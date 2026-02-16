Thuê hoa kiểng chơi Tết: ‘Lên đời’ thú chơi xuân

TPO - Không cần bỏ cả chục, thậm chí cả trăm triệu đồng để sở hữu một gốc mai hay cây đào thế đẹp, nhiều người vẫn ung dung chơi Tết sang trọng nhờ dịch vụ… thuê hoa. Xu hướng tiêu dùng này “lên ngôi” mùa Tết khi vừa giúp khách nhẹ ví mà nhà vườn vẫn giữ được cây quý

Thuê thay mua

Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), tại khu vực kinh doanh hoa Tết trên đường Thành Thái (phường Diên Hồng, TPHCM), mai Tết của vườn mai Một Dũng liên tục có khách đến xem và đặt thuê cây.

Chọn một gốc mai nhỏ dáng đẹp, hoa vàng rực đặc cây, chị Phương Uyên (ngụ An Lạc) quyết định thuê với giá 2 triệu đồng. “Thuê về chưng Tết cho có không khí xuân, hết Tết trả lại. Vừa tiết kiệm vừa đỡ lo chăm sóc” - chị Uyên nói.

Những cây mai lâu năm, thế đẹp có giá cả trăm triệu đồng, trong khi khách thuê mai về chơi Tết chỉ tốn chi phí bằng 1/10 giá mua

Một gốc mai vàng rực được treo bảng cho thuê

Theo chị Uyên, trước đây từng mua mai nhưng luôn thấp thỏm vì không rành kỹ thuật dưỡng cây. Nếu gửi nhà vườn chăm sóc lại tốn thêm phí. Thuê ngắn hạn vì thế trở thành lựa chọn hợp lý, vừa “nhẹ ví” mà nhà cửa vẫn bừng sắc xuân.

Tương tự, chị Hoàng Oanh (ngụ Gò Vấp) cho biết, vài năm gần đây gia đình không còn mua đào. Trước kia, mỗi dịp Tết chị chi 8–10 triệu đồng mua một cây, nay chỉ thuê với khoảng 30% giá mua. “Tiền nhẹ hơn mà vẫn có cây đẹp chơi xuân. Quan trọng là không khí Tết ấm cúng chứ không phải sở hữu cây” - chị Oanh chia sẻ.

Mai khủng nhưng giá thuê chỉ từ 2 triệu đồng, nhà vườn treo bảng công khai chào mời khách

Mai vàng khoe sắc rực rỡ trên nhiều tuyến đường ở TPHCM dịp Tết

Không chỉ hộ gia đình, nhiều cơ sở kinh doanh cũng chuộng hình thức này. Chủ một quán cà phê trung tâm cho biết phần lớn mai, đào, lan trưng Tết đều là cây thuê. Trước đây mua cây vừa tốn kém vừa khó chăm sau Tết, nay thuê giúp giảm gần 60% chi phí. Theo anh, cây cảnh đẹp trước cửa quán vừa tạo không khí xuân vừa thu hút khách chụp ảnh, tăng doanh thu dịp cao điểm.

Xu hướng này cũng được các cơ sở kinh doanh ưa chuộng. Anh Trần Huy, chủ một quán cà phê tại phường Sài Gòn tiết lộ, phần lớn mai, đào, lan được trang trí ấn tượng những ngày Tết đều là cây thuê. Theo anh, trước đây quán cũng chi khoản tiền lớn để mua cây kiểng nhưng sau Tết cây yếu, không ai chăm nên phải bỏ.

Những gốc đào khủng nếu khách có nhu cầu vẫn có thể thuê về chơi Tết

Từ ngày biết đến dịch vụ thuê cây kiểng, quán đã tiết kiệm gần 60% chi phí. “Tết khách đi cà phê đông, ai cũng thích chụp ảnh. Có cây mai, gốc đào đẹp trước cửa quán nhìn ấm áp hẳn, khách đến cũng vui hơn” - anh Huy chia sẻ. Với anh chủ quán này, thuê hoa, kiểng không chỉ là trang trí mà còn là cách giữ không khí xuân và tạo thêm sức hút cho việc kinh doanh.

Nhà vườn xoay hướng

Chủ vườn mai Một Dũng cho biết, năm nay vườn đưa ra thị trường hơn 100 chậu mai các loại. Lượng khách mua giảm khoảng 30% do thời tiết không thuận lợi và kinh tế khó khăn; trong khi khách thuê lại chiếm đa số. Với dịch vụ này, nhà vườn sẽ chỉnh trang cây, vận chuyển đến tận nơi và thu hồi sau Tết để tiếp tục chăm sóc.

Nhà vườn chăm sóc mai tỉ mỉ, khách nhộn nhịp đến xem hoa

“Những gốc mai lớn, tuổi đời cao thường rất khó bán vì giá trị lớn, có cây lên tới hàng trăm triệu đồng. Cho thuê với giá chỉ khoảng 1/10 giá bán giúp vườn vẫn có nguồn thu mà giữ được cây đẹp lâu dài” – chủ vườn mai Một Dũng nói.

Anh Tân, chủ vườn đào từ Hải Phòng nói rằng, mỗi dịp Tết anh đều đưa hàng trăm gốc đào Nhật Tân vào miền Nam. Giá bán dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng/cây, nhưng khách có thể thuê chỉ vài triệu đến vài chục triệu tùy kích thước và thế cây. Có những cây đào cổ giá bán tới 200 triệu đồng nhưng giá thuê chỉ khoảng 20 triệu cho cả dịp Tết. Theo anh, nhiều người đủ điều kiện mua nhưng không có thời gian chăm nên chọn thuê.

Bưởi Diễn có giá vài chục triệu đồng cũng được khách thuê về chơi Tết

Để hoa đào nở đúng dịp, nhà vườn phải canh thời điểm tuốt lá, điều chỉnh lượng nước, theo dõi thời tiết từng ngày. Chỉ cần nắng nóng kéo dài, hoa có thể bung sớm nếu xử lý chậm.

Trên tuyến Mai Chí Thọ thuộc Thủ Đức, nhiều vườn kiểng đang tất bật giao bưởi cảnh cho khách thuê. Một chủ vườn cho biết khoảng 80% trong số 100 cây tại vườn là của khách ký gửi chăm sóc rồi thuê lại mỗi dịp Tết. Những cây bưởi giá 30–50 triệu đồng nhưng phí thuê chỉ từ 3–5 triệu đồng nên rất hút khách.