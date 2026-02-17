Du xuân An Giang: Một hành trình – đa trải nghiệm

Xuân về trên mảnh đất “tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, An Giang như một bức tranh phong phú với sắc màu văn hóa lễ hội, thiên nhiên trù phú và những điểm đến hấp dẫn trải dài từ Châu Đốc đến Tịnh Biên – Tri Tôn. Chỉ trong vài ngày Tết, du khách cảm nhận được “phúc lộc sum vầy, trải nghiệm thăng hoa” khi hành trình kết nối các điểm đến: Chùa Bà Chúa Xứ, Núi Cấm, Trà Sư, Điện mặt trời An Hảo và Đồi Tức Dụp. Mỗi địa danh dệt nên một mảnh ghép độc đáo cho du lịch An Giang ngày xuân.

Chùa Bà Chúa Xứ – Tâm linh ngàn năm, cầu an đầu năm

Bắt đầu hành trình du xuân, Chùa Bà Chúa Xứ (Miếu Bà Chúa Xứ) ở núi Sam, Châu Đốc là điểm đến linh thiêng không thể bỏ lỡ. Được công nhận là di tích tâm linh tiêu biểu, ngôi miếu linh thiêng này thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp mọi miền đất nước mỗi dịp Tết đến xuân về. Du khách đến đây không chỉ cầu nguyện cho một năm mới “an khang thịnh vượng, vạn sự như ý” mà còn hòa mình vào không gian lễ hội đậm chất truyền thống Nam Bộ.

Không khí du xuân nhộn nhịp tại Miếu Bà Chúa Xứ những ngày đầu năm mới

Bước trên lối đi rợp nắng xuân, hương trầm nghi ngút, tiếng chuông chùa ngân vang, du khách như được “tẩy rửa ưu phiền cũ”, khởi đầu năm mới với tâm thế tươi sáng và an yên. Từ đỉnh núi Sam, phóng tầm mắt ra xa là cảnh đồng bằng mênh mông, xanh ngắt trong nắng, gợi nên nỗi nhớ nhà ấm cúng giữa không khí rộn ràng của mùa lễ hội đầu năm.

Núi Cấm – Nóc nhà miền Tây hùng vĩ, đón bình minh đầu xuân

Rời chốn linh thiêng, hành trình dẫn lữ khách đến Núi Cấm – còn gọi Thiên Cấm Sơn, điểm đến cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, Núi Cấm thu hút du khách bởi phong cảnh hùng vĩ, cáp treo hiện đại, và đặc biệt là tượng Phật Di Lặc lớn – biểu tượng an lành của vùng.

Núi Cấm nổi bật với cảnh quan hùng vĩ và khí hậu mát mẻ

Tại đây, bạn có thể trải nghiệm cảm giác bình minh hé nắng trên đỉnh núi, hòa mình vào không gian xanh mướt của rừng thẳm và đồi núi. Tiếng chim hót, hoa lá đua nhau khoe sắc xuân tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, khiến mỗi bước chân du khách như chạm vào nhịp sống phồn thịnh của đất trời.

Trà Sư – Rừng tràm mùa xuân, thiên nhiên mênh mang

Trà Sư là điểm đến tiếp theo mà bất kỳ ai yêu thiên nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Khu rừng tràm rộng lớn này là lá phổi xanh của An Giang với hệ sinh thái phong phú trên vùng nước ngập mặn đặc trưng miền Tây Nam Bộ.

Không gian xanh mát Trà Sư

Du xuân ở Trà Sư đem lại trải nghiệm đậm chất “miền Tây sông nước” khi du khách lướt nhẹ trên thuyền nhỏ giữa bạt ngàn tràm xanh, lắng nghe tiếng cò kêu vang vọng, và ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên sinh động của nhiều loài chim, thú hoang dã. Khoảnh khắc bình yên này khiến trái tim bất cứ ai cũng rung động, như chạm vào hơi thở nguyên sơ của đất trời phương Nam trong mùa xuân mới.

Điện mặt trời An Hảo – Góc check-in hiện đại giữa thiên nhiên An Giang

Điểm nhấn thú vị tiếp theo trên hành trình là Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo – nơi du khách có thể chiêm ngưỡng biển tấm pin năng lượng lấp lánh dưới nắng xuân, tạo nên một khung cảnh hiện đại, khác biệt so với các điểm du lịch truyền thống. Dù còn được hoàn thiện về mặt pháp lý nhưng khu vực này đã thu hút nhiều khách đến dừng chân, chụp hình và tìm hiểu năng lượng sạch trong bối cảnh xu hướng du lịch bền vững ngày càng được ưa chuộng.

Cánh đồng cừu hấp dẫn du khách

Đứng giữa nền trời xanh ngắt và những dãy pin quang điện kéo dài, du khách như chạm vào tương lai – nơi công nghệ hòa quyện cùng thiên nhiên, mở ra những góc trải nghiệm mới lạ, “ăn ảnh” cho mùa du lịch Tết.

Đồi Tức Dụp – Huyền thoại lịch sử, khám phá sâu sắc

Cuối cùng, chuyến hành trình hướng về Đồi Tức Dụp – di tích lịch sử ghi dấu tinh thần kiên cường của quân dân An Giang trong những năm chống giặc ngoại xâm. Không chỉ là nơi dừng chân check-in, đây còn là bảo tàng sống, nơi bạn có thể khám phá những câu chuyện lịch sử oai hùng, tìm hiểu những hang động chiến lược và chiêm nghiệm sự kiên cường của thế hệ trước.

Giữa không gian xanh mướt của rừng núi ngày xuân, từng bước chân trên Tức Dụp gợi nhắc tình yêu quê hương đất nước, khiến mỗi du khách không chỉ du lịch mà còn hành hương trong ký ức.

“Mâm trứng đá” khổng lồ từ bàn tay tạo hóa

An Giang trong dịp Tết không chỉ đơn thuần là du lịch tham quan – mà là chuyến hành trình trải nghiệm văn hóa, tâm linh, thiên nhiên và lịch sử. Từ Chùa Bà linh thiêng đến Núi Cấm hùng vĩ, từ bóng xanh Trà Sư đến hiện đại Điện mặt trời An Hảo và huyền thoại Tức Dụp, mỗi điểm đến là một câu chuyện khiến khách du xuân muốn trở lại thêm nhiều mùa mai khác.