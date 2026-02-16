Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

450 hành khách đón giao thừa trên chuyến tàu đặc biệt

Dương Triều - Trọng Tài

TPO - 19h20 tối 16/2, đoàn tàu SE3 chở 450 hành khách rời ga Hà Nội đi TPHCM. Với hành trình dài 1.700 km, hành khách sẽ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới ngay trên cung đường tuyệt đẹp của dải đất hình chữ S.

tp-chuyen-tau-cuoi-nam00010.jpg
19h20, đoàn tàu SE3 rời ga Hà Nội, bắt đầu hành trình gần 1.700 km đến TPHCM. Thời điểm xuất phát là còn vài giờ nữa là đến giao thừa, tuy nhiên, không khí tại sân ga đã mang đậm sắc xuân với những túi quà và tiếng chúc nhau năm mới vội vàng.
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00001.jpg
Theo đại diện ngành đường sắt, SE3 là một trong những chuyến tàu chạy xuyên đêm giao thừa năm nay, được bố trí đầy đủ nhân sự phục vụ và tăng cường kiểm tra kỹ thuật trước giờ xuất phát. Toa xe được vệ sinh, bổ sung nước uống, chăn gối và nhu yếu phẩm, đảm bảo điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện cho hành khách trong suốt hành trình.
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00002.jpg
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00007.jpg
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00005.jpg
Khu vực cửa toa tàu đông dần khi nhân viên soát vé hướng dẫn hành khách lên đúng khoang. Nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên thân tàu sơn đỏ trước khi chia tay.
z7539578120747-6c02304838084f3c605813de4d40f51f.jpg
z7539578109164-ff28865cb45aa5d638402c0b78bd1184.jpg
z7539586938623-6f3025fd5124dc255d64d5648de18bd7.jpg
Hành khách được nhân viên hướng dẫn lên đúng toa, đúng ghế ngồi. Ngay khi ổn định chỗ ngồi, họ được nhận được phong bao lì xì của trưởng tàu.
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00011.jpg
Trên tàu, nhiều hành khách tranh thủ sắp xếp hành lý, chuẩn bị bữa tối nhẹ mang theo. Một số người cho biết đã quen với việc di chuyển dịp Tết, song đón giao thừa trên tàu vẫn là trải nghiệm đặc biệt.
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00003.jpg
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00009.jpg
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00012.jpg
“Chưa tới thời khắc chuyển giao nhưng ai cũng háo hức. Năm mới sẽ đến khi tàu đang lăn bánh”, một hành khách chia sẻ.
tp-chuyen-tau-cuoi-nam00008.jpg
Dự kiến, tàu sẽ đến ga cuối tại TPHCM vào sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ. Với nhiều người, chuyến đi không chỉ là hành trình di chuyển xuyên Bắc - Nam mà còn là khởi đầu của năm mới trên những đường ray, hướng về cuộc sum họp sau nhiều tháng xa cách.
Dương Triều - Trọng Tài
