Sát Tết, trái cây "đội giá" vẫn bán chạy như tôm tươi

TPO - Chỉ còn hai ngày nữa là bước sang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm tại nhiều khu chợ ở TPHCM đã nóng lên sáng sớm. Dù giá nhiều loại trái cây, rau củ tăng mạnh so với ngày thường, người dân vẫn chen chân chọn mua không ngớt.