Du khách thích thú ‘check in’ Đường sách Vũng Tàu

Năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lựa chọn chủ đề lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ: “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”. Đây không chỉ là một không gian vui xuân, mà còn là nơi hội tụ của tri thức – văn hóa – bản sắc, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khát vọng đổi mới, sáng tạo, trang bị kỹ năng, kiến thức vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, tại Đường sách dành không gian trưng bày triển lãm các ấn phẩm Báo Xuân năm 2026.
Ngoài ra, đến với Đường sách, người dân và du khách được trải nghiệm không gian triển lãm, trưng bày đa dạng thể loại từ chuyên đề văn hóa truyền thống đến những xu hướng hiện đại như chuyển đổi số, khoa học – công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) với tinh thần tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp; bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm công dân, tình yêu quê hương – đất nước đồng thời tuyên truyền nhận thức về khoa học – công nghệ trong thời đại công nghệ số…
Trong khuôn khổ lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, sân chơi tương tác, workshop,… và đặc biệt là hoạt động Lì xì sách nhân dịp Tết Nguyên Đán dành cho mọi người dân và du khách.
Không gian Hội hoa xuân cũng được khai mạc trong chiều tối cùng ngày đã thu hút người dân du khách đến check in.
Năm nay, Hội hoa xuân Vũng Tàu mang chủ đề "Hợp nhất vững mạnh – Tăng tốc vươn mình trong kỷ nguyên mới", lấy cảm hứng từ biển cả và hình ảnh đàn ngựa tung vó – biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, khát vọng vươn lên và thành công trong năm mới.