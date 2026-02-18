Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chốn tiên cảnh giữa núi rừng

Thanh Hiếu

TPO - Chùa Địa tạng Phi Lai được mệnh danh chốn tiên cảnh giữa lòng núi rừng, nơi lưu giữ truyền thống văn hóa - lịch sử.

tp-z7543413246092-4da9ad281d426958c164691dc91f584f.jpg
Chùa Địa Tạng Phi Lai (thôn Ninh Trung, xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình) được mệnh danh là một trong những ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Hà Nam (cũ). Ngôi chùa chinh phục du khách bởi vẻ đẹp thanh tao, kiến trúc độc đáo hài hòa với thiên nhiên.
tp-z7543413488926-f6111f4407443a26e18f5caa07b63097.jpg
Nơi đây vốn là nền móng của ngôi chùa Đùng cổ kính, được xây dựng từ thời Lý - Trần (khoảng thế kỷ XI), nằm trọn trong lòng dãy núi Phi Lai.
z7543413176895-849f9f4c4cd6e2d03a57a51ea3d4f476.jpg
tp-z7543413419859-d051aae1c141b5a0d69c4230698d7df6.jpg
tp-12.jpg
Trong giáo lý Phật giáo, tên "Phi Lai" mang ý nghĩa gắn liền với sự hiện diện vĩnh hằng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi vô hạn và sự che chở đối với chúng sinh.
tp-6.jpg
Ngôi chùa được xây dựng theo thế “tọa sơn hướng thủy”, với lưng tựa vào núi, hai bên là tả Thanh Long và hữu Bạch Hổ - một bố cục thường thấy trong kiến trúc tâm linh truyền thống của Việt Nam.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-3.jpg
"Tọa sơn" - đại diện cho sự vững chãi, được che chở và có điểm tựa phía sau, giúp công trình tránh được các luồng gió mạnh và tạo cảm giác kiên cố. Ngược lại, "hướng thủy", tượng trưng cho sự hanh thông, là nơi đón nhận nguồn năng lượng tích cực và sự sinh sôi của vạn vật.
tp-11.jpg
tp-10.jpg
tp-14.jpg
Chùa có tòa Tam Bảo lớn nhất với tượng Đức Địa Tạng. Bên phải là nhà thờ Tổ thờ các vị sư trụ trì theo các đời. Ngoài ra còn có tòa điện nhỏ thờ Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Ông và Đức Thánh Hiền, tháp Phổ Đồng, hành lang chuông gió, khu nhà ở.
tp-15.jpg
tp-9.jpg
tp-16.jpg
Bao quanh chùa là rừng thông xanh, được mệnh danh chốn tiên cảnh giữa lòng núi rừng. Ngoài ra, quanh chùa là vườn thiền, ao sen, khu vực thưởng trà. Chùa bố trí ghế, võng và phòng trà cho du khách thư giãn, ngắm cảnh.
tp-8.jpg
Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự thu hút nhiều dân địa phương và du khách. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn mang đến sự thanh tịnh và thoải mái trong tâm hồn.
Thanh Hiếu
#Địa tạng Phi lai tự #Chùa địa tạng #Ninh Binh #Tiên cảnh

