Xin lộc đầu năm ở ngôi đền thiêng

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1753-1792), tên thuở nhỏ là Hồ Thơm, sinh tại Phú Phong (Bình Định), quê gốc ở vùng đất nay thuộc Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, đánh tan quân Xiêm, quân Thanh xâm lược, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc.