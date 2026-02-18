Công viên Tao Đàn nhộn nhịp Mùng 2 Tết

TPO - Hội hoa xuân TPHCM 2026 tại công viên Tao Đàn được trang trí bắt mắt, không gian ngập tràn sắc hoa cùng hương thơm thảo mộc thu hút du khách, người dân thành phố đến check-in, du xuân thưởng lãm kỳ hoa dị thảo dịp Tết.
Cây mai xanh nhưng lại có hoa tím độc lạ, thu hút khách đến chụp. Mai xanh có sức sống mạnh mẽ, sai hoa quanh năm được ưa chuộng tại Việt Nam.
Những chậu sứ có kiểu dáng kỳ lạ, thân khổng lồ có tuổi đời hàng chục năm.
Người dân TPHCM thỏa thuê ngắm nghía, chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm bên những chậu hoa mà chỉ xuất hiện mỗi dịp Tết đến Xuân về.