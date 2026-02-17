Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hồ Gươm rực rỡ pháo hoa, hàng vạn người hò reo đón năm mới

Công Hướng - Dương Triều

TPO - Đúng 0h, pháo hoa tầm cao đồng loạt khai hỏa từ hai trận địa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ 2026.

Hàng vạn người đổ về hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa giao thừa năm mới Bính Ngọ 2026.
tp-phao-hoa00009.jpg
Từ tối 29 Tết, các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, như: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ... đông kín người. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện vào khu vực trung tâm.
tp-phao-hoa00003.jpg
Đúng thời điểm giao thừa, những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng, tỏa ra nhiều tầng màu đỏ, vàng, xanh, tím, kéo dài trong khoảng 15 phút.
tp-phao-hoa00012.jpg
tp-phao-hoa00001.jpg
tp-phao-hoa00002.jpg
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước hồ tạo hiệu ứng lung linh. Khu vực cầu Thê Húc nổi bật giữa nền trời rực rỡ.
tp-phao-hoa00004.jpg
tp-phao-hoa00012.jpg
tp-phao-hoa00015.jpg
Theo kế hoạch của thành phố, hồ Hoàn Kiếm là điểm duy nhất tổ chức hai trận địa pháo hoa tầm cao phục vụ người dân Thủ đô trong đêm giao thừa. Việc bố trí hai điểm bắn giúp người dân ở nhiều hướng quanh hồ đều có thể quan sát rõ màn trình diễn.
z7540375136450-88a9d0a7b616a9b14215e72574b58b34.jpg
Có thời điểm, hai trận địa bắn đồng loạt, các chùm pháo giao nhau giữa không trung, tạo hiệu ứng tầng lớp chồng xếp. Một số màn pháo tạo hình tròn lớn rồi chuyển sang hiệu ứng “đuôi cá”, kéo dài thành vệt sáng cong trước khi tắt dần. Những tràng pháo liên hoàn cuối chương trình dồn dập, âm thanh vang vọng khắp khu vực hồ.
tp-phao-hoa00007.jpg
tp-phao-hoa00006.jpg
tp-phao-hoa00005.jpg
Nhiều người cho biết cảm xúc háo hức, kỳ vọng một năm Bính Ngọ bình an và thuận lợi.
Công Hướng - Dương Triều
#pháo hoa #Hồ Gươm #Chào năm mới #Giao thừa #Bính Ngọ #Hà Nội #Lễ hội

