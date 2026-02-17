Mãn nhãn bữa tiệc pháo hoa đêm Giao thừa

TPO - Đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng, bầu trời Hà Nội bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Hàng vạn người dân đã đổ ra đường, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động và tràn đầy hy vọng.
Các chùm pháo đa tầng nở bung ở độ cao khác nhau, kết hợp cùng pháo tầm thấp tạo thành những “thác ánh sáng” đổ xuống không trung. Nhịp bắn nhanh, liên hoàn trong những phút cuối khiến không gian như rung chuyển.
Trong khi đó, tại Hồ Tây, lợi thế không gian thoáng rộng giúp màn pháo hoa đạt hiệu ứng thị giác tối đa. Pháo tầm cao đan xen pháo chùm, pháo xoắn ốc và pháo rơi tạo cảm giác chuyển động liên tục trên nền trời đêm.
Ở phút cuối, loạt pháo đồng loạt bắn cao, bung nở dày đặc như một “màn mưa ánh sáng”, khép lại đêm Giao thừa trong tiếng reo hò kéo dài.
Màn pháo hoa năm nay được đánh giá có cường độ bắn dày, màu sắc đa dạng và cao trào rõ nét ở những phút cuối. Từ đỏ, vàng truyền thống đến xanh, tím, bạc ánh kim, các lớp màu liên tục thay đổi, tạo nhịp điệu thị giác mạnh mẽ.