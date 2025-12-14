Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gần 100 hoa hậu, siêu mẫu trình diễn bên bờ biển Vũng Tàu

Trạch Dương

TPO - Đêm diễn VBFF XIII thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025 giới thiệu gần 100 trang phục đa phong cách. Trong số đó, C'CHIC giới thiệu xu hướng "quiet luxury" với nhiều chất liệu, phom dáng ấn tượng.

0390vbff-xiii-foto-kiengcan-studio.jpg
0416vbff-xiii-foto-kiengcan-studio.jpg
Tối 13/12, chương trình VBFF chủ đề Season of Joy diễn ra tại Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu, TPHCM. Nổi bật trong chương trình là loạt thiết kế C’CHIC LUMIÈRE - A Symphony of Light. A Whisper of Grace.
0396vbff-xiii-foto-kiengcan-studio-1.jpg
0418vbff-xiii-foto-kiengcan-studio.jpg
Dịp cuối năm, xu hướng váy xuyên thấu, cúp ngực đổ bộ sàn diễn thời trang.
z7325550187552-f79bfb81cc2c87f16ee87fe6ec7a7ffb.jpg
Lê Hoàng Phương đảm nhận vai trò vedette. Thiết kế đính hoa 3D cầu kỳ, mang đến hình ảnh Hollywood cổ điển.
z7325550300813-6e068205e763af9e98fb32550061fe41.jpg
BST lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp kết hợp cùng hình tượng các minh tinh điện ảnh cổ điển. Thiết kế nhằm tôn vinh nét đẹp của phụ nữ hiện đại, mang hơi hướm Hollywood.
z7325550600033-e86aa0bee3b57835633dbbc9af019633.jpg
Ngoài phong cách cúp ngực và xuyên thấu, các thiết kế thể hiện rõ định hướng couture với các chi tiết lông vũ, đính đá, hoa 3D thủ công được xử lý tỉ mỉ. Nhiều thương hiệu tại Việt Nam đang theo đuổi xu hướng Quiet Luxury và Modern Goddess đang thịnh hành trên sàn diễn quốc tế.
z7325550561785-dc25f62db2efbff6a2d82a774704dad5.jpg
Loạt thiết kế với bảng màu chủ đạo trắng - đen - be làm nổi bật cấu trúc, phom dáng 3D của trang phục, đồng thời giữ được tinh thần tối giản, sang trọng.
0424vbff-xiii-foto-kiengcan-studio-1.jpg
0395vbff-xiii-foto-kiengcan-studio.jpg
C'CHIC đang là một trong những nhà mốt đi đầu trong việc tạo dựng phom dáng 3D, đính kết cầu kỳ, thể hiện rõ tham vọng đưa thời trang Việt vươn tầm khu vực.
z7325550748824-6526b2ff599bcec791f6f749b1b88a3b.jpg
0414vbff-xiii-foto-kiengcan-studio.jpg
0427vbff-xiii-foto-kiengcan-studio.jpg
Bộ sưu tập đa dạng thiết kế từ thời trang đường phố đến trang phục đậm tính trình diễn, phù hợp sử dụng đến thảm đỏ.
z7325550150606-c173a76d770b879d706fbb2db9227d67.jpg
Các hoa hậu, người đẹp trên sàn diễn thời trang dựng ở Tháp Tam Thắng nhìn thẳng ra biển Vũng Tàu, TPHCM.
thanh-huong-bui-1.jpg
thanh-huong-bui-2.jpg
NTK Thanh Hương Bùi mang đến Vietnam Beauty Fashion Fest XIII bộ sưu tập Equinox, tái hiện khoảnh khắc giao thời mang tinh thần quyền uy. Các thiết kế sử dụng tông cam chủ đạo, kết hợp gam nâu và đỏ, tạo hình ảnh bứt phá cho người diện.
z7326644122584-092cbe772b0cfa4f17375cd33dd25339-1980.jpg
Bộ đôi siêu mẫu Hoàng Thùy và Võ Hoàng Yến trình diễn ấn tượng trong vai trò vedette.
z7326645482941-78203b29df840ad3fb8616e048aa7408.jpg
z7326646162190-dc1a918030ced753eddfe980f23a37d0.jpg
Đối lập phong cách gợi cảm của Thanh Hương Bùi, ECOCHIC mang đến không khí tươi trẻ với bộ sưu tập The Harmony in Motion - From Comfort to Confidence. BST lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động của người phụ nữ hiện đại. Thanh Thủy diễn mở màn, mang đến hình ảnh Gen Z năng động.
z7326646277251-0e15b6bcca7677e898b0aa6379de5640-103.jpg
z7326645369454-f065fc5f071a0177685e380ee94792bb-7747.jpg
Thanh Hằng xuất hiện ở vị trí vedette. Nữ siêu mẫu gây ấn tượng nhờ đôi chân dài và phong cách trình diễn sắc lạnh.
z7326644858448-ae97bd3ac9f2cd3986a76e8dc98dcdea-3036.jpg
Hoon Weddings trình làng bộ sưu tập Noir & Champagne, gợi mở không khí tiệc cổ điển với các thiết kế suit mang tinh thần thanh lịch, tự tin và tiết chế phô trương.
z7326645029499-40662eceb7a6313b98c00441bb7cbd14.jpg
Bộ sưu tập được trình diễn bởi dàn mẫu nam xuất thân từ Mr World Vietnam 2024. Á vương Minh Toại và Đinh Ta Bi mở màn, trong khi Á hậu Hera Ngọc Hằng sánh đôi Nam vương Tuấn Ngọc ở vị trí vedette, khép lại phần trình diễn.
z7326645707134-873fbcbc55afb1c8bdd2a9c82162c095.jpg
Bộ sưu tập Starlight tái hiện vẻ đẹp lung linh của những ánh sao trong không khí lễ hội, với các thiết kế hướng đến hình ảnh người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ.
z7326645594429-5ec7e768a3486c80187038e3acbd0fcf.jpg
Các thiết kế chú trọng chi tiết với kỹ thuật thủ công, chi tiết xuyên thấu và xẻ tà gợi cảm. NTK mong muốn mang đến hình ảnh phụ nữ tỏa sáng như những ngôi sao.
z7326645086806-ffed7159029b00d900bf10e1e912dafa-1372.jpg
Làm mới tinh thần Tết truyền thống qua Tích sắc thiên hương. Với thông điệp bảo tồn nét đẹp của lụa truyền thống, BST mang đến những tà áo dài phom dáng cổ điển, phù hợp không khí năm mới.
z7326645142765-c8010db647d8c8c77dce6339405d645e-330.jpg
Hoa hậu Quế Anh đảm nhận vai trò vedette. Cô trình diễn nhẹ nhàng, tôn nét đẹp dịu dàng.
z7326644576185-5b49db64866f5bfbb9694ce804cf905b.jpg
z7326644293686-baf2a692fa842ef1b4936eac255d1acf-9173.jpg
Khép lại Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với Whispers of the Sea. Trang phục lấy cảm hứng từ đại dương, tái hiện hình ảnh người phụ nữ tự do, phóng khoáng và giàu khát vọng.
z7326644689151-c5ff4eca0d846b8e85425007a9af1abb.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện ở vị trí vedette. Thiết kế xẻ tà cao, những gam màu xanh sapphire, bạc kết hợp mô phỏng sắc độ của biển mang đến sự gợi cảm, cuốn hút cho người diện.
z7326643607891-8f3f1a295a024d58a90d2f12fab88161.jpg
Đêm diễn VBFF tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu, TPHCM mang đến không khí lễ hội sôi động. Trên sàn runway ngoài trời, 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 tham gia trình diễn cùng các hoa hậu, á hậu và siêu mẫu. Phần thi thời trang tại Vietnam Beauty Fashion Fest XIII cũng là căn cứ để ban tổ chức lựa chọn Top 5 Người đẹp Thời trang.
Trạch Dương
#Xu hướng váy xuyên thấu cúp ngực #Thảm đỏ VBFF mùa lễ hội cuối năm #Thiết kế lấy cảm hứng thần thoại Hy Lạp #Thời trang tối giản sang trọng #Phong cách Hollywood cổ điển #Xu hướng Quiet Luxury và Modern Goddess #Trang phục tôn vinh nét đẹp phụ nữ hiện đại #Trang phục dạ hội và phụ kiện tinh tế #Chương trình thời trang tại Vũng Tàu và TPHCM #Nổi bật của các hoa hậu và Á hậu

