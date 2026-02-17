Lên chùa Linh Ứng dâng hương ngày mùng 1 Tết

TPO - Ngày mùng 1 Tết, dòng người đổ về chùa Linh Ứng (TP. Đà Nẵng) để dâng hương, lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.
Từ sớm, dòng người tại chùa Linh Ứng (TP. Đà Nẵng) nối dài từ cổng vào đến chính điện. Mọi người lên chùa ngày đầu năm để dâng hương, cầu may mắn và bình an.
Khuôn viên, sảnh chùa đông kín người tham quan, vãn cảnh và dâng hương cầu may trong ngày đầu xuân.
Anh Lê Minh Tuấn, du khách đến từ TPHCM, bày tỏ ấn tượng trước không khí đầu năm tại Đà Nẵng. “Khung cảnh ở đây rất đẹp và thanh tịnh. Dù đông nhưng mọi người đều giữ ý thức, thành tâm cầu nguyện cho năm mới nhiều may mắn”, anh Tuấn nói. Trong ảnh: Nhiều gia đình đến chùa cầu may mắn, bình an trong năm mới.
Tục lệ đi lễ chùa đầu năm không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống, mà còn là cách mỗi người gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự hanh thông.