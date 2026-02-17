CUỘC ĐUA NGHÌN TỶ MÙA TẾT BÍNH NGỌ: Xuân Hinh, Trấn Thành, Trường Giang đụng độ

Át chủ bài của đạo diễn Minh Beta

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh, thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới chuyên môn với vai chính trong Mùi phở của đạo diễn Minh Beta.

Ngay từ đầu, đạo diễn xây dựng kịch bản để nhắm Xuân Hinh cho vai chính. Không thể phủ nhận danh tiếng của nghệ sĩ Xuân Hinh là chìa khóa truyền thông cho Mùi phở. So với dàn nam chính phòng vé Việt mùa Tết, nghệ sĩ Xuân Hinh mang đến nhiều ẩn số. Nam nghệ sĩ chưa từng đóng phim điện ảnh, nhưng lại là tên tuổi đình đám của làng hài phía Bắc.

Từ thời kỳ băng đĩa hài Tết thịnh hành những năm 1990-2000, tên tuổi Xuân Hinh gần như phủ sóng miền Bắc. Khác với nhiều nghệ sĩ hài thuần giải trí, Xuân Hinh xuất thân từ nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là chèo.

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của Xuân Hinh là chất dân gian đậm đặc trong phong cách biểu diễn. Ngôn ngữ mộc mạc, lối nói ví von, tục ngữ ca dao cùng khả năng hát chèo đặc trưng khiến nhân vật của Xuân Hinh gần gũi với đời sống nông thôn và tầng lớp bình dân.

Trong bối cảnh nghệ sĩ hiện nay xuất hiện dày đặc trên game show và mạng xã hội, nghệ sĩ Xuân Hinh lại chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền hình. Giá trị thương hiệu của nam nghệ sĩ không thể bàn cãi, nhất là sau MV bom tấn Bắc Bling. Cả Hòa Minzy và Minh Beta đều thừa nhận quá khó để mời nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia dự án nghệ thuật. Trong giai đoạn đỉnh cao, thù lao biểu diễn của Xuân Hinh thuộc nhóm cao nhất thị trường miền Bắc, đặc biệt vào mùa Tết. Điều đó càng khiến sự xuất hiện của Xuân Hinh ở vai chính phim điện ảnh thu hút sự tò mò của công chúng.

Ở lĩnh vực không phải sở trường, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn được coi là át chủ bài của đạo diễn Minh Beta. Có thể nói, thành công hay thất bại của dự án này phụ thuộc hoàn toàn vào màn thể hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh trong vai ông Mùi bán phở. Có sẵn tệp khán giả chuộng phong cách hài miền Bắc, song chưa có gì đảm bảo Xuân Hinh giúp Mùi phở thắng ở đường đua phim Tết bởi lối diễn hài phần nào mang sắc cũ, khó tiếp cận thị hiếu trẻ hiện đại - đối tượng người xem chính mùa phim Tết.

Mùi phở còn có sự tham gia của nam diễn viên Tiến Lộc, Cường Cá, Quốc Tuấn, song dàn nam diễn viên có đất diễn không đáng kể so với nghệ sĩ Xuân Hinh.

Trấn Thành cùng dàn trai đẹp xuất trận

Đối thủ lớn nhất của Mùi phở dịp Tết là Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành. Ở bộ phim Tết thứ tư, Trấn Thành tiếp tục tin tưởng Quốc Anh - nam chính trong Bộ tứ báo thủ. Ngoài Quốc Anh, dàn diễn viên Thỏ ơi được Trấn Thành giới thiệu ở buổi ra mắt truyền thông đều không phải diễn viên chuyên nghiệp.

Thừa thắng xông lên với hai phim doanh thu trăm tỷ đồng là Bộ tứ báo thủ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Quốc Anh đặt chân vào nhóm nam diễn viên đầy triển vọng của điện ảnh Việt. Ở Bộ tứ báo thủ, Quốc Anh lột xác với nhân vật trưởng thành, quyết đoán và tâm lý phức tạp hơn so với các vai diễn trước. Sang Thỏ ơi, Quốc Anh không còn là mỹ nam mà trở thành anh chồng bạc nhược của Hải Lan (Văn Mai Hương), phá vỡ hình tượng soái ca tưởng như bị đóng khung. Diễn xuất đã được khẳng định của Quốc Anh ở những phim trước là vũ khí khi bước vào cuộc đua của dàn nam chính.

