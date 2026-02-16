Chợ hoa cổ nhất Hà Nội thu hút hơn 30.000 lượt khách

TPO - Chợ hoa Xuân phố cổ Hàng Lược 2026 và phố bích họa Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội sau 18 ngày diễn ra đã thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm, tạo điểm nhấn văn hóa Tết giữa lòng Hà Nội.

Sáng 16/2, thông tin từ ban tổ chức chợ hoa xuân phố cổ 2026, diễn ra từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), chợ hoa đã thu hút hơn 30.000 lượt người tham quan, mua sắm, đặc biệt trong những ngày cuối tuần, lượng khách ghé chợ hoa tăng cao. Các không gian tấp nập người vui chơi, trao đổi giao thương, mua bán.

Trên các không gian trải nghiệm số cũng thu hút lượng người quan tâm lớn. Fanpage chợ hoa xuân phố cổ ghi nhận gần 200.000 lượt tương tác.

Chợ hoa Xuân phố cổ Hàng Lược 2026 nhìn từ trên cao.

Từ những năm đầu thế kỷ XX, khu vực phố Hàng Lược - phố cổ Hà Nội (nay thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm) đã xuất hiện chợ hoa Tết. Hơn trăm năm qua, trải qua bao thăng trầm, chợ hoa Hàng Lược trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của người dân Thủ đô.

Dù được gọi là chợ hoa Hàng Lược, nhưng thực sự chợ hoa độc đáo này được bố trí quanh các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai. Từ mặt hàng hoa truyền thống trước đây, hiện nay, chợ hoa Hàng Lược có thêm nhiều mặt hàng mới, như cây cảnh, các đồ trang trí ngày Tết.

Đáng chú ý, Chợ hoa Hàng Lược trở thành một địa chỉ văn hóa, lưu giữ nhiều nét truyền thống của Tết xưa, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách về tham quan, trải nghiệm.

Hơn 30.000 lượt người dân và du khách đã đến với chợ hoa lâu đời nhất Hà Thành.

Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, chợ hoa Hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX. Thông tin lịch sử cho thấy, trước khi gắn tên với Hàng Lược, việc mua bán hoa Tết diễn ra ở khu phố Hàng Đường. Đến những năm 1940, do nhu cầu của người dân Thủ đô tăng cao, chợ hoa ở khu vực phố Hàng Lược mới đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Trải qua hơn một thế kỷ, qua bao biến thiên, thăng trầm, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn là một “thương hiệu” mang giá trị văn hoá lớn ở Thủ đô. Đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa mỗi khi Tết đến Xuân về, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa để người dân Hà Nội tìm lại không khí Tết xưa ở Thủ đô.

“Mỗi dịp Tết, ở Hà Nội có cả trăm điểm chợ hoa Tết, nhưng nói đến chợ hoa Tết Hàng Lược, dường như vẫn là điều gì đó ấn tượng hơn. Chúng tôi vẫn cố gắng giữ những nét văn hoá truyền thống, độc đáo của chợ hoa Hàng Lược mỗi dịp Tết đến Xuân về”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm thông tin.

Chợ hoa Hàng Lược được xem là chợ hoa cổ nhất Hà Thành, chợ họp trên phố Hàng Lược và các tuyến phố xung quanh. Chợ được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, mỗi năm chợ chỉ họp một lần dịp cuối năm. Hà Nội ngày nay có nhiều chợ hoa lớn về quy mô và phong phú về chủng loại, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn là nơi gợi nhớ nhiều kỷ niệm của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Hàng năm, từ sau 15 tháng Chạp âm lịch trở đi, dân trồng hoa khu vực ngoại thành thu hoạch sản phẩm mang bày kín hai bên mặt phố nhiều loại hoa, cây cảnh như: đào, quất, hải đường, lay ơn, thược dược… Những ngày cận Tết, người dân Hà Nội lại xốn xang rủ nhau đi chơi chợ hoa Hàng Lược để lựa chọn cho mình bó hoa tươi thắm, những cành đào đầy nụ, hoặc chậu quất xen lộc xanh non về bày trong nhà. Chợ hoa Hàng Lược đã trở thành điểm hẹn văn hóa, mang đậm hương vị Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa và nay.