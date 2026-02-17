Người dân đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ, check-in ngựa độc bản

TPO - Vừa qua thời khắc giao thừa, khu vực Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã chật kín người. Hàng nghìn du khách hào hứng xin chữ cầu may và check-in bên những tác phẩm ngựa độc bản, thắp lên không khí rộn ràng ngày đầu xuân.