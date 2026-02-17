Hoãn phát sóng 3 phim Việt

Ba phim giờ vàng đồng loạt ‘nghỉ Tết’

Cụ thể, từ 16/2 (tức 29 Tết) đến hết 20/2 (Mùng 6 Tết), khung phim truyện buổi tối trên VTV1 và VTV3 sẽ tạm ngưng. Các bộ phim sẽ phát sóng trở lại từ thứ Hai, ngày 23/2/2026 (Mùng 7 tháng Giêng).

Trên VTV1, phim Không giới hạn hiện phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Trong dịp Tết, phim tạm dừng chiếu trong tuần cao điểm để nhường sóng cho chương trình xuân.

Tô Dũng và Anh Đào gây sốt trong phim Không giới hạn.

Ở VTV3, hai khung phim quen thuộc cũng có sự thay đổi. Bộ phim Gia đình trái dấu vốn phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Tư đã kết thúc tập cuối hôm 11/2. Khung giờ này sẽ tạm nghỉ trong dịp Tết và phim mới thay thế lên sóng từ ngày 23/2.

Trong khi đó, Đồng hồ đếm ngược phát sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu trên VTV3 cũng tạm hoãn hai tập ngày 19 và 20/2. Phim sẽ trở lại khung giờ quen thuộc từ ngày 26/2.

Loạt chương trình Tết thế sóng giờ vàng

Trong thời gian các phim tạm dừng phát sóng, VTV tăng cường nhiều chương trình đặc biệt. Mở màn từ 28 Tết là đại nhạc hội Hoa Xuân Ca 2026, phát sóng lúc 20h trên nhiều kênh, quy tụ đông đảo nghệ sĩ với các tiết mục ca nhạc rộn ràng không khí xuân.

Chiều 29 Tết, chương trình Chiều cuối năm - Việt Nam trong tôi lên sóng lúc 17h trên VTV1 và VTV4, mang đến những câu chuyện sâu lắng, nhìn lại một năm đã qua. Tối cùng ngày, khán giả có thể theo dõi chương trình nghệ thuật Gió và Tình yêu thổi trên đất nước tôi, phát sóng vào 22h30, kết hợp âm nhạc và phóng sự, khắc họa hình ảnh đất nước trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Sáng Mùng 1 Tết, chương trình Tết với đồng bào 2026 lên sóng trên VTV1 và VTV5, giới thiệu không khí đón xuân của đồng bào các dân tộc trên khắp cả nước.

Đặc biệt, tối Mùng 2 Tết, Gala Việc tử tế - Mãi là người Việt Nam phát sóng lúc 21h trên VTV1, tôn vinh những câu chuyện nhân văn, lan tỏa giá trị tích cực đầu năm mới.

Tối Mùng 3 Tết là Gala Cười 2026, chương trình hài kịch quen thuộc quy tụ nhiều nghệ sĩ, mang đến tiếng cười thư giãn ngày xuân. Tiếp đó, tối Mùng 4 Tết là chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026, nơi các gương mặt diễn viên nổi bật của màn ảnh nhỏ hội ngộ, chia sẻ kỷ niệm và câu chuyện hậu trường đáng nhớ.