Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Xuất hành đầu năm 2026: Chọn ngày, giờ và hướng nào để đón tài lộc?

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng tránh xuất hành hướng Tây Bắc trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vì đây là hướng có thể mang năng lượng không thuận lợi.

Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày 17/2/2026 Dương lịch, tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Trao đổi với Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho biết đây là thời điểm khởi đầu của một chu kỳ vận khí mới, vì vậy việc xuất hành đúng ngày, đúng giờ và đúng hướng mang ý nghĩa kích hoạt nguồn năng lượng tích cực cho cả năm.

Theo ông Ngô Hương Giang, trong các ngày đầu xuân, Mùng 1 Tết được xem là ngày đẹp nhất để xuất hành. “Đây là ngày khởi sinh của vận khí mới, tượng trưng cho sự mở cửa đón tài lộc, may mắn và bình an”, ông cho biết.

ngo-huong-giang.jpg
Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng tránh xuất hành hướng Tây Bắc trong ngày Mùng 1, vì đây là hướng có thể mang năng lượng không thuận lợi.

Các khung giờ đẹp để xuất hành trong ngày Mùng 1 gồm:

Giờ Thìn (7h - 9h): Thời điểm dương khí mạnh, biểu trưng cho sự phát triển và thịnh vượng.

Giờ Tỵ (9h-11h): Mang năng lượng ổn định, thuận lợi cho công việc và quan hệ xã hội.

Giờ Mùi (13h-15h): Là giờ cát, phù hợp cầu tài, cầu may.

Giờ Tuất (19h-21h): Tốt cho cầu bình an, ổn định gia đạo.

Trong đó, buổi sáng được đánh giá là thời điểm lý tưởng nhất để xuất hành vì dương khí đang ở mức cao, tượng trưng cho khởi đầu hanh thông.

Ngoài Mùng 1, các ngày Mùng 2, Mùng 4 và Mùng 6 Tết cũng được xem là đẹp để xuất hành.

Mùng 2 Tết: Phù hợp cho việc gặp gỡ, giao lưu, khai xuân, cầu tài lộc.

Mùng 4 Tết: Tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, gặp quý nhân phù trợ.

Mùng 6 Tết: Thích hợp khai trương, bắt đầu công việc, mở hàng đầu năm.

Bên cạnh ngày và giờ, hướng xuất hành cũng được nhiều gia đình quan tâm. Theo ông Ngô Hương Giang, khi bước ra khỏi nhà, nên đi về các hướng cát trước tiên:

Hướng Đông Nam: Hướng của Tài thần, tượng trưng cho tiền tài và cơ hội.

Hướng Đông: Hướng của Hỷ thần, mang lại niềm vui, may mắn.

Hướng Nam: Gắn với danh tiếng, uy tín và sự phát triển.

Riêng ngày mùng 1, nên tránh hướng Tây Bắc vì có thể mang năng lượng không thuận lợi.

Nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, xuất hành đầu năm không đơn thuần là bước ra khỏi nhà mà là nghi thức mở đầu cho vận trình cả năm. Vì vậy, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng.

“Điều quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui vẻ, tích cực. Tâm thế tốt sẽ giúp năng lượng khởi đầu được hanh thông”, ông nhấn mạnh.

Một số lưu ý khi xuất hành đầu năm:

Nên mặc quần áo sáng màu như đỏ, vàng, xanh để tăng cảm giác tươi mới.

Tránh cãi vã, bực tức trước khi ra khỏi nhà.

Nên bước chân phải ra trước như một biểu tượng khởi đầu thuận lợi.

Nên đến những nơi có năng lượng tích cực như chùa, nhà người thân, nơi vui vẻ sum họp.

Ngược lại, sáng Mùng 1 nên hạn chế đến bệnh viện hoặc nơi có tang lễ, nhằm tránh những tác động tâm lý không tốt cho ngày đầu năm.

Trong đời sống hiện đại, nhiều người có thể nhìn xuất hành dưới góc độ phong tục truyền thống. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, giá trị lớn nhất của nghi thức này nằm ở yếu tố tinh thần là tạo niềm tin, khơi gợi sự chủ động và hướng con người đến một khởi đầu tích cực. Khi tâm thế vững vàng, hành trình của năm mới cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và nhiều hy vọng hơn.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang gợi ý các tuổi hợp để xông nhà trong năm Bính Ngọ 2026 gồm:

- Tuổi Dần: Thuộc tam hợp với Ngọ, mang lại may mắn.

- Tuổi Tuất: Mang lại sự ổn định và phát triển.

- Tuổi Mùi: Là tuổi lục hợp với Ngọ, rất tốt.

- Tuổi Thìn: Mang lại năng lượng tích cực.

Nên tránh tuổi Tý vì đây là tuổi xung với Ngọ. Ngoài ra, người xông nhà nên là người có tính cách vui vẻ, thành công, gia đình hạnh phúc.

Đỗ Quyên
#xuất hành #Tết 2026 #ngày tốt #giờ tốt #hướng xuất hành #đón tài lộc #nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục