Văn hóa

Google News

Công viên Tao Đàn nhộn nhịp Mùng 2 Tết

Phương Vy

TPO - Hội hoa xuân TPHCM 2026 tại công viên Tao Đàn được trang trí bắt mắt, không gian ngập tràn sắc hoa cùng hương thơm thảo mộc thu hút du khách, người dân thành phố đến check-in, du xuân thưởng lãm kỳ hoa dị thảo dịp Tết.

hoa-xuan-uyen-phuong.jpg
Ngày 18/2 (Mùng 2 Tết), tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM), du khách và người dân thành phố nhộn nhịp đến chụp ảnh, thưởng lãm kỳ hoa dị thảo có một không hai tại đây.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-8.jpg
Khu vực mai vàng thu hút đông khách nhất bởi sắc vàng rực rỡ, nổi bật giữa công viên. Đây là chậu mai vàng vừa giành giải đặc biệt tại Hội hoa xuân thành phố năm nay. Hoành gốc mai rất to, hoa nở đặc cây.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-9.jpg
Một chậu mai khác hoa nở rộ từ trên xuống dưới đất.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-6.jpg
Một chậu mai được tạo dáng độc đáo, dáng đổ này hiếm có cây mai nào có được.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-1.jpg
Khu vực bonsai, du khách bất ngờ với những chậu bonsai mini bé xíu, tròn xoe ngộ nghĩnh.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-2.jpg
Một cây bonsai có thân hình vững chắc.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-27.jpg
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-21.jpg
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-21.jpg
Cây mai xanh nhưng lại có hoa tím độc lạ, thu hút khách đến chụp. Mai xanh có sức sống mạnh mẽ, sai hoa quanh năm được ưa chuộng tại Việt Nam.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-18.jpg
Đủ loại hoa khoe sắc khiến giới nhiếp ảnh không ngừng ghi lại vẻ đẹp rực rỡ.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-17.jpg
Một cây hoa đạt giải vàng được trưng bày để khách chiêm ngưỡng.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-19.jpg
Chậu hoa đỗ quyên sắc hồng nổi bật.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-3.jpg
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-5.jpg
Những chậu sứ có kiểu dáng kỳ lạ, thân khổng lồ có tuổi đời hàng chục năm.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-24.jpg
Cây dâu tằm đoạt giải, dáng vững chãi, mạnh mẽ.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-23.jpg
Chậu bông đỏ rực như quả núi nhỏ.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-11.jpg
Cây cói giấy từng được người Ai Cập cổ đại sử dụng để làm giấy. Ngày nay cây cói giấy được trồng làm cây cảnh trang trí trong hồ thủy sinh hoặc sân vườn. Cây cao từ 2-4 m.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-15.jpg
Du khách nước ngoài thưởng lãm hội hoa xuân và bị thu hút bởi hương thơm dịu nhẹ của hoa.
tp-hoa-tet-uyen-phuong-2.jpg
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-26.jpg
Người dân TPHCM thỏa thuê ngắm nghía, chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm bên những chậu hoa mà chỉ xuất hiện mỗi dịp Tết đến Xuân về.
tp-hoa-xuan-uyen-phuong-14.jpg
Một nhiếp ảnh say mê săn ảnh đẹp của mai.
Phương Vy
