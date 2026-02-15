TPHCM: Thịt heo tăng giá chóng mặt

TPO - Sát Tết, giá thịt heo tại TPHCM bất ngờ tăng mạnh từ 5.000 – 10.000 đồng/kg so với ít ngày trước đó, thậm chí có loại chạm mốc gần 300.000 đồng/kg. Dù vậy, sức mua vẫn tăng cao do nhu cầu tích trữ thực phẩm và chuẩn bị cỗ Tết.

Chiều 15/2 (28 tháng Chạp), ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, không khí mua sắm vẫn tấp nập. Bên cạnh rau củ và trái cây, thịt heo trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn dù giá đã tăng đáng kể so với những ngày trước.

Tại các chợ như chợ Bàn Cờ, chợ Hòa Hưng, chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Tân Định, chợ Bến Thành… giá thịt heo bán lẻ đều tăng cao khiến không ít bà nội trợ bất ngờ. Cụ thể, ba rọi phổ biến khoảng 220.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn lên tới 270.000 – 300.000 đồng/kg; sườn non khoảng 280.000 đồng/kg; nạc dăm khoảng 180.000 đồng/kg. Đáng chú ý, thịt đầu heo – vốn ít được chú ý ngày thường cũng tăng lên 150.000 – 170.000 đồng/kg.

Thịt heo tăng giá, người dân vẫn tấp nập mua bày mâm cỗ tết

Bà Minh Thảo (61 tuổi, ngụ phường Gia Định) cho biết: “Hôm nay tôi mua 2 kg sườn non và 2 kg ba rọi hết hơn 1 triệu đồng. Giá tăng nhưng vẫn phải mua vì còn chuẩn bị đón con cháu về ăn Tết. Nếu không mua sớm thì sợ không còn thịt tươi vì nhiều sạp nghỉ bán”.

Theo các tiểu thương, những ngày cận Tết, nguồn cung thịt tươi tại chợ lẻ thường giảm do nhiều hộ kinh doanh nghỉ sớm. Dù một số siêu thị mở cửa xuyên Tết, lượng thịt tươi vẫn hạn chế, chủ yếu là hàng đông lạnh nhập khẩu khiến người tiêu dùng càng tranh thủ mua sớm.

Tiểu thương cho biết, giờ chỉ lo hết hàng chứ không sợ ế

“Giá tăng mạnh nhưng khách vẫn đông, giờ chỉ lo hết hàng chứ không lo ế” – một tiểu thương bán thịt tại chợ Bàn Cờ chia sẻ.

Không chỉ thịt heo, nhiều nhóm thực phẩm tươi sống khác cũng ghi nhận xu hướng tăng giá. Thịt bò loại 1 tăng khoảng 20.000 đồng/kg lên mức 350.000 đồng/kg; gà ta tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg, dao động 140.000 – 160.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết đây là mức tăng thường thấy vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Trong ngày hôm nay, tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo mảnh nhập về đạt 714 tấn, tăng 62 tấn so với ngày trước đó. Giá heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng/kg, loại 1 tăng 1.000 đồng lên 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, thịt pha lóc như ba rọi và sườn non giữ mức khoảng 190.000 đồng/kg tại chợ đầu mối.

Đông nghịt người đi chợ ngày 28 tháng Chạp

Đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, theo quy luật nhiều năm, những mặt hàng phục vụ mâm cỗ Tết như ba rọi, sườn non luôn có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu cao trong khi nguồn cung không tăng tương ứng.