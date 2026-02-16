Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tết viên mãn tại Lamori Resort & Spa

P.V

Thực ra có những câu chuyện thường thấy ở những người thành đạt như thế này, mỗi độ xuân về: Nhà đầy hoa, tủ đầy quà, tiệc tùng kín lịch… nhưng lòng vẫn thấy "thiếu". Thứ cảm giác “cần thêm ít nữa” cứ văng vẳng trong lòng, trừu tượng khó tả.

picture1.jpg
Nghỉ dưỡng an nhiên

Thiếu một chút thảnh thơi giữa những cái bắt tay xã giao. Thiếu một khoảnh khắc tĩnh tại để nghe tiếng lòng mình sau thăng trầm “cột sống”. Và đôi khi, thiếu cả một không gian đủ tách biệt để gia đình thực sự "chạm" vào nhau, thay vì chỉ ngồi cùng bàn nhưng mắt hướng về màn hình điện thoại. Nếu mà ai cảm thấy vậy rồi, thì hãy tìm một nơi để “tư vấn” giải quyết vấn đề đấy, thử cân nhắc lựa chọn Lamori Resort & Spa xem, đơn vị sẽ giúp mọi người định nghĩa lại hai chữ lại hai chữ "Đủ Đầy" đấy.

picture2.jpg
Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi

Lấp đầy giác quan bằng bản nguyên sơ của đất trời

Sự "đủ" đã bắt đầu ngay từ hơi thở đầu tiên khi đặt chân đến mảnh đất Sao Vàng, Thanh Hóa. Đó là bầu không khí trong lành, căng tràn sức sống được thanh lọc bởi hàng ngàn gốc cây hoa và mặt hồ Vua Lê rộng lớn. Mắt được "tắm" trong sắc xanh hiền hòa của kiến trúc Bamboo Wings, tai lắng nghe bản “nhạc nền” của gió núi, được trình bày bởi “tốp ca” các loài chim chào mừng. Tại đây, mọi xáo trộn dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự cân bằng tuyệt đối hiện hữu trên mỗi bước chân âm thầm.

picture3.jpg
Qua cầu kiều, du khách thành quý tộc lúc nào không hay

Làm đầy cảm xúc bằng những kết nối chân thật

Điều xa xỉ nhất của người bận rộn trong thế giới hiện đại chính là thời gian dành trọn vẹn cho người thân, nhiều khi muốn cũng không được. Lamori thiết kế nên những không gian đặc quyền để dung dưỡng sự kết nối ấy.

Trong những căn biệt thự biệt lập, Tết trở về đúng nghĩa phải là sự sum vầy. Là buổi sáng cả nhà cùng thong dong dạo bước dưới tán rừng, không áp lực, không ai gọi bất chợt. Là buổi chiều quây quần bên bàn ăn bày biện thân thương, câu chuyện đầu năm được nối dài giữa không gian tĩnh mịch, ấm cúng. Những khoảng cách vô hình bị xóa nhòa, chỉ còn lại tiếng cười và lòng thấu hiểu, thứ tài sản hiếm nhất khi tồn tại trong quy luật dòng tiền.

picture4.jpg
Cùng nhau đạp xe trên lối nhỏ

Vỗ về bề tôi bằng chiều sâu văn hóa

Cái Tết "tròn" tại Lamori còn là sự tìm về cội nguồn để neo đậu tâm hồn. Nằm gần di tích Lam Kinh, mỗi tấc đất, ngọn cỏ nơi đây đều mang hơi thở của lịch sử hào hùng. Đón Tết tại cố đô này, du khách như được tiếp thêm nguồn năng lượng vượng khí từ vùng đất "địa linh nhân kiệt". Những nghi thức đón năm mới được tổ chức trang trọng, tinh tế, gợi nhắc về nếp nhà xưa, giúp mỗi người tìm thấy sự an yên sâu thẳm trong bản ngã. Đó là sự "đầy" của tri thức, của trải nghiệm văn hóa mà giới tinh hoa luôn trân trọng.

picture5.jpg
Thăm lăng vua, lấy hào khí Lam Sơn

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chốn lao xao”. Hãy tặng cho mình và gia đình một tấm vé thông hành đi tìm phần ”khuyết” còn lại, để thấy Tết thật sự "Đủ" và "Đầy".

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LAMORI Resort & Spa

Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Fanpage: https://www.facebook.com/Lamoriresort.spa?locale=vi_VN

SĐT: 02373 676 999

Gmail: lamoriresort@gmail.com

Website: https://lamoriresort.com

P.V
##lamoriresortandspa #dulichthanhhoa #saomaigroup #ditichlamkinh #diemhendaunam

