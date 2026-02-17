Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng

Lên chùa Linh Ứng dâng hương ngày mùng 1 Tết

Duy Quốc

TPO - Ngày mùng 1 Tết, dòng người đổ về chùa Linh Ứng (TP. Đà Nẵng) để dâng hương, lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

tp-duxuan2026-5.jpg
Trong không khí ngày đầu năm mới, người dân Đà Nẵng nô nức du xuân, đi lễ chùa, ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ bên gia đình, người thân; đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, may mắn và nhiều khởi sắc.
tp-duxuan2026.jpg
tp-duxuan2026-1-790.jpg
Từ sớm, dòng người tại chùa Linh Ứng (TP. Đà Nẵng) nối dài từ cổng vào đến chính điện. Mọi người lên chùa ngày đầu năm để dâng hương, cầu may mắn và bình an.
tp-duxuan2026-13.jpg
Chị Hoàng Minh (phường Hòa Xuân) cho biết năm nào gia đình chị cũng lên chùa Linh Ứng vào sáng mùng 1 Tết. “Tôi chỉ mong một năm mới bình an, sức khỏe cho cả nhà. Đi chùa đầu năm đã trở thành thói quen không thể thiếu của gia đình tôi”, chị Minh chia sẻ.
tp-duxuan2026-2.jpg
tp-duxuan2026-4.jpg
Khuôn viên, sảnh chùa đông kín người tham quan, vãn cảnh và dâng hương cầu may trong ngày đầu xuân.
tp-duxuan2026-10.jpg
tp-duxuan2026-9.jpg
Anh Lê Minh Tuấn, du khách đến từ TPHCM, bày tỏ ấn tượng trước không khí đầu năm tại Đà Nẵng. “Khung cảnh ở đây rất đẹp và thanh tịnh. Dù đông nhưng mọi người đều giữ ý thức, thành tâm cầu nguyện cho năm mới nhiều may mắn”, anh Tuấn nói. Trong ảnh: Nhiều gia đình đến chùa cầu may mắn, bình an trong năm mới.
tp-duxuan2026-7.jpg
tp-duxuan2026-8.jpg
Tục lệ đi lễ chùa đầu năm không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống, mà còn là cách mỗi người gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự hanh thông.
tp-duxuan2026-3.jpg
tp-duxuan2026-14.jpg
Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Nhiều bạn trẻ chọn chùa Linh Ứng làm điểm đến linh thiêng để gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều khởi sắc.
Duy Quốc
#Chùa Linh Ứng #Tết Nguyên Đán #đà nẵng #lễ hội đầu năm #dâng hương #văn hóa tâm linh #bán đảo Sơn Trà

