Điều giúp Negav nhận 6 triệu bình chọn

TPO - Không chỉ là thí sinh giữ phong độ ổn định nhất xuyên suốt Anh trai say hi 2025, Negav còn là nhân tố dẫn dắt nhiều Live Stage quan trọng, tạo ra loạt tiết mục vừa bùng nổ về cảm xúc, gặt hái thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng.
Ngay tại Live Stage đầu, Negav đã đặt nền móng vững chắc cho hành trình quán quân bằng Người như anh xứng đáng cô đơn. Tiết mục nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ sân khấu truyền hình để trở thành hiện tượng âm nhạc. Ca khúc đạt #1 Trending YouTube tại Việt Nam, Canada, Australia, lọt Top 4 Music Video Trending toàn cầu và xuất hiện trên bảng xếp hạng của nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản.
Negav giữ vai trò trung tâm cả về kịch bản lẫn cảm xúc, từ phần mở đầu dẫn dắt câu chuyện, tương tác sân khấu đến cách kết nối các thành viên. Đa nghi nhanh chóng lọt Top 3 thảo luận âm nhạc trên mạng xã hội, đạt Top 3 iTunes Việt Nam và lên Top 6 YouTube Charts chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Thành công của tiết mục bước đầu đánh dấu khả năng của Negav trong vai trò thủ lĩnh.
Đáng chú ý, anh đặt mục tiêu nâng cấp vũ đạo, tập luyện cường độ cao để đáp ứng yêu cầu trình diễn. Thành quả được phản ánh trên các bảng xếp hạng. Đoạn kịch câm đạt hạng nhất Nhạc mới Zing MP3, #1 iTunes Việt Nam, #3 YouTube Chart và hơn 4,1 triệu lượt xem. Ở Live Stage này, Negav là người dẫn chuyện, là tâm điểm sân khấu.
Với Can i get your love?, Negav dẫn dắt team đi vào không gian tình cảm sâu lắng, kể câu chuyện về mối quan hệ rạn nứt. Sân khấu được xây dựng như lát cắt ký ức, Negav giữ vai trò trung tâm cảm xúc kết nối các thành viên và dẫn dắt mạch truyện. Tiết mục nhanh chóng chinh phục vị trí #1 iTunes Việt Nam, nhận được nhiều lời khen về chiều sâu và sự tinh tế.
Tại đêm Chung kết 1, Negav lựa chọn It’s gon’ be alright để khép lại hành trình. Tiết mục như bản nhật ký âm nhạc, nơi anh nhìn lại chặng đường hai mùa Anh trai say hi, từ những vấp ngã đến sự trưởng thành.
Đêm Chung kết 2, Negav chung đội với B Ray, GILL, Vương Bình. Bốn người mang đến một phần trình diễn Ai yêu anh nhất nhẹ nhàng, gần gũi, khác biệt với phong cách mạnh mẽ ở các vòng trước.
Với 6.096.369 lượt bình chọn từ fan, Negav đăng quang quán quân Anh trai say hi 2025. Kết quả không gây bất ngờ khi xuyên suốt mùa giải, anh liên tục giữ vị trí dẫn đầu, thể hiện sức hút ổn định và lực lượng người hâm mộ hùng hậu.