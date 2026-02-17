Hồ Gươm rực rỡ pháo hoa, hàng vạn người hò reo đón năm mới

TPO - Đúng 0h, pháo hoa tầm cao đồng loạt khai hỏa từ hai trận địa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ 2026.