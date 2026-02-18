Chốn tiên cảnh giữa núi rừng

TPO - Chùa Địa tạng Phi Lai được mệnh danh chốn tiên cảnh giữa lòng núi rừng, nơi lưu giữ truyền thống văn hóa - lịch sử.
Trong giáo lý Phật giáo, tên "Phi Lai" mang ý nghĩa gắn liền với sự hiện diện vĩnh hằng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi vô hạn và sự che chở đối với chúng sinh.
"Tọa sơn" - đại diện cho sự vững chãi, được che chở và có điểm tựa phía sau, giúp công trình tránh được các luồng gió mạnh và tạo cảm giác kiên cố. Ngược lại, "hướng thủy", tượng trưng cho sự hanh thông, là nơi đón nhận nguồn năng lượng tích cực và sự sinh sôi của vạn vật.
Chùa có tòa Tam Bảo lớn nhất với tượng Đức Địa Tạng. Bên phải là nhà thờ Tổ thờ các vị sư trụ trì theo các đời. Ngoài ra còn có tòa điện nhỏ thờ Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Ông và Đức Thánh Hiền, tháp Phổ Đồng, hành lang chuông gió, khu nhà ở.
Bao quanh chùa là rừng thông xanh, được mệnh danh chốn tiên cảnh giữa lòng núi rừng. Ngoài ra, quanh chùa là vườn thiền, ao sen, khu vực thưởng trà. Chùa bố trí ghế, võng và phòng trà cho du khách thư giãn, ngắm cảnh.