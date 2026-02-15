Mai mini hút khách tại các chợ hoa xuân

TPO - Tại nhiều điểm bán hoa Tết trên địa bàn TPHCM, các loại mai “mini” giá từ 200.000 – 300.000 đồng/chậu đang được người dân lựa chọn nhiều nhất. Thậm chí, một số chậu mai nhỏ, dáng gọn, nở rực rỡ được bán với giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/chậu.
Theo các tiểu thương, mai mini năm nay được ưa chuộng vì giá “mềm”, phù hợp với túi tiền của nhiều người, đặc biệt là công nhân, sinh viên, các gia đình trẻ ở trọ hoặc sống trong căn hộ có diện tích nhỏ.
Các chậu mai mini thường cao từ 40–80cm, được tạo dáng đơn giản, nụ nhiều, hoa nở vàng rực. Một số nhà vườn còn hấp dẫn khách mua bằng các chậu nhựa có khắc các chữ có ý nghĩa như "Phúc, Lộc Thọ...".
Nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển, người mua có thể chở bằng xe máy mà không cần thuê xe tải như các chậu mai lớn.