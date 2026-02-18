Công viên Tao Đàn nhộn nhịp Mùng 2 Tết

TPO - Hội hoa xuân TPHCM 2026 tại công viên Tao Đàn được trang trí bắt mắt, không gian ngập tràn sắc hoa cùng hương thơm thảo mộc thu hút du khách, người dân thành phố đến check-in, du xuân thưởng lãm kỳ hoa dị thảo dịp Tết.