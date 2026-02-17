Cuộc 'thay máu' khung giờ vàng tối Giao thừa

TPO - Sau 22 năm phát sóng, "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm" chính thức tạm dừng, nhường chỗ cho chương trình mới “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân”. Dù được kỳ vọng mở ra diện mạo khác cho đêm Giao thừa, tuy nhiên sự kết hợp đa loại hình của chương trình chưa tạo được điểm nhấn để lấp đầy khoảng trống mà Táo Quân để lại.

Cuộc "thay máu" khung giờ vàng

Sau 22 năm đồng hành cùng khán giả cả nước, chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm tạm dừng phát sóng. Thông tin này để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả khi Táo Quân luôn là chương trình được yêu thích, chờ đợi nhất trong mùa Tết.

Thay thế Táo Quân 2026 là chương trình nghệ thuật hoàn toàn mới mang tên Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân. Điểm nổi bật của Quảng trường mùa xuân là sân khấu tổng hợp giữa hài kịch, âm nhạc, trình diễn thời trang và nhạc kịch. Chương trình được xây dựng dựa trên từ khóa “quảng trường” - nơi làm trung tâm biểu tượng cho tinh thần kết nối cộng đồng, nơi mọi thế hệ, mọi sắc màu văn hóa cùng hội tụ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân thay thế Táo Quân trong khung 20h tối Giao thừa.

Quảng trường mùa xuân không chỉ tái hiện không khí Tết một cách đơn thuần mà còn tạo nên không gian nghệ thuật mở, mang tính tương tác cao, nơi mỗi khán giả có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình trong những câu chuyện, giai điệu và biểu tượng sân khấu.

Linh hồn của chương trình năm nay là hình ảnh cây lộc ước nguyện - một sáng tạo giàu tính biểu tượng. Hàng nghìn thẻ lộc được treo trang trọng trên sân khấu không chỉ đại diện cho những mong ước cá nhân, mà còn tạo nên một “bản đồ hy vọng” kết nối triệu trái tim cùng hướng về tương lai đất nước.

﻿ ﻿ Tiểu phẩm của cặp đôi Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh) nhắc đến những vấn đề "nóng" của năm 2025.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình vẫn giữ những tiểu phẩm ngắn mang ý nghĩa tổng kết lại năm 2025. Theo đó, những vấn đề xã hội như ô nhiễm tiếng ồn vì chơi pickleball, giá vàng đạt kỷ lục... được gợi lại qua phần thể hiện của cặp đôi Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (NSƯT Tiến Minh).

Bên cạnh đó, yếu tố truyền thống không bị mờ nhạt mà được nâng tầm qua bộ sưu tập áo dài riêng cho năm Bính Ngọ, màn diễu hành cổ phục và hình ảnh mâm cơm Tết tái hiện trên sân khấu.

Món ăn tinh thần thiếu gia vị

Trước khi chương trình lên sóng, khán giả cũng đặt ra nhiều nghi vấn về chất lượng của một chương trình nghệ thuật tổng hợp, thay thế Táo Quân. Ngay sau khi lên sóng, Quảng trường mùa xuân nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng chương trình giống "nồi lẩu thập cẩm”, khi kết hợp phóng sự, ca nhạc, kịch và nhạc kịch nhưng thiếu sự gắn kết mạch lạc.

Có thể thấy rõ tham vọng làm mới, thoát khỏi "cái bóng" của Táo Quân đến từ nhà đài, song chính sự pha trộn nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khiến tổng thể chương trình trở nên rời rạc. Nhiều khán giả thẳng thắn so sánh chương trình với Táo Quân và cho rằng "cái bóng" của Táo Quân quá lớn, khó chương trình nào có thể vượt qua.

Quảng trường mùa xuân là sự kết hợp của phóng sự, tiết mục nghệ thuật và kịch nói, hài kịch.

Trước đây, khán giả chờ đợi đêm 30 Tết để nghe những màn châm biếm sâu cay, những cuộc “báo cáo” vừa hài hước vừa thời sự. Năm nay, yếu tố trào phúng được tiết chế, thay vào đó là màu sắc văn nghệ và quảng bá đậm nét hơn, khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng. Khi chất châm biếm vốn là đặc sản của chương trình ngày cuối năm không còn giữ vai trò trung tâm khiến chương trình rơi vào tình trạng nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

“Quảng trường mùa xuân chỉ là một chương trình văn nghệ kết hợp phóng sự”, “Năm nay chương trình toàn quảng cáo và văn nghệ. Những tiết mục mang tính châm biếm không còn như trước. Dường như cái bóng Táo Quân quá lớn”, “Ngày xưa, cứ Tết đến cả nhà quây quần bên nhau xem đặc sản ngày 30 Tết về các táo bàn luận, tấu hài và châm biếm về một năm đã qua hay. Giờ thì bật TV cho có. Tre già măng mọc nhưng có lẽ cái bóng của tre lớn quá”, “Chương trình Gặp nhau cuối năm kém hấp dẫn nhất sau rất nhiều năm. Ca nhạc không ra ca nhạc, kịch không ra kịch”… là bình luận của khán giả về chương trình Quảng trường mùa xuân.

Khán giả cho rằng Quảng trường mùa xuân chưa thể thoát khỏi "cái bóng" của Táo Quân.

Dẫu biết, sự đổi mới là cần thiết, nhưng đổi mới không đồng nghĩa với dàn trải. Khi các mảng miếng chưa thực sự nhuần nhuyễn, khán giả dễ rơi vào trạng thái xem “cho có”, thay vì háo hức chờ đợi như trước. Trong đêm Giao thừa, thiếu đi món ăn tinh thần đặc sắc đủ để lại khoảng trống tiếc nuối cho hàng triệu người dân Việt Nam.