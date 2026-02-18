Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Xin lộc đầu năm ở ngôi đền thiêng

Thu Hiền

TPO - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách và người dân khắp nơi đã tìm về Đền thờ Hoàng đế Quang Trung để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Quang Trung - người anh hùng áo vải của dân tộc.

Video: Xin lộc đầu năm ở Đền thờ Hoàng đế Quang Trung (Nghệ An).﻿
tp-2.jpg
Tọa lạc trên núi Dũng Quyết ở độ cao 97 m so với mực nước biển, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung﻿ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) là công trình văn hóa tâm linh uy nghiêm, gắn với phát triển du lịch của địa phương.
﻿Hằng năm, đền có hai dịp lễ trọng gồm ngày 29/7 âm lịch - ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung và mùng 5 tháng Giêng âm lịch - kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Dịp đầu Xuân cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm về chiêm bái, tri ân vị anh hùng đã có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
tp-5.jpg
Ghi nhận ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), dòng người nối dài theo những bậc đá dẫn lên đền, thành kính dâng hương, cầu mong một năm mới bình an,﻿ thuận lợi.
tp-13.jpg
tp-9.jpg
Du khách thành tâm cầu mong cho một năm mới bình an, phúc lộc.
tp-7.jpg
Xin sớ cầu an.
tp-17.jpg
Sau khi làm lễ, nhiều người xin chữ đầu xuân.
tp-10.jpg
Mua muối đầu năm với mong muốn rước may mắn, tài lộc cho cả năm.
tp-8.jpg
tp-15.jpg
Du khách vãn cảnh, mua đồ lưu niệm tại đền.
tp-4.jpg
Với giá trị lịch sử to lớn cùng với kiến trúc, cảnh quan đẹp, đền thờ Hoàng đế Quang Trung đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương vào dịp đầu Xuân năm mới.

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1753-1792), tên thuở nhỏ là Hồ Thơm, sinh tại Phú Phong (Bình Định), quê gốc ở vùng đất nay thuộc Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, đánh tan quân Xiêm, quân Thanh xâm lược, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc.

Thu Hiền
#đền thiêng #núi Quyết #xin lộc #lễ hội #du lịch tâm linh #Hoàng Đế Quang Trung

