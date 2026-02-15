Nửa đêm, siêu thị vẫn ken đặc người mua sắm Tết

TPO - Dù đồng hồ đã điểm khuya, các siêu thị tại TPHCM vẫn sáng đèn và chật kín khách. Người dân chen chân lựa chọn đủ mặt hàng cho mùa Tết, từ thực phẩm, bánh kẹo đến quần áo mới... tạo nên không khí mua sắm rộn ràng kéo dài suốt đêm.