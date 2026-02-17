Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Mãn nhãn bữa tiệc pháo hoa đêm Giao thừa

Công Hướng - Trọng Tài - Duy Phạm - Dương Triều

TPO - Đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng, bầu trời Hà Nội bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Hàng vạn người dân đã đổ ra đường, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động và tràn đầy hy vọng.

tp-phao-hoa-thu-do00003.jpg
Tại Mỹ Đình, những loạt pháo tầm cao được bắn liên tiếp với mật độ dày, tạo hiệu ứng bông cúc đại phủ kín bầu trời phía tây thành phố.
tp-phao-hoa-thu-do00004.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00002.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00007.jpg
Các chùm pháo đa tầng nở bung ở độ cao khác nhau, kết hợp cùng pháo tầm thấp tạo thành những “thác ánh sáng” đổ xuống không trung. Nhịp bắn nhanh, liên hoàn trong những phút cuối khiến không gian như rung chuyển.
z7540375136450-88a9d0a7b616a9b14215e72574b58b34.jpg
Ở khu vực Hồ Gươm, pháo hoa được thiết kế thiên về hiệu ứng thị giác tinh tế. Những chùm pháo vàng và đỏ bung nở đồng tâm, sau đó rơi chậm thành các vệt sáng dài, phản chiếu xuống mặt nước hồ. Khoảnh khắc cao trào, hàng chục quả pháo tầm cao cùng lúc khai hỏa, tạo thành vòm sáng khổng lồ bao trùm trung tâm Thủ đô.
tp-phao-hoa-thu-do00008.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00006.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00010.jpg
Trong khi đó, tại Hồ Tây, lợi thế không gian thoáng rộng giúp màn pháo hoa đạt hiệu ứng thị giác tối đa. Pháo tầm cao đan xen pháo chùm, pháo xoắn ốc và pháo rơi tạo cảm giác chuyển động liên tục trên nền trời đêm.
tp-phao-hoa-thu-do00009.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00006.jpg
Ở phút cuối, loạt pháo đồng loạt bắn cao, bung nở dày đặc như một “màn mưa ánh sáng”, khép lại đêm Giao thừa trong tiếng reo hò kéo dài.
tp-phao-hoa-thu-do00013.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00012.jpg
tp-phao-hoa-thu-do00011.jpg
Màn pháo hoa năm nay được đánh giá có cường độ bắn dày, màu sắc đa dạng và cao trào rõ nét ở những phút cuối. Từ đỏ, vàng truyền thống đến xanh, tím, bạc ánh kim, các lớp màu liên tục thay đổi, tạo nhịp điệu thị giác mạnh mẽ.
tp-phao-hoa00003.jpg
Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên giữa bầu trời đêm đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm Bính Ngọ 2026, để lại ấn tượng thị giác nổi bật trong lòng người dân Thủ đô.
Công Hướng - Trọng Tài - Duy Phạm - Dương Triều
