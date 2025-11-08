Tình người giữa tâm bão

TPO - Để chủ động ứng phó bão số 13, tỉnh Gia Lai đã thực hiện di dời dân với quy mô rất lớn, hơn 93.000 hộ với 341.000 nhân khẩu.

Cơn bão dữ đi qua, để lại phía sau là khung cảnh tan hoang chưa từng thấy tại nhiều nơi thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Ngồi bên nền xiêu vẹo còn sót lại, bà Nguyễn Thị Hiệp (80 tuổi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) chỉ biết lắc đầu: “Sống gần cả đời người rồi, chưa bao giờ tôi thấy bão lớn đến vậy. Nhà cửa mất hết rồi!”.

Theo những người dân lớn tuổi ở đây, cơn bão không chỉ mạnh mà còn kéo dài, kèm theo gió xoáy khiến cát biển tràn vào tận trong làng, vùi lấp nhiều ngôi nhà nằm sát mép nước.

Khung cảnh đổ nát tại các làng chài ven biển ở Gia Lai.

Tại thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), hàng loạt nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng. Ở xóm Tân Vân Bắc, nhà ông Đỗ Trọng Anh (62 tuổi) bị cuốn bay toàn bộ phần mái, trơ trọi giữa nắng mưa. Trong ngày 7/11, gia đình ông cùng bà con lối xóm, các lực lượng triển khai dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Trải qua một đêm kinh hoàng giữa tâm bão số 13, ông Anh vẫn chưa hết ám ảnh. “Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như đêm bão vừa rồi. Sau cơn bão, cha con tôi như từ cõi chết trở về", ông Anh nói.

Các lực lượng hỗ trợ di dời﻿ người dân đến nơi an toàn tránh trú bão.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Dương - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), trước khi bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Đề Gi tiến hành sơ tán toàn bộ người dân ở vùng xung yếu đến các trụ sở thôn, trường học hoặc nhà dân an toàn.

Hiện, lực lượng biên phòng tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ bà con thu dọn, thống kê thiệt hại, hướng dẫn sắp xếp lại vật dụng, ổn định tạm thời chỗ ở.

Lữ đoàn 572 hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Quốc Trung

Nêu cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tình quân - dân gắn bó, ngay sau bão quét qua, sáng 7/11, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng dân quân địa phương các xã Phù Mỹ, xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) khẩn trương xuống địa bàn để tập trung thu dọn cây ngã đổ, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, giúp người dân lợp lại mái nhà, dựng lại tường rào bị sập. Ngoài ra, đơn vị còn huy động hàng chục phương tiện, dụng cụ và vật chất hậu cần để phục vụ công tác cứu giúp, bảo đảm đời sống bước đầu cho người dân...

Cuộc di dời lịch sử

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm 2 người chết, 8 người bị thương, 181 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 10.000 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 5.416 nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần.

Tàu cá của ngư dân bị sóng đánh lật nghiêng. Ảnh: Công Cường.

Bão số 13 cũng làm 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng, có 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, cây đổ ngã, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết… Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 là một trong những cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Tuy nhiên, với tinh thần không để bị động, bất ngờ, tỉnh đã có cách làm chủ động, quyết liệt hơn so với thông lệ. Phương châm “phòng bão từ sớm, từ xa, từ khi chưa có bão”, “xây dựng phương án ứng phó cao hơn một cấp so với dự báo” được quán triệt đồng bộ từ tỉnh đến xã.

Mặc dù là địa phương nơi bão đổ bộ trực tiếp, nhưng thiệt hại về người rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và so với mức độ nguy hiểm của bão, thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Một trong những điểm nổi bật là quyết định tổ chức di dời dân với quy mô rất lớn, hơn 93.000 hộ/341.000 nhân khẩu, được thực hiện triệt để với quyết tâm không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Trương Định

Tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập do bão để xây dựng lại nhà ở, song không được xây dựng lại ở các khu đã di dời. Cùng với đó, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái một phần. Ảnh: Trương Định