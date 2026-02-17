Hồ Gươm rực rỡ pháo hoa, hàng vạn người hò reo đón năm mới

TPO - Đúng 0h, pháo hoa tầm cao đồng loạt khai hỏa từ hai trận địa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ 2026.
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước hồ tạo hiệu ứng lung linh. Khu vực cầu Thê Húc nổi bật giữa nền trời rực rỡ.
Theo kế hoạch của thành phố, hồ Hoàn Kiếm là điểm duy nhất tổ chức hai trận địa pháo hoa tầm cao phục vụ người dân Thủ đô trong đêm giao thừa. Việc bố trí hai điểm bắn giúp người dân ở nhiều hướng quanh hồ đều có thể quan sát rõ màn trình diễn.
Nhiều người cho biết cảm xúc háo hức, kỳ vọng một năm Bính Ngọ bình an và thuận lợi.