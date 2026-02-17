Du khách nhận bì lì xì, nhảy sạp giữa lòng Đà Nẵng ngày đầu năm mới

Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay FD634 đưa hơn 200 du khách từ Băng Cốc (Thái Lan) đến tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm mới.

Đoàn du khách xông đất thành phố Đà Nẵng năm mới Bính Ngọ.

Các du khách được chào đón trong tiếng trống hội rộn ràng, màn múa lân tưng bừng và sắc đỏ may mắn của những phong bao lì xì đầu năm.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng đã trao hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm dịch vụ cho 5 hành khách may mắn trên chuyến bay. Toàn bộ hành khách cũng được tham gia hái lộc đầu Xuân, nhận những phần quà mang đậm hương sắc Tết Việt như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và ấn phẩm du lịch.

Trong khi đó, khu vực trung tâm thành phố (Công viên phía Nam bờ tây cầu Rồng, phường Hải Châu – đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) cũng ngập tràn sắc Xuân với chuỗi hoạt động chào đón và trải nghiệm Tết dành cho các đoàn khách du lịch đến Đà Nẵng. Chương trình được tổ chức sôi nổi với các tiết mục múa lân sư rồng rộn ràng, mang đến không khí hân hoan, náo nhiệt ngay từ những giờ phút đầu năm mới.

Du khách được đón chào nồng nhiệt, nhận những phần quà, phong bao lì xì đầu năm.

Du khách được trao tặng quà lưu niệm, lì xì may mắn và tham gia hoạt động mang đậm văn hoá truyền thống như hái lộc đầu năm, nhảy sạp… giữa lòng thành phố.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố Đà Nẵng cho hay: “Năm 2026, ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc. Với định hướng “Chạm về nguyên bản”, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng đều có thể cảm nhận những giá trị chân thực và đầy cảm xúc”, ông nói.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 14- 22/2 (từ 27 Tết đến ngày mồng 6 Tết), có hơn 1500 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 36% so với năm ngoái.

Du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm văn hóa, không khí Tết cổ truyền giữa trung tâm thành phố.

Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL, đây là tín hiệu tích cực này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và đà tăng trưởng ổn định của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế.