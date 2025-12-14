Gần 100 hoa hậu, siêu mẫu trình diễn bên bờ biển Vũng Tàu

TPO - Đêm diễn VBFF XIII thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025 giới thiệu gần 100 trang phục đa phong cách. Trong số đó, C'CHIC giới thiệu xu hướng "quiet luxury" với nhiều chất liệu, phom dáng ấn tượng.
Tối 13/12, chương trình VBFF chủ đề Season of Joy diễn ra tại Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu, TPHCM. Nổi bật trong chương trình là loạt thiết kế C’CHIC LUMIÈRE - A Symphony of Light. A Whisper of Grace.
Dịp cuối năm, xu hướng váy xuyên thấu, cúp ngực đổ bộ sàn diễn thời trang.
C'CHIC đang là một trong những nhà mốt đi đầu trong việc tạo dựng phom dáng 3D, đính kết cầu kỳ, thể hiện rõ tham vọng đưa thời trang Việt vươn tầm khu vực.
Bộ sưu tập đa dạng thiết kế từ thời trang đường phố đến trang phục đậm tính trình diễn, phù hợp sử dụng đến thảm đỏ.
NTK Thanh Hương Bùi mang đến Vietnam Beauty Fashion Fest XIII bộ sưu tập Equinox, tái hiện khoảnh khắc giao thời mang tinh thần quyền uy. Các thiết kế sử dụng tông cam chủ đạo, kết hợp gam nâu và đỏ, tạo hình ảnh bứt phá cho người diện.
Đối lập phong cách gợi cảm của Thanh Hương Bùi, ECOCHIC mang đến không khí tươi trẻ với bộ sưu tập The Harmony in Motion - From Comfort to Confidence. BST lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động của người phụ nữ hiện đại. Thanh Thủy diễn mở màn, mang đến hình ảnh Gen Z năng động.
Thanh Hằng xuất hiện ở vị trí vedette. Nữ siêu mẫu gây ấn tượng nhờ đôi chân dài và phong cách trình diễn sắc lạnh.
Khép lại Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với Whispers of the Sea. Trang phục lấy cảm hứng từ đại dương, tái hiện hình ảnh người phụ nữ tự do, phóng khoáng và giàu khát vọng.