Một mỹ nam khác được chú ý trong phim Thỏ ơi là Vĩnh Đam - người mẫu cao 1,92 m - đóng vai Thế Phong. Năm 2023, Vĩnh Đam từng vướng tranh cãi liên quan đến một số phát ngôn bị cho là xúc phạm cộng đồng LGBTQ+ và đã hai lần lên tiếng xin lỗi.

Việc Vĩnh Đam đóng phim Tết của Trấn Thành vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, mặt khác là yếu tố hút truyền thông. Trấn Thành khẳng định chắc nịch "chỉ chọn người hợp vai", vì vậy màn thể hiện của Vĩnh Đam trong phim cũng đáng mong chờ. Tháng 3/2026, Vĩnh Đam tiếp tục đóng phim điện ảnh cùng Vân Trang, Minh Kiên, cho thấy tham vọng của một gương mặt mới vừa bước chân vào địa hạt điện ảnh.

Trấn Thành trực tiếp xuất trận, đảm nhận một vai mang màu sắc bí ẩn trong phim. Ban đầu Trấn Thành muốn toàn tâm cho vai trò đạo diễn, song vì tình huống bất khả kháng nên phải diễn thay cho Võ Điền Gia Huy.

Trường Giang có khách mời 'khủng'

Màn so kè giữa dàn diễn viên nam phim Tết càng gay cấn khi Trường Giang và Trấn Thành - hai nam nghệ sĩ hàng đầu showbiz đối đầu. Trong Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang vào vai ông Thạch - người cha đơn thân khắc khổ gặp mâu thuẫn với con gái.

Trường Giang nói ông Thạch trong phim là người cha yêu thương con nhưng cũng rất cực đoan. Anh Tú Atus đóng Phát - người yêu của con gái ông Thạch. Nhân vật này nắm giữ nhiều tình huống hài hước trong phim. Trước đó, phim liên tục làm người xem tò mò khi giữ kín danh tính nam chính đến ngày công chiếu trailer. Khi mọi đồn đoán dồn vào Hiếu thứ hai, Anh Tú xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu đặt lên bàn cân với nghệ sĩ Xuân Hinh, Trấn Thành, Quốc An hay Tuấn Trần, dàn diễn viên nam thuộc tuyến chính của Nhà ba tôi một phòng có phần lép vế về độ phủ sóng ở lĩnh vực điện ảnh.

Mặt khác, Trường Giang tung chiêu đưa dàn nghệ sĩ nổi tiếng vào danh sách diễn viên khách mời, gồm Hieuthuhai, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm.

Vũ khí nghìn tỷ trong tay đạo diễn Lê Thanh Sơn

Tuấn Trần lập thành tích vô tiền khoáng hậu khi đạt cột mốc 1.500 tỷ đồng doanh thu tích lũy từ các phim điện ảnh anh từng tham gia. Có Tuấn Trần cho vai nam chính, đóng cặp với mỹ nhân trăm tỷ đồng Phương Anh Đào, Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn phần nào yên tâm ở cuộc đua nảy lửa mùa Tết.

Lợi thế của Tuấn Trần là không đóng khung trong một kiểu nhân vật mà biến hóa từ dạng vai gai góc trong Bố già hay chàng trai bồng bột nhưng tình cảm trong Mai. Minh Gọn trong Làm giàu với ma 2 là nhân vật thiểu năng, vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ là người bị động kinh.

Trong buổi giao lưu ở Hà Nội, Tuấn Tuấn nói anh có định hướng rõ ràng khi lựa chọn vai diễn trong những năm gần đây để tránh rơi vào vòng lặp.

Sau một năm với nhiều vai diễn nặng về tâm lý, Tuấn Trần quyết định chọn nhân vật vô tư, vô lo như Hồng ở Báu vật trời cho như một cách chữa lành. "Tôi hứa sau phim này, tôi sẽ đóng nhiều vai khổ hơn nữa”, diễn viên nói.

Bất ngờ ở Báu vật trời cho còn đến từ vai diễn "không giống ai" của Quách Ngọc Ngoan. Yếu tố phản diện xen lẫn hài hước của trùm giang hồ tên Thiên khiến nhiều nam diễn viên phải lắc đầu từ chối, chỉ có Quách Ngọc Ngoan lập tức gật đầu với đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Trước ngày công chiếu chính thức toàn quốc, Báu vật trời cho đang thất thế về mặt truyền thông lẫn thành tích bán vé sớm. Tuy nhiên với diễn xuất ổn định của Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, hai gương mặt mới nhiều màu sắc là Khương Lê, Võ Tấn Phát cùng nghệ sĩ kỳ cựu Trung Dân, phim hoàn toàn có hy vọng thay đổi cục diện.