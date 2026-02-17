Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Vì sao khách ngoại đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay?

Số liệu năm 2025 và tháng 1/2026 cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, phản ánh sự chuyển dịch về cơ cấu thị trường, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 17,8% so với năm 2019 - thời điểm "hoàng kim" trước đại dịch Covid-19.

Du khách Mos (áo đỏ, đến từ Azerbaijan) cùng bạn theo dõi trận đấu bóng đá tại phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) tối 21/1. Ảnh: Linh Huỳnh.
Du khách Mos (áo đỏ, đến từ Azerbaijan) cùng bạn theo dõi trận đấu bóng đá tại phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) tối 21/1. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định đây là lần đầu ngành du lịch vượt mốc 21 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới. Việt Nam được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất thế giới.

Đà tăng tiếp tục duy trì ngay đầu năm 2026. Tháng 1 ghi nhận gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay từng có trong một tháng. Con số này cho thấy quy mô thị trường mở rộng và niềm tin của du khách quốc tế đối với điểm đến Việt Nam.

untitled.jpg

Cơ cấu thị trường chuyển dịch

Cơ cấu thị trường khách quốc tế đang dịch chuyển theo hướng đa dạng và bền vững hơn, theo Cục Du lịch Quốc gia.

Châu Á tiếp tục là trụ cột, chiếm gần 80% tổng lượng khách. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất. Trong đó, Trung Quốc phục hồi mạnh với mức tăng trên 40% trong năm 2025. Hàn Quốc duy trì quy mô lớn và tăng trưởng ổn định, là thị trường có mức chi tiêu cao và tỷ lệ quay lại lớn.

Ấn Độ nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh, tăng gần 50% trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026. Diễn biến này cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng sang các thị trường mới nổi có quy mô dân số lớn và tầng lớp trung lưu gia tăng.

Khu vực Đông Nam Á cũng trở thành động lực tăng trưởng với nhiều thị trường tăng hai con số, phản ánh hiệu quả liên kết nội khối ASEAN, lợi thế khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và kết nối giao thông thuận tiện.

untitled1.jpg

Châu Âu là khu vực tăng trưởng chất lượng cao. Năm 2025, lượng khách từ khu vực này tăng gần 40% và tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 1.

Nga, Ba Lan và một số quốc gia Tây Âu ghi nhận mức tăng vượt trội. Nhóm khách châu Âu thường lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao, đóng góp lớn vào giá trị gia tăng của ngành.

Các thị trường đường dài như MỹAustralia duy trì tăng trưởng ổn định, góp phần cân bằng cơ cấu, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống.

Lực đẩy

Cục nhận định tăng trưởng khách quốc tế không chỉ đến từ nhu cầu phục hồi mà còn gắn với hiệu quả chính sách.

Chính sách thị thực thông thoáng được xem là yếu tố then chốt. Việc mở rộng diện miễn thị thực, triển khai thị thực điện tử cho phép nhập cảnh nhiều lần, kéo dài thời gian lưu trú và bổ sung cửa khẩu áp dụng thị thực điện tử giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tăng trưởng mạnh từ Ba Lan, Séc, Thụy Sỹ và các thị trường châu Âu khác cho thấy tác động tích cực của chính sách này.

Mạng lưới đường bay quốc tế, nhất là các đường bay thẳng dài, tiếp tục được mở rộng, tạo thuận lợi cho dòng khách từ thị trường xa. Kết nối hàng không ngày càng giữ vai trò chiến lược trong nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

bennghe-streetfood-znews-04262a.jpg
bennghe-streetfood-znews-04301a.jpg
matcha-latte-ha-noi-znews-4-a.jpg
matcha-latte-ha-noi-znews-14-1374.jpg
Khách quốc tế tập trung đông tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Châu Sa, Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, môi trường chính trị - xã hội ổn định, hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện là lợi thế trong bối cảnh du khách toàn cầu ưu tiên yếu tố an ninh và trải nghiệm bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm cũng trở thành động lực mở rộng phân khúc khách. Ngoài du lịch biển đảo, văn hóa, thiên nhiên, các sản phẩm như MICE (hội nghị), chăm sóc sức khỏe, golf, đường sắt và du lịch điện ảnh đang thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao.

Hoạt động xúc tiến quảng bá được đổi mới về nội dung và phương thức, theo hướng tăng cường hợp tác công - tư và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Lần đầu tiên, Cục phối hợp địa phương, doanh nghiệp xây dựng và công bố chương trình xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia năm 2026 trên cơ sở tổng hợp hoạt động của các bên, cho thấy cách tiếp cận đồng bộ trong quảng bá thương hiệu.

Du khách Ấn Độ check-in hoàng hôn Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.
Du khách Ấn Độ check-in hoàng hôn Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu gia tăng, đà tăng trưởng hiện nay không chỉ phản ánh sự phục hồi về quy mô mà còn cho thấy vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026, kỳ vọng đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Link bài gốc: https://znews.vn/vi-sao-khach-ngoai-den-viet-nam-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-post1628576.html

Znews.vn
#Khách du lịch #du khách #khách Tây #du khách quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục