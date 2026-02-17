Hái lộc đầu năm trên chuyến bay chào Xuân Bính Ngọ của Bamboo Airways

Khai xuân Bính Ngọ, Bamboo Airways gửi tặng hành khách phong bao lì xì trên chuyến bay chào xuân, thay cho lời chúc tốt đẹp nhất mừng năm mới.

Những lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc, những bao lì xì mang sắc xanh biểu tượng của Hãng, những quẻ “Tre” may mắn được các thành viên phi hành đoàn chuyến bay khai xuân QH203 của Bamboo Airways trân trọng trao gửi tới tay từng hành khách.

Chị Bảo Nhi (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đây là lần đầu tiên chị bay trong ngày đầu xuân năm mới. Dù vậy, chị không quá bất ngờ khi nhận được quà từ Bamboo Airways vì chị yêu thích và thường xuyên theo dõi Hãng nên cũng biết Bamboo sẽ luôn chuẩn bị những món quà xinh xắn dành tặng hành khách trên những chuyến bay đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

“Ngày hôm nay khi được trải nghiệm là một trong các hành khách may mắn ấy, mình rất vui. Bay chuyến đầu năm vừa được chăm sóc, chúc mừng còn có cả lì xì đáng yêu như này chắc năm mới sẽ thuận lợi lắm đây. Cảm ơn Bamboo vì luôn cố gắng đem tới niềm vui cho khách hàng nhé!”, chị Nhi nói.

Đại diện Bamboo Airways chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tin yêu và đồng hành của quý hành khách trong suốt chặng đường 7 năm vừa qua. Bước sang năm mới, Bamboo Airways cam kết tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ theo định hướng tận tâm, an toàn và đúng giờ, để mỗi hành trình không chỉ là một chuyến bay mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ. Kính chúc quý hành khách cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều niềm vui”.

Không chỉ gửi tặng lì xì và quẻ may mắn đầu xuân, trên khoang Thương gia, Bamboo Airways còn chuẩn bị thực đơn riêng cho mùa Tết, tái hiện hương vị truyền thống trong từng món ăn phục vụ hành khách.

Tùy theo chặng bay và khung giờ khai thác, hành khách có thể thưởng thức những hương sắc đặc trưng của ẩm thực ba miền. Từ gà nướng lá chúc ăn kèm cơm lam mang dư vị mộc mạc núi rừng Tây Bắc, bánh canh tôm thịt đậm đà phong vị phương Nam, đến bún thang Hà Nội thanh ngọt, tinh tế.

Xuân Bính Ngọ năm nay, lượng hành khách lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không được Cục Hàng không Việt Nam dự báo sẽ tăng mạnh, vượt mức so với cùng kỳ năm 2025.

Đón đầu nhu cầu đi lại và du xuân của hành khách, Bamboo Airways chủ động bổ sung đội tàu bay, đồng thời tăng cường khai thác các đường bay trục, các chặng du lịch trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, tối ưu nguồn lực để đảm bảo khai thác an toàn, đúng giờ. Tính trung bình trong 12 tháng năm 2025, Bamboo Airways là hãng hàng không dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ bay đúng giờ, đồng thời cũng là hãng có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất.

Song song với việc tăng tải, Hãng cũng đẩy mạnh kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó dự kiến bổ sung 1.000 tiếp viên nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng đội bay và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong giai đoạn phục hồi và phát triển 2026-2030.

Bamboo Airways hiện đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trong cao điểm Tết Bính Ngọ như: ưu đãi giảm 12% giá vé cơ bản/khách/chặng cho nhóm từ 2 người trở lên trong giai đoạn từ nay đến 22/02/2026 (mùng 6 Tết); hoạt động vòng quay may mắn “Quay Xuân Du Hí” với nhiều phần quà giá trị…