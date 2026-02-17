Người dân đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ, check-in ngựa độc bản

TPO - Vừa qua thời khắc giao thừa, khu vực Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã chật kín người. Hàng nghìn du khách hào hứng xin chữ cầu may và check-in bên những tác phẩm ngựa độc bản, thắp lên không khí rộn ràng ngày đầu xuân.
Theo Ban tổ chức, hoạt động cho chữ đầu xuân tại Hồ Văn được duy trì nhiều năm nay, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Khu vực được bố trí theo từng gian, có biển tên ông đồ, bảng giá và lực lượng hỗ trợ điều tiết dòng người.
Chị Hoài Thu (phường Hai Bà Trưng) cho biết, sau khi xin chữ, gia đình chị dành gần 30 phút chụp ảnh cùng các tác phẩm. “Không khí đầu năm rất vui, vừa có nét truyền thống, vừa có thêm không gian nghệ thuật để tham quan”, chị nói.