Hội thi gói, nấu bánh chưng lần đầu tiên tại Udon Thani, Thái Lan

Từ ngày 11-12/02/2026, tại Udon Thani, Thái Lan đã diễn ra Hội thi gói, nấu bánh chưng (Hội thi) mừng Xuân Bính Ngọ trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Quê hương 2026 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan phối hợp với Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Được thiết kế với nhiều giải thưởng hấp dẫn, Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham dự sôi nổi của nhiều đội thi kiều bào các tỉnh Khon Kaen, Udon Thani, Nakhom Phanom, Sakon Nakhon…và đội thi sinh viên Đại học Khon Kaen, đại diện cho bạn bè Thái Lan yêu mến văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thi, TS. Hồ Văn Lâm Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, bánh chưng không chỉ là một món ăn truyền thống ngày Tết, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của văn hóa Việt Nam, thể hiện tinh thần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ấm áp tình cảm gia đình sum họp , biết ơn tổ tiên. Hội thi nhằm gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Thái Lan.

Đánh giá cao tâm huyết, nỗ lực của các hội kiều bào tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, Hội thi là một sân chơi hấp dẫn, thể hiện trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc và các giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam, đặc biệt trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, Hội thi là một sáng kiến phát huy tinh thần yêu nước, thi đua đóng góp xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Hội thi cũng được Ban giám khảo, đứng đầu là ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, nhận xét, đánh giá tích cực về công tác tổ chức, tinh thần thi đua của các đội.

Ngày 12/02/2026, lễ trao giải thưởng Hội thi đã được trang trọng tổ chức trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban giám khảo về hình thức, chất lượng bánh chưng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phối hợp của từng đội. Kết quả, đội “Bánh chưng đón Xuân” và đội “Các cô gái sống khoẻ” tỉnh Nakhom Phanom lần lượt đoạt Giải Nhất và Giải Nhì Hội thi. Hai Giải Ba được trao về đội “Doanh nhân tỉnh Khỏn Kèn” và đội “Thợ bánh chưng may mắn” tỉnh Udon Thani. Ban tổ chức cũng trao Giải thưởng khuyến khích cho 03 đội đến từ tỉnh Nong Khai.

Lần đầu tiên được tổ chức, Hội thi gói, nấu bánh chưng đã khơi dậy và làm sống lại một nét đẹp văn hóa ẩm thực, mở ra một phong trào thi đua bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống trong cộng đồng kiều bào tại Thái Lan.