Cá về đầy khoang, ngư dân rộn ràng đón Tết

TP - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tàu cá từ khơi xa Hoàng Sa, Trường Sa đến vùng biển gần bờ nối nhau cập bến các cảng Quảng Ngãi, với tôm cá đầy khoang.

Tàu xa bờ “no khoang”

Từ tờ mờ sáng đến chiều muộn, tại các cảng cá Sa Kỳ, Tịnh Hòa (xã Đông Sơn), Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê), Mỹ Á (phường Trà Câu), tàu cá ra vào liên tục. Trên bến, thương lái đã túc trực sẵn, xe tải xếp hàng dài chờ thu mua. Mỗi khi một con tàu vừa cặp mạn, những mẻ cá tươi rói được chuyền tay nhau lên bờ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cân cá, ghi sổ hòa trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm.

Sau gần nửa tháng lênh đênh bám ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 98370 TS của ngư dân Ngô Cường (trú phường Trà Câu) cập cảng Tịnh Hòa trong niềm phấn khởi của 9 thuyền viên. Khoang tàu chật kín hơn 8 tấn cá các loại, trong đó có gần 20 con cá ngừ đại dương, trọng lượng gần 1 tấn.

Niềm vui với thành quả chuyến biển cuối năm Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Với giá bán hiện nay, toàn bộ sản lượng có thể thu về trên 320 triệu đồng. Trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, lương thực và hậu cần, mỗi thuyền viên cũng được chia khoảng 10 triệu đồng. Chuyến biển cuối năm mà được vậy là mừng lắm. Anh em có tiền lo cho gia đình, sắm sửa Tết. Bán cá xong, tàu lại tiếp nhiên liệu, vươn khơi thêm chuyến nữa rồi khoảng 25 tháng Chạp mới về nghỉ Tết”, ông Cường nói.

Tại các cảng cá Tịnh Kỳ, Sa Kỳ, nhiều tàu công suất lớn khác sau những ngày dài lênh đênh ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa cũng lần lượt cập bờ với hàng chục tấn cá, mực các loại. Thương lái túc trực từ sớm, sẵn sàng thu mua ngay khi tàu vừa cặp mạn.

Cũng tại cảng cá Tịnh Hòa, tàu của ngư dân Nguyễn Thưởng cập cảng sau gần một tháng đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, mang theo hơn 30 tấn cá ngừ sọc dưa. Theo tính toán, với giá bán khoảng 35.000 đồng/kg, chuyến biển này có thể thu về trên 650 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được chia trên dưới 12 triệu đồng. “Cuối năm mà trúng đậm vậy, mệt mấy cũng thấy vui. Anh em có thêm động lực cho những chuyến biển tiếp theo”, ông Thưởng chia sẻ.

Theo một số thương lái, giá hải sản những ngày cận Tết khá ổn định, thậm chí một số loại tăng nhẹ, hiện cá ngừ đại dương, cá thu có giá khoảng 80.000 đồng/kg, cá mú 100.000 đồng/kg, cá ngừ sọc dưa 35.000 đồng/kg. Được mùa, được giá, nên niềm vui của ngư dân như được nhân đôi. “Tàu ra thì gặp luồng cá, đi hơn 10 ngày mà về mỗi người được chia hơn 10 triệu đồng, có tiền lo cho vợ con sắm Tết, mừng lắm”, ngư dân Phạm Mẹo, thuyền viên tàu QNg 98370 TS, bộc bạch.

Tàu gần bờ cũng “ăn nên làm ra”

Không khí rộn ràng cuối năm không chỉ đến từ những con tàu xa bờ. Tại cảng cá Tịnh Kỳ, hàng chục tàu công suất nhỏ đánh bắt gần bờ cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng chuyến. Chỉ sau một đêm ra khơi, nhiều tàu trở về với khoang đầy cá cơm, thu về hàng chục triệu đồng.

Những con cá “khủng” từ tàu cá QNg 98370 TS của ngư dân Ngô Cường Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo các ngư dân, tàu đánh bắt cá cơm thường xuất bến vào khoảng 14 giờ hôm trước, đánh bắt xuyên đêm và trở về lúc rạng sáng hôm sau. Khu vực khai thác cách bờ từ 15 - 25 hải lý. Trung bình mỗi chuyến, mỗi tàu thu được từ 5 - 7 tấn cá, giá bán dao động 10.000 – 15.000 đồng/kg, tùy thuộc vào chất lượng cá.

Ngư dân Nguyễn Hiệp (xã Đông Sơn) cho biết, sau một đêm ra khơi, tàu của anh cùng 8 thuyền viên khai thác được 6 tấn cá cơm, bán được khoảng 70 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi người được chia gần 3 triệu đồng. “Cá cơm đang vào mùa nên chúng tôi tranh thủ đi liên tục. Làm việc xuyên đêm rất vất vả nhưng thu nhập khá, nên ai cũng phấn khởi”, anh Hiệp nói.

Tương tự, ngư dân Nguyễn Duy Linh (xã Tịnh Khê) cho hay, tàu của ông với 5 thuyền viên thu được 8 tấn cá cơm. Với giá bán từ 15.000 – 30.000 đồng/kg, mỗi người được chia từ 3 - 4 triệu đồng sau một đêm. “Cực thì cực thật, nhưng cận Tết có tiền mang về cho gia đình là vui rồi”, ông Linh cười.

Cá về nhiều cũng kéo theo nhu cầu lao động thời vụ tăng cao. Tại các cảng cá, đội ngũ bốc xếp, phân loại làm việc liên tục từ sáng sớm đến trưa, thậm chí xuyên đêm. Mỗi lao động có thể kiếm từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày trong những ngày cao điểm. “Mấy hôm nay cá về nhiều, tụi tôi làm không kịp nghỉ tay, nhưng có việc, có thu nhập cuối năm nên ai cũng vui”, bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu, xã Đông Sơn, cho hay, các phiên biển cuối năm nay đạt hiệu quả cao hơn so với những năm trước. Sản lượng khai thác tăng, giá hải sản ổn định ở mức khá, trong khi chi phí xăng dầu được bình ổn đã giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng, có điều kiện đón Tết đủ đầy. Đây cũng là động lực để bà con yên tâm bám biển, tiếp tục vươn khơi ngay sau Tết.

Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê cho biết, địa phương hiện có hơn 60 tàu chuyên hành nghề khai thác cá cơm, với khoảng 600 lao động trực tiếp trên biển, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 600 lao động dịch vụ, chế biến trên bờ.

Năm 2025, sản lượng cá cơm toàn xã ước đạt khoảng 4.000 tấn, trở thành nguồn sinh kế quan trọng, giúp hàng trăm hộ dân ven biển có thu nhập ổn định. Trên địa bàn hiện có hơn 10 cơ sở chế biến cá cơm khô. Sau khi được phơi, sấy và đóng gói, sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp trong nước, một phần được xuất khẩu sang các nước, trong đó có Trung Quốc.

Từ khơi xa đến bến gần, từ những con tàu công suất lớn bám biển dài ngày đến những chiếc thuyền nhỏ đánh bắt xuyên đêm, tất cả đang hòa chung nhịp điệu sôi động của mùa biển cuối năm; những khoang cá đầy, những nụ cười rạng rỡ, những đồng tiền công lao động được trao tay… Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một cái Tết ấm no, đầy đủ đối với ngư dân Quảng Ngãi.