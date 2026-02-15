Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM:

Mai mini hút khách tại các chợ hoa xuân

Nguyễn Dũng

TPO - Tại nhiều điểm bán hoa Tết trên địa bàn TPHCM, các loại mai “mini” giá từ 200.000 – 300.000 đồng/chậu đang được người dân lựa chọn nhiều nhất. Thậm chí, một số chậu mai nhỏ, dáng gọn, nở rực rỡ được bán với giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/chậu.

Clip người dân thích thú với mai "mi ni" giá vài trăm nghìn đồng.
img-7479.jpg
img-7449.jpg
img-7445.jpg
Theo các tiểu thương, mai mini năm nay được ưa chuộng vì giá “mềm”, phù hợp với túi tiền của nhiều người, đặc biệt là công nhân, sinh viên, các gia đình trẻ ở trọ hoặc sống trong căn hộ có diện tích nhỏ.
img-7456.jpg
“Khách hỏi nhiều nhất là loại 200.000 – 300.000 đồng. Có người mua 2–3 chậu để đặt ở phòng khách, ban công hoặc trước cửa nhà”, một chủ vườn mai tại chợ hoa Công viên Gia Định cho biết.
img-7501.jpg
img-7445.jpg
Các chậu mai mini thường cao từ 40–80cm, được tạo dáng đơn giản, nụ nhiều, hoa nở vàng rực. Một số nhà vườn còn hấp dẫn khách mua bằng các chậu nhựa có khắc các chữ có ý nghĩa như "Phúc, Lộc Thọ...".
img-7490.jpg
img-7497.jpg
Nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển, người mua có thể chở bằng xe máy mà không cần thuê xe tải như các chậu mai lớn.
img-7459.jpg
Trong khi đó, các chậu mai dáng cổ thụ, kích thước lớn, giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng vẫn có khách hỏi nhưng sức mua chậm hơn. Nhiều người ưu tiên phương án tiết kiệm, tập trung vào những chậu mai vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo không khí Tết.
mai-mini.png
Theo nhận định của tiểu thương, sức mua từ ngày 27 Tết bắt đầu tăng mạnh và dự báo sẽ còn sôi động hơn vào 28–29 Tết, khi người dân bước vào giai đoạn mua sắm “nước rút”. Mai mini giá bình dân được kỳ vọng tiếp tục là mặt hàng bán chạy nhất trong mùa hoa xuân năm nay.
Nguyễn Dũng
