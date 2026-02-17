Đà Nẵng Lên chùa Linh Ứng dâng hương ngày mùng 1 Tết

TPO - Ngày mùng 1 Tết, dòng người đổ về chùa Linh Ứng (TP. Đà Nẵng) để dâng hương, lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.