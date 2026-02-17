Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Trấn Thành phá kỷ lục

Đỗ Quyên

TPO - Trước thời khắc Giao thừa, Trấn Thành cho biết “Thỏ ơi” phá kỷ lục là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại.

tran-thanh.jpg
Với hơn 130.000 vé đặt trước, thu về 14 tỷ đồng, Thỏ ơi trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay. Trấn Thành bày tỏ sự biết ơn khán giả đã ủng hộ dự án ngay trước thềm năm mới. Phim chính thức ra rạp từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết).
do-my-linh-4.jpg
do-my-linh-2.jpg
do-my-linh.jpg
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải loạt ảnh diện váy đỏ cổ yếm trong ngày 29 Tết. Thời gian gần đây, cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông giữa nghi vấn mang thai lần hai.
ha-anh-5648.jpg
Người mẫu Hà Anh đoàn tụ đại gia đình, duy trì truyền thống sum vầy nhiều năm qua. Cô gửi lời chúc Tết đoàn viên, đồng thời chia sẻ góc nhìn tích cực trước những khó khăn kinh tế, xem đó là lời nhắc sống chậm và trân trọng giá trị gia đình.
quoc-cuong.jpg
Gia đình doanh nhân Cường Đô la và Đàm Thu Trang tiếp tục duy trì “nghi thức” chụp ảnh đo chiều cao các thành viên trước Giao thừa. Doanh nhân hài hước cho biết thứ hạng trong nhà gần như không thay đổi, dù một số thành viên cao thêm một chút.
nsnd-cong-ly.jpg
Khoảnh khắc bình dị của vợ chồng NSND Công Lý khi vừa bước sang năm mới.
duc-phuc-2.jpg
duc-phuc.jpg
Ca sĩ Đức Phúc check-in Hà Nội ngày 29 Tết sau một năm hoạt động sôi nổi với nhiều giải thưởng và bằng khen ghi nhận đóng góp cho nghệ thuật, xã hội.
huyen-trang.jpg
MC Huyền Trang đăng ảnh cưới kèm lời chúc năm mới 2026, hài hước nhắn nhủ cặp đôi sẽ “dẫn hay hơn và đá bóng tốt hơn”.
thanh-tam-2.jpg
Diễn viên Thanh Tâm nhìn lại năm 2025 với dấu mốc chạm ngõ điện ảnh qua vai công chúa Tiên Dung trong phim Huyền tình Dạ Trạch. Cô xem đây là cơ hội ý nghĩa khi được tham gia dự án về văn hóa Việt và gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến khán giả.
huong-giang.jpg
Diễn viên Hương Giang chia sẻ: “Chào năm cũ. Cảm ơn vì tất cả những gì đã qua. Bước sang năm mới, mình không cầu mọi thứ suôn sẻ. Chỉ mong mình đủ tỉnh táo để chọn điều đúng, đủ dịu dàng với bản thân và đủ can đảm để tiếp tục sống một cuộc đời tử tế - với mình và với người”.
kim-oanh.jpg
Diễn viên Kim Oanh chia sẻ khoảnh khắc bên chồng - diễn viên Tuấn Việt - trước thời khắc chuyển giao năm mới, gửi lời chúc 2026 rực rỡ và an bình đến mọi người.
my-van-2.jpg
my-van.jpg
Người đẹp Mỹ Vân nhìn lại năm 2025 với dấu ấn Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cô cho biết tự hào vì dám bước ra khỏi giới hạn, không bỏ cuộc dù có lúc mệt mỏi. Dịp Tết, gia đình cô vẫn quây quần tại TPHCM với bữa cơm ấm cúng thường niên. Mỹ Vân gửi lời chúc năm mới bình an, mạnh mẽ và vững tin.
hoang-trieu-duong.jpg
Diễn viên Hoàng Triều Dương hạnh phúc khi gia đình đón thêm thành viên mới. "Năm nay ông nội có thêm cháu, gia đình nhà mình có thêm Hoàng Xôi. Chúc mọi người một năm mới luôn bình an bên gia đình", anh viết.
Đỗ Quyên
