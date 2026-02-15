TPHCM: Mai mini hút khách tại các chợ hoa xuân

TPO - Tại nhiều điểm bán hoa Tết trên địa bàn TPHCM, các loại mai “mini” giá từ 200.000 – 300.000 đồng/chậu đang được người dân lựa chọn nhiều nhất. Thậm chí, một số chậu mai nhỏ, dáng gọn, nở rực rỡ được bán với giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/chậu.