giữa trùng khơi, giúp bạn nghề yên tâm bám biển dài ngày.

Hàng được chất lên đầy khoang tàu BĐ-99118 chuẩn bị vận ra ngoài khơi "tiếp tế". Ảnh: Trương Định

Cách đó không xa, tàu BĐ-97884 TS với 15 thuyền viên cũng đang tất bật chuẩn bị xuất bến cho chuyến biển xuyên Tết. Chuyến biển trước, tàu khai thác được 12 tấn cá ngừ sọc dưa, mang lại nguồn thu đáng kể, giúp các gia đình trang trải, sắm sửa Tết.

Ngư dân Phan Văn Vĩnh (47 tuổi, phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) cho biết, ông đã có gần 30 năm mưu sinh và hơn chục lần đón giao thừa trên biển. Ông kể, thời khắc năm mới giữa mênh mông trời nước lặng lẽ mà thiêng liêng.

”Đêm Giao thừa, anh em cũng bày mâm cúng đơn giản với nhang đèn, bánh trái mang theo. Cúng xong, mọi người cùng ăn uống, chúc nhau năm mới thuận buồm xuôi gió rồi lại tiếp tục công việc”, ông Vĩnh kể.

Ngư dân Phan Văn Vĩnh. Ảnh: Trương Định

Còn tại cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai), ông Đặng Văn Dẫn - quyền Giám đốc cảng, cho biết: Năm nay có khoảng 800 tàu xuất bến đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Dẫn, chuyến biển đầu năm 2026 vừa qua ngư dân đánh bắt đạt sản lượng hơn 1.500 tấn cá ngừ đại dương, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ trúng cá, nhiều tàu đã kịp về sum họp cùng gia đình; song cũng không ít ngư dân tiếp tục chọn bám biển, giữ nhịp lao động giữa những ngày đầu xuân.

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương trong chuyến biển xuyên năm mới 2026. Ảnh: Trương Định

Trong suốt những ngày Tết, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực 24/24 giờ tại các cảng cá Đề Gi, Tam Quan và Quy Nhơn. Từ kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn xuất bến đến nhắc nhở ngư dân tuân thủ quy định về vùng biển khai thác, an toàn hàng hải và phòng, chống khai thác bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai, cho biết: Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định khi khai thác trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đơn vị cũng yêu cầu ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, tập huấn sử dụng nhật ký điện tử để bà con thao tác thành thạo, đúng quy định.

Theo ông Dũng, đây cũng là thời điểm vào mùa khai thác cá ngừ đại dương nên nhiều tàu cá tranh thủ vươn khơi. Việc ra khơi không chỉ nhằm đảm bảo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần khẳng định, giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.