Mãn nhãn bữa tiệc pháo hoa đêm Giao thừa

TPO - Đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng, bầu trời Hà Nội bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Hàng vạn người dân đã đổ ra đường, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động và tràn đầy hy vọng.