Du khách thích thú ‘check in’ Đường sách Vũng Tàu

TPO - Đông đảo người dân và du khách háo hức "check in" Đường sách Tết Bính Ngọ và Lễ hội Hoa Xuân Vũng Tàu năm 2026 tại phường Vũng Tàu, TPHCM ngay sau khi chương trình khai mạc diễn ra chiều tối 15/2.

Năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lựa chọn chủ đề lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ: “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”. Đây không chỉ là một không gian vui xuân, mà còn là nơi hội tụ của tri thức – văn hóa – bản sắc, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khát vọng đổi mới, sáng tạo, trang bị kỹ năng, kiến thức vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Không gian trưng bày ấn phẩm báo Xuân tại Đường sách Xuân Bính Ngọ. Trong ảnh du khách đang xem gian hàng trưng bày báo Xuân của Tiền Phong

Đặc biệt, tại Đường sách dành không gian trưng bày triển lãm các ấn phẩm Báo Xuân năm 2026.

Ngoài ra, đến với Đường sách, người dân và du khách được trải nghiệm không gian triển lãm, trưng bày đa dạng thể loại từ chuyên đề văn hóa truyền thống đến những xu hướng hiện đại như chuyển đổi số, khoa học – công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) với tinh thần tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp; bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm công dân, tình yêu quê hương – đất nước đồng thời tuyên truyền nhận thức về khoa học – công nghệ trong thời đại công nghệ số…

Hoạt động lì xì sách dịp Tết Bính Ngọ dành cho người dân và du khách

Trong khuôn khổ lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, sân chơi tương tác, workshop,… và đặc biệt là hoạt động Lì xì sách nhân dịp Tết Nguyên Đán dành cho mọi người dân và du khách.

Du khách tạo dáng tại Đường sách sau khi khai mạc vào tối nay 15/2.

Không gian Hội hoa xuân cũng được khai mạc trong chiều tối cùng ngày đã thu hút người dân du khách đến check in.

Năm nay, Hội hoa xuân Vũng Tàu mang chủ đề "Hợp nhất vững mạnh – Tăng tốc vươn mình trong kỷ nguyên mới", lấy cảm hứng từ biển cả và hình ảnh đàn ngựa tung vó – biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, khát vọng vươn lên và thành công trong năm mới.