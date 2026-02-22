Thợ lặn kể lại phút lặn sâu 17m giữa đêm lạnh tìm nạn nhân tàu chìm Thác Bà

TPO - “Khi tôi lặn xuống độ sâu khoảng 17m, con tàu nằm nghiêng, phần thân chìm trong lớp bùn, nhưng tìm cả bên trong lẫn xung quanh vẫn không thấy nạn nhân nào”, anh Nguyễn Văn Lạc, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng kể lại sau nhiều giờ ngụp lặn giữa đêm lạnh tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu chở khách ở hồ Thác Bà.

Anh Nguyễn Văn Lạc (40 tuổi, quê Phú Thọ), Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà, anh cùng 9 thành viên trong đội đã di chuyển từ Phú Thọ lên Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Theo anh Lạc, khi lặn xuống đáy hồ ở độ sâu khoảng 17m, anh phát hiện tàu chở khách nằm nghiêng, phần thân chìm dưới lớp bùn. Nước dưới đáy hồ khá trong, có thể quan sát tương đối rõ khu vực xung quanh xác tàu.

“Khi tôi lặn xuống, xung quanh khu vực tàu chìm không có nạn nhân. Tôi đã tìm kiếm cả bên trong lẫn xung quanh tàu nhưng không phát hiện thi thể nào. Theo phán đoán của tôi, khi tàu chìm, phản xạ của người gặp nạn là tìm cách lao ra ngoài”, anh Lạc kể.

Anh Nguyễn Văn Lạc kể lại việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà. Ảnh: Hoàng Hữu.

Anh Lạc cho biết, hiện đội đã chuẩn bị theo thiết bị chuyên dụng như bình khí, dây neo, móc rà để hỗ trợ công tác tìm kiếm trong điều kiện lòng hồ sâu và địa hình phức tạp.

Theo anh Lạc, khó khăn cho việc khoanh vùng tìm kiếm vì đội tìm kiếm không trực tiếp chứng kiến thời điểm va chạm giữa hai phương tiện nên chưa thể xác định chính xác vị trí các nạn nhân rơi xuống nước so với vị trí tàu chìm.

Ngay sau khi nhận tin báo vụ lật tàu, Câu lạc bộ Thể thao nước hồ Thác Bà đã huy động 5 tàu cùng khoảng 20 người tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Anh Nguyễn Thành Phúc, đại diện câu lạc bộ cho hay, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do mực nước hồ sâu, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, trời tối và có sương mù.

Trong đêm 21 và rạng sáng 22/2, đội thợ lặn của câu lạc bộ gồm 5 người đã liên tục lặn tìm kiếm dưới sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và các đơn vị chức năng. Trước khi xuống nước, các thợ lặn đều sử dụng thiết bị cung cấp oxy để bảo đảm an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, trong sáng 22/2, thời tiết khu vực tìm kiếm không mưa nhưng có sương mù, độ sâu trung bình khoảng 12-15m.

“Lực lượng thợ lặn của đơn vị đã lặn vào bên trong tàu bị chìm nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân. Hiện đơn vị đang mở rộng khu vực tìm kiếm”, Thượng tá Tuấn Anh thông tin.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trên bờ, ông Hoàng Văn Hòa (SN 1968, trú xã Xuân Long, tỉnh Lào Cai) đứng lặng, mắt đỏ hoe. Gia đình ông Hoà xuống khu vực thành phố Yên Bái (cũ) thăm người thân. Chiều 21/2, một số thành viên thuê tàu di chuyển thì xảy ra sự cố. Thời điểm tai nạn, ông Hoà không đi cùng chuyến tàu. Khi nhận tin, ông mới biết phương tiện gặp nạn gần Làng Cạn.

Những người được đưa lên bờ đã xác định danh tính. Tuy nhiên, 6 người mất tích ban đầu đều là người thân của ông, gồm hai chị dâu, một chị gái, một em trai và hai cháu nhỏ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái xảy ra va chạm giữa phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm điều khiển và phương tiện thủy chở khách biển số YB-0876H do Triệu Đức Nội điều khiển. Trên tàu khách có 23 người (kể cả lái tàu).

Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể, 5 người vẫn đang mất tích và công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai khẩn trương.