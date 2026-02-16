450 hành khách đón giao thừa trên chuyến tàu đặc biệt

TPO - 19h20 tối 16/2, đoàn tàu SE3 chở 450 hành khách rời ga Hà Nội đi TPHCM. Với hành trình dài 1.700 km, hành khách sẽ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới ngay trên cung đường tuyệt đẹp của dải đất hình chữ S.
Khu vực cửa toa tàu đông dần khi nhân viên soát vé hướng dẫn hành khách lên đúng khoang. Nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên thân tàu sơn đỏ trước khi chia tay.
Hành khách được nhân viên hướng dẫn lên đúng toa, đúng ghế ngồi. Ngay khi ổn định chỗ ngồi, họ được nhận được phong bao lì xì của trưởng tàu.
“Chưa tới thời khắc chuyển giao nhưng ai cũng háo hức. Năm mới sẽ đến khi tàu đang lăn bánh”, một hành khách chia sẻ.