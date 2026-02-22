Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

TPHCM ngày cuối nghỉ Tết: ‘Sống chậm’ giữa lòng thành phố

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tận dụng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân TPHCM tranh thủ đưa con xuống phố du xuân, lưu giữ những khoảnh khắc bình yên trước khi học hành, công việc trở lại guồng quay thường nhật.

Ngày 22/2 (Mùng 6 Tết), thành phố như lắng nhịp. Nắng trưa tháng Giêng nhẹ và trong, trải xuống những dãy phố treo cờ đỏ sao vàng khiến khung cảnh vừa rộn ràng sắc xuân vừa an yên hiếm có; nhiều tuyến đường trung tâm vẫn thông thoáng, rộng rãi. Người dân vì thế cũng chậm bước hơn, tận hưởng cảm giác thư thái mà ngày thường khó tìm.

tp-nghi-tet-uyen-phuong-1.jpg
Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc yên bình trước chợ Bến Thành dịp Tết trước khi trở lại nhịp sống sôi động thường nhật

Tại các “điểm hẹn” quen thuộc như Diamond Plaza, Hồ Con Rùa hay Chợ Bến Thành, người dân đến chụp ảnh, trò chuyện rôm rả. Không khí không quá đông nhưng đủ nhộn nhịp để tạo nên sắc xuân. Nhiều bậc phụ huynh cho biết họ cố ý chọn ngày cuối kỳ nghỉ đưa con đi chơi vì lúc này phố phường dễ chịu nhất, trẻ nhỏ cũng thoải mái vui đùa mà không phải chen lấn.

Chị Minh Trang (ngụ phường An Nhơn, TPHCM) bộc bạch, “đặc sản” của TPHCM trong những ngày nghỉ Tết là đường thông hè thoáng. Không còn tiếng còi xe inh ỏi hay cảnh nhích từng chút giữa dòng người xe đông đúc buổi trưa nắng… Chị có thể chạy xe thong dong giữa những con đường rộng thoáng, hít hà không khí xuân và thêm yêu thành phố này nhiều hơn khi mọi tất bật, bon chen như tạm thời lùi xa.

tp-nghi-tet-uyen-phuong-2.jpg
tp-ngay-tet-uyen-phuong-1.jpg
Nhiều tuyến đường ngày cuối nghỉ Tết vẫn thông thoáng buổi sớm, người dân thong thả chạy xe, đứng lại nhìn ngắm đàn vẹt tại Hồ Con Rùa

Mùng 6 Tết, không ít gia đình lao động đã trở lại thành phố từ sớm để tránh cảnh ùn tắc sau Tết và dành trọn ngày nghỉ cuối cho con cái. Anh Võ Văn Hoa (công nhân may, quê An Giang) cho biết, cả nhà trở lại từ Mùng 5 Tết để nghỉ ngơi và dẫn các con đi chơi ngay trong thành phố.

Anh hào hứng kể về những công viên mới cải tạo từ các khu “đất vàng” bỏ trống lâu năm, nay trở thành điểm dừng chân yêu thích của gia đình. Bọn trẻ thích thú chạy nhảy, còn người lớn tranh thủ chụp hình lưu niệm, ai cũng muốn giữ lại thật nhiều kỷ niệm trước khi guồng quay mưu sinh bắt đầu lại.

tp-nghi-tet-uyen-phuong-3.jpg
tp-nghi-tet-uyen-phuong-7.jpg
Một khu phố bình yên trong những ngày nghỉ Tết; tiểu cảnh ngày xuân trong chung cư Lê Thành (phường An Lạc) vẫn rực rỡ mai vàng

Với những người đón Tết xa quê, thành phố dịp này lại mang một vẻ rất khác. Anh Hoàng Minh Thành (ngụ xã Hưng Long) tranh thủ những ngày nghỉ để chở vợ con đi khắp nơi, từ nội đô đến phường lân cận như Bình Dương hay Vũng Tàu. Dù đi nhiều nơi, anh vẫn thấy chưa khám phá hết vẻ đẹp của đô thị rộng lớn này. Với anh, những chuyến đi ngắn ấy quý giá vì sau Tết, cả gia đình sẽ lại cuốn vào lịch học và công việc dày đặc.

Ở các điểm du xuân như Đường hoa Nguyễn Huệ hay Hội hoa xuân Tao Đàn, dòng người vẫn tấp nập nhưng không hối hả. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau chụp ảnh vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí rộn ràng mà dễ chịu. Nhiều gia đình cho biết họ yên tâm đưa con đi chơi vì giá cả dịch vụ năm nay ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá bất thường.

tp-nghi-tet-uyen-phuong-4.jpg
tp-nghi-tet-uyen-phuong-6.jpg
tp-nghi-tet-uyen-phuong-14.jpg
tp-ngay-tet-uyen-phuong-2.jpg
Người dân tranh thủ ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 du xuân, lưu lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình, người thân, bạn bè...

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dần khép lại. Mỗi người dân đều đang cố gắng chắt chiu những giờ phút thư thả cuối cùng, nạp đầy năng lượng tinh thần để sẵn sàng trở lại với nhịp sống bình thường, với những lo toan và dự định mới cho một năm phía trước.

Uyên Phương
#Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #TPHCM #du xuân #người dân #về quê #tết xa quê #vui chơi #chụp ảnh

