Xuất hành đầu năm 2026: Chọn ngày, giờ và hướng nào để đón tài lộc?

TPO - Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng tránh xuất hành hướng Tây Bắc trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vì đây là hướng có thể mang năng lượng không thuận lợi.

Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày 17/2/2026 Dương lịch, tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Trao đổi với Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho biết đây là thời điểm khởi đầu của một chu kỳ vận khí mới, vì vậy việc xuất hành đúng ngày, đúng giờ và đúng hướng mang ý nghĩa kích hoạt nguồn năng lượng tích cực cho cả năm.

Theo ông Ngô Hương Giang, trong các ngày đầu xuân, Mùng 1 Tết được xem là ngày đẹp nhất để xuất hành. “Đây là ngày khởi sinh của vận khí mới, tượng trưng cho sự mở cửa đón tài lộc, may mắn và bình an”, ông cho biết.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng tránh xuất hành hướng Tây Bắc trong ngày Mùng 1, vì đây là hướng có thể mang năng lượng không thuận lợi.

Các khung giờ đẹp để xuất hành trong ngày Mùng 1 gồm:

Giờ Thìn (7h - 9h): Thời điểm dương khí mạnh, biểu trưng cho sự phát triển và thịnh vượng.

Giờ Tỵ (9h-11h): Mang năng lượng ổn định, thuận lợi cho công việc và quan hệ xã hội.

Giờ Mùi (13h-15h): Là giờ cát, phù hợp cầu tài, cầu may.

Giờ Tuất (19h-21h): Tốt cho cầu bình an, ổn định gia đạo.

Trong đó, buổi sáng được đánh giá là thời điểm lý tưởng nhất để xuất hành vì dương khí đang ở mức cao, tượng trưng cho khởi đầu hanh thông.

Ngoài Mùng 1, các ngày Mùng 2, Mùng 4 và Mùng 6 Tết cũng được xem là đẹp để xuất hành.

Mùng 2 Tết: Phù hợp cho việc gặp gỡ, giao lưu, khai xuân, cầu tài lộc.

Mùng 4 Tết: Tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, gặp quý nhân phù trợ.

Mùng 6 Tết: Thích hợp khai trương, bắt đầu công việc, mở hàng đầu năm.

Bên cạnh ngày và giờ, hướng xuất hành cũng được nhiều gia đình quan tâm. Theo ông Ngô Hương Giang, khi bước ra khỏi nhà, nên đi về các hướng cát trước tiên:

Hướng Đông Nam: Hướng của Tài thần, tượng trưng cho tiền tài và cơ hội.

Hướng Đông: Hướng của Hỷ thần, mang lại niềm vui, may mắn.

Hướng Nam: Gắn với danh tiếng, uy tín và sự phát triển.

Riêng ngày mùng 1, nên tránh hướng Tây Bắc vì có thể mang năng lượng không thuận lợi.

Nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, xuất hành đầu năm không đơn thuần là bước ra khỏi nhà mà là nghi thức mở đầu cho vận trình cả năm. Vì vậy, yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng.

“Điều quan trọng nhất là giữ tâm trạng vui vẻ, tích cực. Tâm thế tốt sẽ giúp năng lượng khởi đầu được hanh thông”, ông nhấn mạnh.

Một số lưu ý khi xuất hành đầu năm:

Nên mặc quần áo sáng màu như đỏ, vàng, xanh để tăng cảm giác tươi mới.

Tránh cãi vã, bực tức trước khi ra khỏi nhà.

Nên bước chân phải ra trước như một biểu tượng khởi đầu thuận lợi.

Nên đến những nơi có năng lượng tích cực như chùa, nhà người thân, nơi vui vẻ sum họp.

Ngược lại, sáng Mùng 1 nên hạn chế đến bệnh viện hoặc nơi có tang lễ, nhằm tránh những tác động tâm lý không tốt cho ngày đầu năm.

Trong đời sống hiện đại, nhiều người có thể nhìn xuất hành dưới góc độ phong tục truyền thống. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, giá trị lớn nhất của nghi thức này nằm ở yếu tố tinh thần là tạo niềm tin, khơi gợi sự chủ động và hướng con người đến một khởi đầu tích cực. Khi tâm thế vững vàng, hành trình của năm mới cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và nhiều hy vọng hơn.