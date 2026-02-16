Văn khấn cúng Giao thừa đầy đủ nhất

TPO - Theo chuyên gia, nên cúng Giao thừa khoảng từ 23h10 đến 0h40. Đây là cung giờ đẹp nhất để thực hiện các nghi thức tế lễ, cũng như đón vận khí mới.

Cung giờ đẹp cúng Giao thừa

Chia sẻ với Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho biết lễ đón Giao thừa luôn mang ý nghĩa "tống cựu nghinh tân", tiễn vị quan Hành Khiển biểu trưng cho con giáp của năm cũ, đồng thời nghênh đón vị quan Hành Khiển biểu trưng của con giáp trong năm mới.

Theo chuyên gia, tín ngưỡng dân gian truyền thống quan niệm, trời có 10 thiên can, đất có 12 địa chi tương ứng với 12 con giáp. Và mỗi một vị quan Hành Khiển (Vị quan cai quản hạ giới) sẽ mang dấu ấn đặc trưng của một con giáp. Do đó 12 con giáp tương ứng với 12 vị quan Hành Khiển được Ngọc Hoàng cử xuống cai quản hạ giới.

Năm Bính Ngọ 2026 tương ứng là quan hành khiển Tấn Vương, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan. Ngoài ra, năm Bính Ngọ có thiên can Bính thuộc ngũ hành Hỏa, nên cúng ngựa màu đỏ. Ngoài ra, bài vị, quần áo, mũ mão cúng quan hành khiển năm 2026 cũng đều là màu đỏ.

Mâm cúng Giao thừa thường có thủ lợn hoặc gà trống ngậm hoa hồng, bát muối, gạo, bánh chưng... Ảnh: Đức Nguyễn.

Theo chuyên gia, các gia đình nên chọn cúng Giao thừa vào cung giờ từ 23h10 đến 0h40. Đây là cung giờ đẹp nhất để thực hiện các nghi thức tế lễ, cũng như đón vận khí mới. Tránh thực hiện nghi lễ sớm quá là lúc các quan Hành Khiển chưa vi hành hay muộn quá đều làm giảm đi giá trị và ý nghĩa từ tín ngưỡng mang lại.

Tùy vào quan niệm và phong tục từng vùng miền, cũng như điều kiện của từng gia đình mà mâm cúng Giao thừa có thể có những món lễ vật khác nhau. Tuy nhiên, lễ vật cúng Giao thừa thường có thủ lợn hoặc gà trống, bát muối, gạo, bánh chưng, bánh kẹo, trầu cau, hoa quả tươi, rượu, nước, đèn dầu hoặc nến, vàng mã, mũ áo, bài vị của quan Hành khiển năm Bính Ngọ (màu đỏ)…

Chuyên gia nhấn mạnh nên cúng Giao thừa cả trong nhà và ngoài sân. Nếu như hoạt động cúng Giao thừa trong nhà là cách để mở rộng tâm trí, hoan hỷ chào đón các quan Hành Khiển, thì việc cúng Giao thừa ngoài sân mang ý nghĩa phát tâm cho những linh hồn không nơi nương tựa, tẩy trừ ma quỷ (theo quan niệm của người xưa). Vì vậy, muối và gạo là hai thứ không thể thiếu trong lễ cúng Giao thừa ngoài trời. Ý nghĩa của lễ “trừ tịch” Giao thừa cũng từ hoạt động này mà có.

Văn khấn cúng Giao thừa

Văn khấn cúng Giao thừa ngoài trời 2026

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.

Ngài Cựu Niên Ngô Vương, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

Tân niên Tấn Vương, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thần

Nay là phút giao thừa giữa năm Ất Tỵ và Bính Ngọ.

Chúng con là................. tuổi:...........

Ngụ tại ..............................................

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô Bồ tát Ma ha tát đại chứng minh.

(Lạy 3 lạy)

Văn khấn cúng Giao thừa trong nhà 2026

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần

Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút giao thừa giữa năm Ất Tỵ và Bính Ngọ.

Chúng con là: ……………………Tuổi……………

Hiện cư ngụ tại:....................................................

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, Hỷ Thần, Phúc Đức Chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)