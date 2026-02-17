Trấn Thành phá kỷ lục

TPO - Trước thời khắc Giao thừa, Trấn Thành cho biết “Thỏ ơi” phá kỷ lục là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải loạt ảnh diện váy đỏ cổ yếm trong ngày 29 Tết. Thời gian gần đây, cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông giữa nghi vấn mang thai lần hai.
Ca sĩ Đức Phúc check-in Hà Nội ngày 29 Tết sau một năm hoạt động sôi nổi với nhiều giải thưởng và bằng khen ghi nhận đóng góp cho nghệ thuật, xã hội.
Người đẹp Mỹ Vân nhìn lại năm 2025 với dấu ấn Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cô cho biết tự hào vì dám bước ra khỏi giới hạn, không bỏ cuộc dù có lúc mệt mỏi. Dịp Tết, gia đình cô vẫn quây quần tại TPHCM với bữa cơm ấm cúng thường niên. Mỹ Vân gửi lời chúc năm mới bình an, mạnh mẽ và vững tin.