Du khách ùn ùn ‘xông đất’ Đại nội Huế

TPO - Ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Đại nội Huế đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm không khí Tết Hoàng cung với nhiều nghi lễ xưa, cùng trình diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
Tại Ngọ Môn - cổng chính của Đại nội Huế, lễ Đổi gác được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi thức quân sự triều Nguyễn nhằm bảo vệ Hoàng cung. Nghi lễ được phục dựng công phu với trang phục, đạo cụ và nghi thức gần với nguyên bản, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử, đồng thời tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch Huế.
Ngay sau nghi thức đổi gác là chương trình bắn súng Thần Công tại Ngọ Môn, cùng hoạt động tặng quà, đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” di sản Huế.
Bên cạnh lễ Đổi gác, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức các chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, ca Huế và nhiều tiết mục nghệ thuật tổng hợp. Tại khu vực trước điện Thái Hòa, du khách được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Ngoài ra, các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ… tạo nên không khí rộn ràng, nhiều sắc màu trong khu di tích.