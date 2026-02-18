Xin lộc đầu năm ở ngôi đền thiêng

TPO - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách và người dân khắp nơi đã tìm về Đền thờ Hoàng đế Quang Trung để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Quang Trung - người anh hùng áo vải của dân tộc.
Du khách thành tâm cầu mong cho một năm mới bình an, phúc lộc.
Du khách vãn cảnh, mua đồ lưu niệm tại đền.
Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1753-1792), tên thuở nhỏ là Hồ Thơm, sinh tại Phú Phong (Bình Định), quê gốc ở vùng đất nay thuộc Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, đánh tan quân Xiêm, quân Thanh xâm lược, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc.