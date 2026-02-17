Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Tọa độ du Xuân Bính Ngọ không thể bỏ lỡ tại TP.HCM

HHTO - Từ tượng đài Giọt nước đầy tính nghệ thuật đến những góc ban công vàng rực nắng, không gian này không chỉ là điểm dừng chân để tri ân và lắng đọng, mà còn là "tọa độ" lý tưởng cho các bạn trẻ tìm kiếm một bộ ảnh Tết "tuyệt đối điện ảnh”.

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian vừa có thể "sống ảo" cháy máy, vừa có thể healing (chữa lành) sau một năm chạy deadline hối hả, Công viên số 1 Lý Thái Tổ (nằm tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM) chính là lựa chọn tuyệt vời.

Công viên Lý Thái Tổ vừa khánh thành vào ngày 12/2/2026, ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sau hơn 3 tháng thi công. Nằm tại vị trí giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, khu đất rộng 4,3 ha, nơi đây đã được cải tạo thành một không gian công cộng mở, kết hợp giữa công viên cây xanh và đặc biệt là khu tưởng niệm các nạn nhân COVID-19.

Điểm thu hút đầu tiên khiến hội mê chụp ảnh "đứng ngồi không yên" chính là dãy biệt thự cũ với tone màu vàng đặc trưng. Kiến trúc ở đây mang đậm hơi hướng hoài cổ với những ô cửa sổ với đường vòm cong mềm mại và ban công rộng mở.

Đây chính là background “hết nước chấm” cho những bộ ảnh áo dài Tết. Bên cạnh đó, khu vực bậc thang phía trước biệt thự cũng là chiếc view lý tưởng để “thả dáng”. Chỉ cần diện một chiếc áo dài truyền thống, cách tân tông màu nhẹ nhàng hay những bộ trang phục đậm chất vintage, bạn sẽ có ngay những khung hình xinh lung linh.

Giữa lòng công viên là quảng trường rộng lớn 1.800 m2 với điểm nhấn là tượng đài Giọt nước, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống khi chạm mặt đất. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan xa, như cách nỗi buồn được chuyển hóa thành nguồn năng lượng tích cực, giúp chúng ta vững tin hướng về một tương lai tốt đẹp.

Tượng đài Giọt nước cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương và đặt sâu khoảng 4m so với mặt đất. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim, mang biểu tượng của sự tri ân. Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp cùng 360 ngọn nến nước. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, sự cộng hưởng giữa ánh nến và gần 1.000 điểm sáng trên quảng trường tạo nên không gian như một "rừng ánh nến" huyền ảo, tưởng niệm những người dân TP.HCM đã qua đời trong đại dịch COVID-19.

Toàn bộ hệ thống cây cổ thụ lâu năm được giữ lại, tạo nên những mảng xanh mướt trong công viên. Dịp Tết này, công viên còn được trang hoàng thêm rất nhiều loài hoa đặc trưng như cúc mâm xôi, hướng dương, hoa giấy... mang lại không khí Xuân ngập tràn.

Bên cạnh đó, sân quần vợt của khu đất cũng được cải tạo lại thành không gian đa năng phục vụ thể thao, sinh hoạt cộng đồng và nơi tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe lý tưởng mà còn là điểm hẹn tiềm năng cho giới trẻ thành phố.

Để chuyến hành trình săn ảnh "triệu like" trở nên trọn vẹn nhất, các bạn trẻ đừng quên "bỏ túi" những bí kíp cực kỳ hữu ích này. Trước hết, hãy tranh thủ ghé thăm công viên vào hai khung giờ “vàng” từ 7h đến 9h sáng để tận hưởng những tia nắng dịu nhẹ đổ bóng cực đẹp, hoặc sau 16h chiều để bắt trọn khoảnh khắc nắng vàng hoàng hôn "cực thơ" và lãng mạn. Về phần phục trang, những bộ áo dài truyền thống hay trang phục phong cách vintage với tông màu rực rỡ như đỏ, vàng sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn "nổi bần bật" giữa nền tường vàng và tán lá xanh mướt.

Tuy nhiên, một lưu ý đặc biệt quan trọng là không gian này có khu vực tưởng niệm thiêng liêng, khách tham quan cần chú ý giữ trật tự, tránh cười đùa quá lớn để tôn trọng sự tĩnh lặng tại khu vực tượng đài Giọt nước. Cuối cùng, tin vui cho các "tín đồ" xê dịch là công viên mở cửa hoàn toàn tự do và miễn phí, bạn chỉ cần chuẩn bị một ít tiền lẻ để gửi xe là đã có thể tha hồ khám phá và healing cả ngày!