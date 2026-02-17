Du khách ùn ùn ‘xông đất’ Đại nội Huế

TPO - Ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Đại nội Huế đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm không khí Tết Hoàng cung với nhiều nghi lễ xưa, cùng trình diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.