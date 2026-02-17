Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

TPO - Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 7h ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết) tại ngôi nhà 3 tầng, thuộc Lô 22 phố Thái Phiên, phường Gia Viên (TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1, trong nhà có một người phụ nữ và một bé trai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH huy động 2 xe chữa cháy và các chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp cứu người, dập lửa.

Cảnh sát giải cứu 2 người khỏi đám cháy, xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên phố Thái Phiên (Hải Phòng) sáng mùng 1 Tết.

Ít phút sau, cảnh sát đã đưa 2 người trong nhà ra ngoài an toàn và khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Cũng trong rạng sáng mùng 1 Tết, nhờ chủ động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra ở đống phế liệu của nhà máy giày, thuộc Công ty TNHH Nhật Việt trên đường Cát Bi, phường Hải An. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại.

Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ hỏa hoạn.