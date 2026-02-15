Thịt heo tăng giá chóng mặt

Chiều 15/2 (28 tháng Chạp), ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM, không khí mua sắm vẫn tấp nập. Bên cạnh rau củ và trái cây, thịt heo trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn dù giá đã tăng đáng kể so với những ngày trước.
Tại các chợ như chợ Bàn Cờ, chợ Hòa Hưng, chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Tân Định, chợ Bến Thành… giá thịt heo bán lẻ đều tăng cao khiến không ít bà nội trợ bất ngờ. Cụ thể, ba rọi phổ biến khoảng 220.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn lên tới 270.000 – 300.000 đồng/kg; sườn non khoảng 280.000 đồng/kg; nạc dăm khoảng 180.000 đồng/kg. Đáng chú ý, thịt đầu heo – vốn ít được chú ý ngày thường cũng tăng lên 150.000 – 170.000 đồng/kg.
Bà Minh Thảo (61 tuổi, ngụ phường Gia Định) cho biết: “Hôm nay tôi mua 2 kg sườn non và 2 kg ba rọi hết hơn 1 triệu đồng. Giá tăng nhưng vẫn phải mua vì còn chuẩn bị đón con cháu về ăn Tết. Nếu không mua sớm thì sợ không còn thịt tươi vì nhiều sạp nghỉ bán”.
Theo các tiểu thương, những ngày cận Tết, nguồn cung thịt tươi tại chợ lẻ thường giảm do nhiều hộ kinh doanh nghỉ sớm. Dù một số siêu thị mở cửa xuyên Tết, lượng thịt tươi vẫn hạn chế, chủ yếu là hàng đông lạnh nhập khẩu khiến người tiêu dùng càng tranh thủ mua sớm.
“Giá tăng mạnh nhưng khách vẫn đông, giờ chỉ lo hết hàng chứ không lo ế” – một tiểu thương bán thịt tại chợ Bàn Cờ chia sẻ.
Không chỉ thịt heo, nhiều nhóm thực phẩm tươi sống khác cũng ghi nhận xu hướng tăng giá. Thịt bò loại 1 tăng khoảng 20.000 đồng/kg lên mức 350.000 đồng/kg; gà ta tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg, dao động 140.000 – 160.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết đây là mức tăng thường thấy vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.
Trong ngày hôm nay, tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo mảnh nhập về đạt 714 tấn, tăng 62 tấn so với ngày trước đó. Giá heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng/kg, loại 1 tăng 1.000 đồng lên 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, thịt pha lóc như ba rọi và sườn non giữ mức khoảng 190.000 đồng/kg tại chợ đầu mối.
Đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, theo quy luật nhiều năm, những mặt hàng phục vụ mâm cỗ Tết như ba rọi, sườn non luôn có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu cao trong khi nguồn cung không tăng tương ứng.
Theo Sở Công Thương TPHCM, lượng hàng hóa đổ về ba chợ đầu mối lớn gồm chợ đầu mối Thủ Đức, chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn đạt gần 9.885 tấn/đêm, tăng 54% so với ngày thường.
Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hàng đạt 4.731 tấn/đêm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; trong đó rau đạt 2.639 tấn, trái cây 1.750 tấn, hoa 342 tấn.
Chợ Bình Điền đạt 2.438,9 tấn/đêm, lượng thủy hải sản giảm nhưng rau củ tăng hơn 1.683 tấn; nhóm thịt gia súc, gia cầm và hải sản khô tăng thêm 257,4 tấn.
Riêng chợ đầu mối Hóc Môn ghi nhận sản lượng heo tăng đột biến 100%, đạt khoảng 700 tấn mỗi đêm, tương đương 9.300 – 10.000 con heo nhập chợ.